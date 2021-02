Si sono conclusi anche gli eventi domenicali delle altre poker room. Su iPoker l'Explosive Sunday lo vince 2023229568996006 su VALVOLINA999. I regular Solid27 e Disconnesso trionfano su Lottomatica e 888poker mentre il Super Sunday di People's va a batman74ag.

Iniziamo come sempre dal circuito iPoker col day2 del Explosive Sunday PKO che alla fine ha chiuso con 733 iscritti e un bel montepremi da €65.970. In 126 sono andati a premio, e la fetta più ricca l'ha portata a casa 2023229568996006 che ha vinto €6.242 di prima moneta + €6.333 di taglie, battendo VALVOLINA999 all'head up finale. Completa il podio DDEMAzzz86.

Explosive Sunday €60.000

Buy-in: €100

Entries: 733

Montepremi Totale: €65.970,00

1- 2023229568996006

2- VALVOLINA999

3- DDEMAzzz86

4- vendit

5- maradona722

6- OmgLaproooofit

7- confortys3

8- FammiNuPescMan

9- CrtlAltRun

Su People’s Poker c'era da completare il Super Sunday che riprendeva con 77 players left. La vittoria va a batman74ag che incassa 4.374 euro mentre al runner-up 62375lalunnigu vanno 3.140 euro. Sul podio abbiamo anche matto48 che ha incassato 2.210 euro. Final table per Emanuele “assopoker123” Casillo che appena la settimana scorsa vinceva il Sunday KING Progressive KO (leggi qui).

Super Sunday €20.000

Buy-in: €100

Entries: 224

Montepremi Totale: €20.000,00

1- batman74ag

2- 62375lalunnigu

3- matto48

4- _team_senza_team_

5- assopoker123

6- POLDIELLA

7- barbare

8- rev135

9- Peppebon89

Al 20.000 GTD FINALE di Lottomatica la vittoria va al regular Solid27 che ha incassato 4.121 euro dopo aver battuto Durex1998, runner up che porta a casa 3.329 euro.

20.000 GTD FINALE

Buy-in: €100

Entries:

Montepremi Totale: €21.690,00

1- Solid27

2- Durex1998

3- FilipGiu

4- pelatone97

5- dannato99

6- Shapolova

7- giuadil

8- alescava

9- dinobollo

Chiudiamo col Big Daily Special che è iniziato e si è concluso ieri su 888poker. Il garantito da 15K non viene superato dai 105 iscritti. La vittoria è andata a Disconnesso, regular della Pokerroom di 888, che ha battuto un altro nick noto, quello di g3m3ll0. I due hanno fatto un deal in cui è rientrato anche Fyulip, un altro nick name che abbiamo già incontrato in passato.

Big Daily Special €15.000

Buy-in: €109

Entries: 105

Montepremi Totale: €15.000,00

1- Disconnesso

2- g3m3ll0

3- Fyulip

4- DOG_GAME

5- 19ONETIME84

6- simoncina22

7- magnosassi

8- copcin61

9- KillTh3Fish