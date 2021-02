Vediamo anche i maggiori tornei di poker online nel mondo, con colpi vincenti di grandi nomi come Justin Bonomo e Dominik Nitsche mentre il campione del mondo Damian Salas raggiunge il final table del Super MILLION$ di GGpoker.

Nel weekend di poker online in giro per il mondo si segnalano tanti regular e poker pro vincenti. Iniziamo da Justin Bonomo che due settimane dopo il primo successo fa il bis al Big Game di PartyPoker incassando altri 79.128 dollari. Il runner up che se ne va con quasi 50K in tasca è Ali Imsirovic, ma in top-10 abbiamo altri big come Kristen Bicknell (4°), Niklas Astedt (5°), Roberto Romanello (7°) e Ognyan Dimov (8°).

Al $215 Fat Sunday High Roller Cub è invece Dominik Nitsche a trionfare. Il pro tedesco ha battuto un Field di 317 giocatori incassando 11.782 dollari di prima moneta.

Al $1.050 Sunday Warm Up ritroviamo il solito e immancabile Ole Schemion al 2° posto, ma la vittoria va a Mararthur1. Il russo incassa 17.814 dollari, per Schemion ce ne sono 13.336.

221 iscritti anche al $1.050 Sunday High Roller vinto da 13shuan su Grozzorg e al 3° posto un altro regular, il polacco Dzmitry Urbanovich che incassa circa 34K.