Vediamo i finali dei grandi tornei domenicali, dall'Explosive Sunday vinto da RinoCandelina, fino a People's Poker con Emanuele “assopoker123” Casillo incoronato re al Sunday KING Progressive KO. Vince anche fcColliwood su Lottomatica. Al Big Daily Special di 888, g3m3ll0 la spunta in un final table di regular.

Si doveva completare l'Explosive Sunday PKO sul network iPoker, con registrazioni tardive ancora aperte. Alla fine si arriva a 731 giocatori per un montepremi da €65.790. La vittoria va a RinoCandelina che incassa un totale di 10.192 euro tra prima moneta e taglie. Il runner up è cliccoacaso93, completa il podio Gigggi55. Raggiunge il final table anche pamela69 che chiude al 8° posto.

Explosive Sunday PKO €60.000

Buy-in: €100

Entries: 731

Montepremi Totale: €65.790,00

1- RinoCandelina

2- cliccoacaso93

3- Gigggi55

4- eltapiro

5- russopazzo

6- Sk1llB1LL

7- 1VoltaPerFavore

8- pamela69

9- roger58

Si è completato anche il final day del Sunday KING Progressive KO sul circuito People’s Poker dove è arrivata di Emanuele “assopoker123” Casillo che porta a casa €3.459 di prima moneta + €5.779 di taglie. Il runner up è TopDogg, un altro regular conosciuto, al quale vanno in tutto 5.860 euro. Sul podio anche The_Nucker. In 6° posizione si segnala un altro regular del circuito, FrancescoTenag00.

Sunday KING Progressive KO €50.000

Buy-in: €100

Entries: 432

Montepremi Totale: €50.000,00

1- assopoker123

2- TopDogg

3- The_Nucker

4- clastle

5- zingaresco

6- FrancescoTenag00

7- ilnatto81

8- sorgesananaturale

9- pecorademacchia

Su Lottomatica si è completato il MasqueradeFinal dove è arrivata la vittoria di fcColliwood che ha incassato 4.875 euro, battendo Polarizzing al quale vanno poco meno di 4K. Completa il podio di lafrafans che incassa circa 3K.

MasqueradeFinal €30.000

Buy-in: €80

Entries: 301

Montepremi Totale: €30.000,00

1- fcColliwood

2- Polarizzing

3- lafrafans

4- dottormik

5- GoddessTyche

6- JOMY

7- bancocarta

8- Solid27

9- Only1Sh0t

Su 888poker al lunedì ci occupiamo del Big daily Special con 95 giocatori iscritti che non hanno superato il garantito da 15K, per un torneo che si rivela di grande valore come garantito rispetto al Field che ha partecipato. Ha vinto g3m3ll0, un giocatore non nuovo a vincite sulla room di 888. Per lui ci sono €2.633 dopo un deal a tre. E' noto anche il runner up picciurro14 che incassa €2.654. Completa il podio, e il deal, InterKevin45 al quale vanno €2.641. Approposito di nickname noti nella room, final table anche per streetwolf.9, Fantastik55 e Fabrizio 'fabry10d1' D'Agostino.

Big Daily Special €15.000

Buy-in: €109

Entries: 95

Montepremi Totale: €15.000,00

1- g3m3ll0

2- picciurro14

3- InterKevin45

4- 38461419282

5- streetwolf.9

6- MastroBrujo

7- Fantastik55

8- fabry10d1

9- 19ONETIME84