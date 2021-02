Vediamo i tornei domenicali più importanti della domenica. Su 888 torna a vincere Alessandro ‘aleppp’ Giannelli. Successo anche per BrunoPepeAA777 su Partypoker. Da concludere gli eventi di iPoker (Explosive Sunday con maiori67 al comando), People’s Poker (Super Sunday) e Lottomatica con valeciarla che domina il chipcount del 20.000 GTD FINALE.

Iniziamo dall'unico evento concluso, il Sunday Sale Big di 888poker da 403 giocatori iscritti che non superano il garantito da €25.000. Ancora una volta è Alessandro ‘aleppp’ Giannelli a comandare sulla room di 888, qualche settimana dopo la vittoria al Main Event IPO (leggi qui). Il runner up è botta14 che porta a casa €3.315 mentre per Giannelli ci sono altri €4.573 di prima moneta. Su 888 ieri è andato in scena anche il Sunday Sale – High Roller con vittoria di IlaryBlasy che ha incassato 5.957 euro.

Sunday Sale Big €25.000

Buy-in: €55

Entries: 403

Montepremi Totale: €25.000,00

1- aleppp

2- botta14

3- LionOnFire

4- devden77

5- Lapiovra89

6- BiaMarc

7- JustLikeMe73

8- Giangi8989Gi

9- al.go-ritmo

Passiamo su iPoker col day1 del Explosive Sunday PKO che attira 681 iscritti producendo un montepremi €61.290 che ha già superato il garantito di 60K anche se resta aperta anche oggi la late registration . Al momento abbiamo 255 players left con maiori67 al comando del chipcount davanti a Gh0StM4n.

Explosive Sunday €60.000

Buy-in: €100

Entries: 681

Montepremi Totale: €61.290,00

TOP CHIPCOUNT

1- maiori67 192K

2- Gh0StM4n 187K

3- 875497764 159K

4- GoZannaGo 158K

5- UNDERST 151K

6- instantsnap 146K

7- vendit 143

8- DDEMAxxx 141K

9- colgiu139K

Su People’s Poker il Super Sunday attira 224 giocatori e questa volta il garantito da 20K non viene superato. Al termine del day1 abbiamo ancora 77 players left con Pane97 al comando del chipcount.

Super Sunday €20.000

Buy-in: €100

Entries: 224

Montepremi Totale: €20.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- Pane97 217K

2- lunasuper 199K

3- POLDIELL 187K

4- heartqueen88 166K

5- 88zombie_tsunami88 160K

6- _team_senza_team_ 158K

7- matto48 141K

8- U_CAPAUN 140K

9- pepino 131K

Da concludere anche il 20.000 GTD FINALE di Lottomatica dove è stato generato un prizepool da €21.690. Lunedì sera riprenderanno in 99, con 30 che andranno a premio, in lotta per una prima moneta da €4.121. Al comando del chipcount abbiamo valeciarla che domina con 361K. Pensate che al 2° posto c'è MagiGiovanni ma staccatissimo con 199K.

20.000 GTD FINALE

Buy-in: €100

Entries:

Montepremi Totale: €21.690,00

TOP CHIPCOUNT

1- valeciarla 361K

2- MagiGiovanni 199K

3- Mirabella92 197K

4- Duxatabek 195K

5- AlexChitty 187K

6- Polarizzing 170K

7- melonao 168K

8- DonCosimo 158K

9- Annarella0766 156K

Chiudiamo su PartyPoker col The Master che ha raccolto 138 iscritti per un prizepool da €12.420. La vittoria vale €2.855 e va a BrunoPepeAA777 davanti a DebbieJohnson che porta a casa €2.049. I primi 4 classificati portano a casa anche un ticket da 100 euro per il torneo IL PROFESSORE in programma domenica 7 marzo con 50.000 euro garantiti.

The Master €10.000

Buy-in: €100

Entries: 138

Montepremi Totale: €12.420,00

1- BrunoPepeAA777

2- DebbieJohnson

3- Yowatchmenwin8

4- v0gelfAlle_

5- nico.lombrico

6- yungpisell1

7- Donutx97

8- Ho perso tutto

9- coccodrillone