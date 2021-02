Nella notte di tornei mtt online su PokerStars è ancora una volta Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni il protagonista. Dopo aver vinto il Night On Stars del lunedì, anche ieri sfiora il successo col 2° posto allo stesso torneo questa volta vinto da viKtorKing88. Successi anche per Nikol “barabbic” Babic e MastroAA94.

Si parte come sempre dal pomeriggio del Afternoon On Stars che attira 241 players per un montepremi da €10.845. Nessun deal e vittoria piena da quasi 2K (€1.989 per la precisione) di Nikol “barabbic” Babic. Il runner up è Sindar_Caino, completa il podio bigiu73. Al final table riconosciamo anche FRAutc1969 al 5° posto.

Afternoon On Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 241

Montepremi Totale: €10.845,00

1- barabbic

2- Sindar_Caino

3- bigiu73

4- Salvo_pro92

5- FRAutc1969

6- dodik88

7- Zibbibbohock98

8- Iaonisa

9- FalcoEtrusco

Passiamo al Night On Stars con 366 giocatori iscritti e un Prize pool da €32.940. La vittoria va a viKtorKing88 che incassa €6.018. Il runner up Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni che giusto ieri vinceva €8.785 col successo al NoS, e questa volta ne vince altri €4.411 sfiorando un incredibile back-to-back al torneo principale del giorno di PS.

Night On Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 366

Montepremi Totale: €32.940,00

1- viKtorKing88

2- TESTADIDONNA

3- Aleilpro89

4- pumpuipumpui

5- Megres8

6- flares1978

7- Mr.Squid92

8- Queenrival

9- frenk0008

Chiudiamo come al solito col Need For Speed da 155 players e un montepremi da €13.950. Anche qui nessun deal, e vittoria di MastroAA94 che incassa la prima moneta piena da €2.818, battendo il runner up PAPA591.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 155

Montepremi Totale: €13.950.,00

1- MastroAA94

2- PAPA591

3- Bruno1915

4- marghe1956mi

5- sciaoandre85

6- bobooo_92

7- Sir.Apix

8- cuper56

9- giannuzzo090