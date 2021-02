Come ogni giovedì su PokerStars si gioca il Night On Stars in versione KO e arricchito, con 75K garantiti. La vittoria va al regular Riccardo “Overbet91” Bonelli. Successi anche per ama_culo al Afternoon On Stars e cammeleddu al Need For Speed.

Si inizia con l'Afternoon On Stars che attira 242 giocatori per un prizepool da €10.890 e 41 giocatori ITM. La vittoria va a ama_culo per €1.997 dopo aver battuto hopper393 all'head up finale. Completa il podio PAYMEPLSS.

Afternoon On Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 242

Montepremi Totale: €10.890,00

1- ama_culo

2- hopper393

3- PAYMEPLSS

4- RaiseInTheDark

5- eNoMiS996

6- MrFlanagnan

7- frediman79

8- Ettore15865

9- Hennet87

Al ricco Night On Stars del giovedì, in versione KO, partecipano in 334 che hanno pagato il buy-in da €250 e producendo un prizepool da €75.150, diviso tra 63 giocatori ITM. La vittoria va a Riccardo “Overbet91” Bonelli che incassa €5.492 di prima moneta + €8.947 di taglie. Il runner up è meksimon92 che incassa €5.491 + €2.232. Diversi regular al final table come Matteo 'sgrillex' Sarais, franklynb8 ed Excels1oR.

Night On Stars €75.000

Buy-in: €250

Entries: 338

Montepremi Totale: €75.150,00

1- Overbet91

2- meksimon92

3- ilbadile0543

4- Calypso_Boys199

5- sgrillex

6- franklynb8

7- Excels1oR

8- PadreNostrum

9- Biri07501

Si chiude col Need For Speed con 174 entries e un prizepool da €15.660. La vittoria se la merita cammeleddu al quale vanno €3.138, con YaGo.Flint che è runner up e incassa €2.374. Completa il podio VentoDallEst che si accontenta di €1.795. Final table anche per Domenico 'domenlan' Lando, sentieri75 che anche ieri ha chiuso al 3° posto in questo torneo (leggi qui) e Eugenio "Eugol93" Sanchioni.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 174

Montepremi Totale: €15.660,00

1- cammeleddu

2- YaGo.Flint

3- VentoDallEst

4- domenlan

5- sentieri75

6- Eugol93

7- sgheb

8- Bestshowcz

9- _bomber_81290