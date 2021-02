Il ricchissimo Super MILLION$ ha avuto un epilogo davvero eccezionale, con un final table pieno di campioni, ad iniziare DAL campione del mondo WSOP 2020, Damian Salas, che si è trovato all'heads up finale con Sami Kelopuro a giocarsi una prima moneta da 408K in uno dei tornei più ricchi del pianeta.

Damian Salas, campione del mondo delle WSOP 2020, ha raggiunto il final table del Super MILLION$ di GGpoker, 36° edizione di questo grande evento online da $10,300 di buy-in. L'argentino iniziava dal 2° posto nel chipcount con 4,018,564 chips, dietro al messicano Bert Stevens a 4,563,971 chips che ha già vinto questo torneo a settembre per $395,000 di prima moneta (questa volta sarà di 408K). C'è anche Sami Kelopuro in 8° posizione. Ecco il final table e a seguire il payout:

Final Table Chip Counts

1 Bert Stevens Mexico 4,563,971

2 Damian Salas Argentina 4,018,564

3 Darren Elias Canada 2,247,152

4 Aleksei Barkov Russia 2,066,317

5 Guillaume Nolet Canada 1,738,637

6 dimiasg Cyprus 1,565,849

7 Arsenii Malinov Russia 1,514,390

8 Sami Kelopuro Finland 1,436,690

9 Adrian Mateos Mexico 1,042,430

Final Table Payout

1 $408,406

2 $314,924

3 $242,839

4 $187,255

5 $144,393

6 $111,342

7 $85,856

8 $66,204

9 $51,050

Il primo ad arrendersi è stato Guillaume Nolet in 9° posizione per $51,051, poi è toccato ad Aleksei Barkov che porta a casa $66,205. Non riesce il bis a Bert Stevens fuori in 7° posizione per $85,857, poi c'è il pro Adrian Mateos, 6° per $111,342. Per Arsenii Malinov ci sono $144,393 col 5° posto e poi dimiasg in 4° posizione per $187,255. Sul podio Darren Elias che incassa $242,840. Il testa a testa finale è tra due big come Sami Kelopuro e Damian Salas. Kelopuro, che partiva tra i più corti nel chipcount, ha fatto una grande rimonta e si è meritato i $408,406 di prima moneta mentre il campione del mondo argentino si accontenta di $314,924. Guarda il final table completo:

RISULTATI FINAL TABLE

1. Sami Kelopuro – $408,406

2. Damian Salas – $314,924

3. Darren Elias – $242,840

4. ‘dimiasg’ – $187,255

5. Arsenii Malinov – $144,393

6. Adrian Mateos – $111,342

7. Bert Stevens – $85,857

8. Aleksei Barkov – $66,205

9. Guillaume Nolet – $51,051