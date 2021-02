Andiamo a vedere i risultati di mtt online su PokerStars dove domenica sono iniziate le Carnival Series. Ben 4 tornei vanno al day 2 con nome1221, pagopago3068, jurgen3232 e ThE_LeGgEnD_X al comando dei rispettivi chipcount. Attenzione anche a LICANTROPOn1, skimizzi e scellone9477 tra i primi posti.

Partiamo come sempre con un veloce riepilogo dal venerdì notte col Night On Stars da 361 iscritti e un montepremi di €32.490. La vittoria va a new_veno che incassa €5.059 dopo un deal con kekko9221 al quale vanno €5.229.

Al Need For Speed abbiamo visto 137 giocatori iscritti e un montepremi di €12.330. La vittoria è andata a oneplay86 davanti al runner up Simone “spera91” Speranza. Nel pomeriggio salsiccia br aveva intascato €1.890 con la vittoria al Afternoon On Stars, mettendo in fila 229 giocatori. Il runner up è KillerQueen991.

Passiamo al sabato col Night On Stars da 348 iscritti per un prizepool da €31.320. Il successo va a alex91997 che incassa una prima moneta da €5.812 davanti al runner up adrian101abc al quale vanno €4.260. Sul podio anche l3ll0888 per €3.123.

Al Need For Speed torna a vincere miribale che incassa €2.350 battendo un Field da 113 giocatori che ha prodotto un prizepool di €10.170. Al Saturday Speedway abbiamo 75 iscritti a giocarsi il prizepool da €6.750. La vittoria va a evaru121 che incassa €1.698 battendo giuman147 all'heads up finale.

Passiamo alla domenica, il day1 delle Carnival Series al via con l'evento #1, il SuperStack 8-max da 30K garantiti che attira 8.826 giocatori che hanno pagato il buy-in popolare da €5 generando un prizepool da €39.717. Vittoria per zanzan558 al quale vanno €1.674 dopo un mega deal a 5 dove è il 3° in classifica, 7spiriti.

Carnival Series #1 SuperStack €30.000

Buy-in: €5

Entries: 8826

Montepremi Totale: €39.717,00

1- zanzan558

2- SHALLA585

3- 7spiriti

4- marchisio58

5- lucandea

6- mariforever

7- FULL_DIAMOND

8- caviglio84

9- Versetto72

Con l'Evento #2, il 50 GigaStack, si inizia a fare sul serio con 100K garantiti e questo è anche il primo dei quattro eventi divisi in due giorni. Al termine del day1 abbiamo ancora 432 players left sui 3.077 iscritti che hanno generato un montepremi da €138.465. In palio c'è una prima moneta da 18.980 euro. Al comando del chipcount c'è nome1221. Attenzione al nostro amico William "LICANTROPOn1" Olivieri che riprenderà dal 4° posto.

Carnival Series #2 50 GigaStack €100.000

Buy-in: €50

Entries: 3077

Montepremi Totale: €138.465,00

TOP CHIPCOUNT

1- nome1221 6.322K

2- xTangie 5.721K

3- S.G.C.D.P 5.395K

4- LICANTROPOn1 4.823L

5- @rma@ndo90 4.820K

6- lapaletta163 4.796K

7- pokermania1973 4.658K

8- El_pampasito 4.492K

9- georgeos76 4.398K

Anche all'evento #3, il Bigger CLASSIC, dobbiamo aspettare il day2 di domenica notte per scoprire chi vincerà la prima moneta da 12.850 euro. Gli iscritti sono stati la bellezza di 11.512 per un montepremi da €103.608. Abbiamo ancora 423 player left con pagopago3068 al comando del chipcount e anche qui abbiamo un nome noto al 4° posto, Andrea ‘skimizzi’ Di Pasquale.

Carnival Series #3 50 Bigger CLASSIC €100.000

Buy-in: €10

Entries: 11.512

Montepremi Totale: €103.608,00

TOP CHIPCOUNT

1- pagopago3068 2.520K

2- dedoverdehaze 2.398K

3- Maavilla011 2.320K

4- skimizzi 1.738K

5- valter131 1.731K

6- MangiaPuffi 1.728K

7- cicciovic76 1.714K

8- mazzaclaudio66 1.651K

9- moramora23 1.542K

Da concludere anche l'evento #4, il Sunday Special KO Edition da 200K garantiti, l'evento più ricco del day1 delle Carnival Series che però stecca e non supera appunto i €200.000. Al termine del day 1 abbiamo 236 players sui 2.149 iscritti totali. In cima al chipcount abbiamo jurgen3232 davanti a BLF0RZ41NT3R e 3xSPacci@tor3. Nemmeno a farlo apposta, pure qui troviamo un 4° posto importante, Domenico “scellone9477” Gala.

Carnival Series #4 Sunday Special KO Edition €200.000

Buy-in: €100

Entries: 2149

Montepremi Totale: €200.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- jurgen3232 1.660K

2- BLF0RZ41NT3R 1.646K

3- 3xSPacci@tor3 1.533K

4- scellone9477 1.476K

5- ManuStars24 1.381K

6- mindo90 1.234K

7- assotatu 1.220K

8- frecius 1.202K

9- giobellino98 1.166K

L'ultimo torneo che si concluderà col day2 del lunedì sera è l'evento #5, l'HIGH ROLLER KO, che ha attirato 454 giocatori per un prizepool da €102.150. Al comando del chipcount grandi nomi con ThE_LeGgEnD_X davanti a Cristiano “crisbus81” Guerra.

Carnival Series #5 HIGH ROLLER KO €100.000

Buy-in: €250

Entries: 454

Montepremi Totale: €102.150,00

TOP CHIPCOUNT

1- ThE_LeGgEnD_X 634K

2- crisbus81 554K

3- SUPERCAMOZ 529K

4- alesssio90AA 504K

5- anfefollo1 431K

6- teamzeus 425K

7- evaru121 424K

8- El_Karpintero 418K

9- grandegurru 401K

All'evento #6, il Deep-Turbo, abbiamo 931 iscritti e anche in questo caso non viene superato il garantito da €50.000. La vittoria la porta a casa BENZONE-11, senza deal, per una prima moneta piena da €7.816. Dietro una lunga lista di regular, ad iniziare dai due sul podio: Luca ‘lucaseba89’ Sebastiani e Fabio "backdoorAK" Peluso. Final table anche per Bulgaro98 e Francesco “ilmessia84” Favia.

Carnival Series #6 Deep-Turbo €50.000

Buy-in: €50

Entries: 931

Montepremi Totale: €50.000,00

1- BENZONE-11

2- lucaseba89

3- backdoorAK

4- fabryyys

5- andrea832

6- Bulgaro98

7- ilmessia84

8- AAMSlol

9- cassy180

L'ultimo torneo del day 1 alle Carnival Series è l'evento #7, il The Hyper dove abbiamo 1.485 giocatori iscritti e 3° torneo che non supera il garantito da €30.000. La vittoria va a T@Aristotele@T che incassa €2.064 di prima moneta + €1.832 di taglie.

Carnival Series #7 The Hyper €30.000

Buy-in: €20

Entries: 1485

Montepremi Totale: €30.000,00

1- T@Aristotele@T

2- jollyconme

3- KARMA2000991

4- Pupillo17

5- cosimocavani

6- prinelatn

7- davide399

8- Wolf_Nachi

9- Skarkyo

Vediamo velocemente anche i tornei della programmazione normale, iniziando come al solito dal pomeriggio del Afternoon On Stars che attira 216 giocatori ma anche qui non supera il garantito da 10K. Deal a 5, tutti prendono poco più di 1.000 e la vittoria nominale va a McKenzie86.

Stessa cosa al Sunday Starter che nonostante 751 giocatori iscritti non supera i 10K garantiti. Vittoria per Sicilia3006 che incassa €1.615.

I 305 iscritti del Sunday Warm Up invece superano il garantito da 10K, producendo €13.725 con la vittoria di macera79 per €2.453.

Al Sunday Full KO abbiamo 722 giocatori e un prizepool da €19.277. Vittoria per tomaslucas28 che porta a casa €1.261 di prima moneta, e €1.311 di taglie.

Al Sunday Supersonic abbiamo 574 iscritti per €10.332 di prizepool. Deal a due con surini93 che vince €1.544 ma è il runner up F0zzAiNdA5 a incassare di più (€1.704).

Infine c'è l'immancabile Need For Speed che però attira solo 102 giocatori e non si va oltre i 10K garantiti. Vittoria per B3tter_RuN che incassa €2.011, lo stesso premio di Emiliano “IfAc2gUd2WiN” Conti che è il runner up. Al 5° posto ritroviamo anche qui scellone9477.