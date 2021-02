Un mercoledì notte che ha visto silverdine95 trionfare al Night On Stars e pasemal1973 al Need For Speed. Nel pomeriggio successo anche per francymorg al Afternoon On Stars.

Iniziamo come al solito dal pomeriggio del Afternoon On Stars che richiama 279 giocatori per un prizepool da €12.555. Alla fine è deal a 4 con vittoria di francymorg che incassa €1.460. Il runner up SCIBOB è però quello che incassa la fetta più grande, €1.746. Fanno parte del deal anche 901Hood e thefutureisnow.

Afternoon On Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 279

Montepremi Totale: €12.555,00

1- francymorg

2- SCIBOB

3- 901Hood

4- thefutureisnow

5- Ettore15865

6- Cerozz911

7- NicolaBuccolini

8- flares1978

9- pinobalera

Passiamo al Night On Stars che con 338 entries produce un prize pool da €30.420, quindi di poco sopra al garantito da 30K. A mettere le mani sui €5.645 di prima moneta è silverdine95 che ha battuto il regular Kelevra0000 al quale vanno €4.138. Final table anche per Giuseppe 'gscordo' Scordo in 7° posizione.

Night On Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 338

Montepremi Totale: €30.420,00

1- silverdine95

2- Kelevra0000

3- HoodieMelo23

4- Look4Happiness

5- lupobet90

6- Queenrival

7- gscordo

8- laBoccadelVizio

9- makemef0ld

Al Need For Speed ritroviamo 144 giocatori iscritti che hanno prodotto un prizepool da €12.960. La prima moneta vale €2.700 e viene vinta da pasemal1973 che ha battuto Bruno1915 all'head up finale. Al runner up vanno €2.029. Completa il podio sentieri75 che si mette alle spalle un altro paio di regular, Fabrizio “Asky16” Petroni e Domenico 'domenlan' Lando.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 144

Montepremi Totale: €12.960,00

1- pasemal1973

2- Bruno1915

3- sentieri75

4- Asky16

5- domenlan

6- Att0nd3l

7- FPokerKK

8- MasterPapiJr

9- vleroy83