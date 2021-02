Andiamo a vedere anche i tornei di poker online del weekend fuori dall'Italia dove Dario Sammartino continua a tenere alta la bandiera italiana col 2° posto all'evento #9 del MILLION$, la serie di ricchi eventi di partypoker dot com.

Dario Sammartino si era già messo in mostra all'evento #5 del MILLIONS di partypoker dot com, chiudendo tra i migliori al day1, anche se si arrese quasi subito al day2, uscendo al 24° posto per $1.660+$375.

Sammartino si è rifatto all'evento #9 da 2.100$ dollari di iscrizione e a cui hanno partecipato 91 giocatori per un Field impressionante con giocatori come Steve O’Dwyer, Justin Bonomo, Stephen Chidwick, Niklas ‘Lena900’ Astedt, Luc Greenwood e Benjamin Rolle che però non sono arrivati a premio.

Tra i 15 ITM non mancano altri grandi nomi: Dominik Nitsche (12°), Tom Vogelsand (11°) e Michael Addamo (10°). Al final table esce subito Alexander Kolonias (vincitore del Main Event WSOPE 2019, edizione in cui Sammartino chiuse 4°), seguito da Elio Fox, Pavlo Kolinkvos, il pro della room di casa Patrick Leonard e David Peters.

Il testa a testa è tra Dario e Chi Zhang che non gli lascia scampo e incassa quasi 50K di prima moneta. Sammartino si consola con più di 32 mila dollari.

Si è giocato anche il MILLIONS Online Main Event Day 1a, evento da 5 milioni garantiti e da $5,300 di buy-in che ha richiamato 591 entries e ovviamente alcuni tra i più forti campioni online. Al termine del day1a abbiamo 87 players left con Daniel Dvoress chipleader.

TOP CHIPCOUNT DAY1 A - MILLIONS MAIN EVENT

1 Daniel Dvoress Canada 30,582,133

2 Hermogenes Gelonezi Brazil 27,798,834

3 Andras Nemeth Hungary 27,371,860

4 Dominykas Mikolaitis Lithuania 24,489,173

5 Arnaud Enselme France 18,339,430

6 Simon Nielsen Denmark 18,072,924

7 Joshua Hoesel United States 17,591,055

8 Endrit Geci United Kingdom 17,498,394

9 Pedro Padilha Brazil 16,330,297

10 Espen Uhlen Jorstad Norway 15,695,668