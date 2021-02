Tante cose da vedere nel report dei tornei online di PokerStars. C'erano da finire i tornei domenicali delle Carnival Series con le vittorie importanti di Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni, Farenait66, esef_94 e ThE_LeGgEnD_X. Sono iniziati anche i nuovi tornei Showtime dove si vedono tutte le carte foldate.

Iniziamo dai day2 dei domenicali. All'evento #2, il GigaStack, si riprendeva con 432 players left. Torna a vincere Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni che incassa €17.151 dopo un deal con Giuseppe ‘iNeedMoooooNeY’ Gorga che si fa bastare €15.151. Completa il podio Iron2701 subito davanti a un altro regular che spesso citiamo nei nostri report, KiroiSenko.

Carnival Series #2 50 GigaStack €100.000

Buy-in: €50

Entries: 3077

Montepremi Totale: €138.465,00

1- TESTADIDONNA

2- iNeedMoooooNeY

3- Iron2701

4- KiroiSenko

5- fabribongi

6- teamriky

7- xxxT-Birdxxx

8- lalooswaraun

9- cody76111

Si è concluso anche l'evento #3, il Bigger CLASSIC che riprendeva con 423 superstiti. Tutto si chiude con un deal a 4 da cui rimane escluso Andrea ‘skimizzi’ Di Pasquale. La vittoria è di Farenait66 che incassa 9.647 euro. Fanno parte dell'accordo anche luque1982730, 8mlambs5 e Diepoz.

Carnival Series #3 50 Bigger CLASSIC €100.000

Buy-in: €10

Entries: 11.512

Montepremi Totale: €103.608,00

1- Farenait66

2- luque1982730

3- 8mlambs5

4- Diepoz

5- skimizzi

6- LucaEmarty78

7- JamesB10fcp

8- Siriusblack_11

9- valter131

Il finale più atteso era quello dell'evento #4, il Sunday Special KO che riprendeva con 236 players left. La vittoria se la merita all'alba esef_94 che incassa più di 20K grazie a €12.482 di prima moneta + €8.013 di taglie. Il runner up è valierko al quale vanno 15.760 euro complessivi. Sul podio riconosciamo anche Matteo ‘sgrillex’ Sarais. In 6° posizione c'è anche sentier75 al 6° posto e Stefano 'mazzaferro88' Mazzaferro in 9° posizione.

Carnival Series #4 Sunday Special KO Edition €200.000

Buy-in: €100

Entries: 2149

Montepremi Totale: €200.000,00

1- esef_94

2- valierko

3- sgrillex

4- BLFORZ4INT3R

5- Donutx97

6- sentier75

7- thetrueank

8- jeppy_raise

9- mazzaferro88

Il 4° e ultimo torneo domenicale da completare era l'evento #5, HIGH ROLLER KO, che ripartiva con ThE_LeGgEnD_X al comando del chipcount, dal quale non si praticamente più tolto visto che il regular è andato a vincere incassando 15.821 euro tra prima moneta e taglie. E' andata peggio a Cristiano “crisbus81” Guerra che ripartiva 2° in chips, ma ha chiuso in 21° posizione alla fine. Il runner up ieri è stato Cummaredda67 che ha incassato 9.322 euro.

Carnival Series #5 HIGH ROLLER KO €100.000

Buy-in: €250

Entries: 454

Montepremi Totale: €102.150,00

1- ThE_LeGgEnD_X

2- Cummaredda67

3- BATISTUTA253

4- catherinae

5- realaddicted66

6- grandeguru

7- SUPERCAMOZ

8- delfo182

9- M.Consoli14

Ieri, in prima serata, l'evento #8 è stato il primo a iniziare, con 6.059 iscritti che hanno pagato il buy-in di €5, ma il garantito da 30K non è stato superato. Da questo punto di vista PokerStars, che ci ha abituato a macinare e surclassare i propri garantiti, non ha avuto un grande avvio con le Carnival Series. Comunque l'Early Micro va a ALEX8801 che incassa €4.055 battendo IlChaos88 all'head up finale.

Superato eccome invece il garantito da 50K dell'evento #9 che è arrivato a €77.310 con 1.718 iscritti. Qui la vittoria va a raffim79 per €4.745 + €2.600. Il runner up è csivico.

Carnival Series #9 WTB KO €50.000

Buy-in: €50

Entries: 1718

Montepremi Totale: €77.310,00

1- raffim79

2- csivico

3- vittorix96

4- alfonsopal

5- Pepitostars

6- Rust2779

7- Vmetatarso

8- sukaaaa

9- Hidden91

Bel prizepool da €63.162 anche all'evento #10, il Classic-10 da 7.018 iscritti. Vittoria per oblomov1993 al quale vanno €8.526 in un altro finale senza deal in cui batte BETKI77ER all'head up finale. Al final table ci sono anche i regular AKILLERJJ ed El_pampasito.

Carnival Series #10 Classic-10 €50.000

Buy-in: €10

Entries: 7018

Montepremi Totale: €63.162,00

1- oblomov1993

2- BETKI77ER

3- Oni688

4- Toni 2574

5- AKILLERJJ

6- El_pampasito

7- erpiu46

8- Virompo1028

9- kjwin

Il torneo più ricco iniziato e finito nel lunedì notte è stato l'evento #11, il Monday Carousel da 1.106 iscritti ma anche qui il montepremi è rimasto fermo ai 100K del garantito che però è bastato a regalare una prima moneta da €15.133 al vincitore OCCHIUFORT che ha battuto elchapo19812 all'head up finale. Piazzamento a podio anche per Domenico ‘scellone9477’ Gala, subito davanti a Giuliano ‘giuli90’ Bendinelli.

Carnival Series #11 Monday Carousel €100.000

Buy-in: €100

Entries: 1106

Montepremi Totale: €100.000,00

1- OCCHIUFORT

2- elchapo19812

3- scellone9477

4- giuli90

5- shawmkemp

6- sonoinvisibile7

7- MeLLowYeLL0w

8- mariocrys

9- bluffman741

E' stato organizzato anche un bel torneo di PL Omaha, all'evento #12 che ha attirato 223 iscritti e un prizepool da €20.070. La vittoria va a Alberto “Everbrun1” Cigliano che si mette in mostra anche nelle varianti e incassa €1.595 di prima moneta + €2.284 di taglie. Il runner up è nicoboris14, sul podio ritroviamo anche ThE_LeGgEnD_X. Al final table riconosciamo Raffaele "raffa_N5" Francese.

Carnival Series #12 PL Omaha €20.000

Buy-in: €100

Entries: 223

Montepremi Totale: €20.070,00

1- Everbrun1

2- nicoboris14

3- ThE_LeGgEnD_X

4- bobooo_92

5- marcovolponi

6- raffa_N5

All'evento #13, il Big Ante, abbiamo 725 iscritti che si sono battuti per €32.625. Anche qui nessun accordo, con jokerjjja che si è portato a casa la prima moneta piena da €5.268. Un altro final table per El_pampasito in 7° posizione.

L'ultimo torneo della notte di Carnival Series è stato l'evento #14, lo ZOOM Deep Hyper vinto da F0zzAiNdA5 che ha incassato €2.028 di prima moneta + €1.439 di taglie mettendo in fila un Field da 1.470 giocatori per un prizepool da €26.460. Al 2° posto il regular MattyOnAir

Citiamo velocemente anche i tornei regolari come l'Afternoon on Stars, un altro torneo che ieri non ha superato il garantito da 10K, con 196 iscritti, e il migliore è stato balbo83 che si è meritato la prima moneta da €1.886.

Sono stati 114 gli iscritti al Need For Speed che ha prodotto un prizepool da €10.260. Vittoria di CocosKeeling che ha vinto €2.371. Il runner up è Bruno1915, completa il podio B3tter_RuN che si era già messo in mostra ieri vincendo proprio questo torneo, e sfiorando il back to back. La lista dei regular al final table è molto lunga visto che c'è anche Marco “Granbasso” Baglioni 4°, ManInBlackk 6°, loretop12 7° e Fabio "backdoorAK" Peluso 8°.

Ieri si sono giocati anche i primi tornei Showtime, la novità di Pokerstars che prevede che siano esposte a tutto il tavolo le carte foldate dai giocatori, sia nel pre che nel postflop. Questo cambia molto il gioco, la conta degli out, i blocker, quindi potrebbe vivacizzare il gioco creando molte nuove dinamiche, ma il mostrare tutte le carte come sarà preso dai regular che svelerebbero moltissime informazioni?

Non sappiamo se gli Showtime avranno successo, intanto ieri si è esordito con un tornei di PL Omaha da €5 di buy-in, con 183 iscritti. Per la cronaca è stato tyler durden a vincere il primo torneo in modalità Showtime, anche se il vero test era sul torneo serale di Texas Hold em PKO. Qui la vittoria è andata a ghego31 che ha messo in fila un Field di 439 giocatori per un prizepool che ha sfiorato i 2K, raddoppiando il garantito da mille euro.