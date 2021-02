Continuano le Carnival Series e ieri sono arrivate le vittorie importanti di dallealdealer95, thinkbecome, BigBoss le e Silemthill077. Al Need For Speed bellissimo final table dove a primeggiare è Emanuele “barramp9k8” Monari

Riprendiamo dal evento #15 delle Carnival Series da €5 di buy-in con 5.593 partecipanti che hanno prodotto un montepremi da €25,168. Vittoria per SALENT57 che incassa €3.404. Final table per balbo83 che già ieri vinceva l'Afternoon on Stars.

Molto interessante l'evento #16, il DeepStack KO da 1.523 iscritti e un montepremi da €68.535. La vittoria va a dallealdealer95 dopo un deal a 4. Per lui ci sono 7.380 euro totali tra prima moneta e taglie. Il runner-up è barman901 al quale vanno 4.258 euro.

Carnival Series #16 DeepStack KO €40.000

Buy-in: €50

Entries: 1523

Montepremi Totale: €68.535,00

1- dallealdealer95

2- barman901

3- mere91_call

4- SASA'MANU

5- mikecopper87

6- Nicholas0404

7- SANHAND

8- bananoloko

9- SimoneTkd

All'evento #17, il Classic-10, partecipano ben in 6.123 per un prizepool da €55.107. Il successo va a thinkbecome che si merita 7.446 euro di prima moneta dopo aver battuto toreco2005 all'head up finale. Final Table anche per B3tter_RuN, spesso protagonista negli ultimi giorni dei nostri report.

Carnival Series #17 Classic-10 €40.000

Buy-in: €10

Entries: 6123

Montepremi Totale: €55.107,00

1- thinkbecome

2- toreco2005

3- Carlos0174

4- Senzaghiagnr

5- luckylele78

6- piater43

7- B3tter_RuN

8- YossDam

9- Shaka737

Il torneo più ricco della giornata, l'evento #18 Tuesday Circus, vede 843 iscritti che si sono dati battaglia per un montepremi da €75.870. La vittoria è andata a BigBoss le che tra prima moneta e taglie ha incassato 11.727 euro. Il runner up è 11NuovoPoker11 al quale vanno 6.166 euro. Completa il podio ROOR_17. Final table anche per il regular Mi3sVanD3Roh3.

Carnival Series #18 Tuesday Circus €60.000

Buy-in: €100

Entries: 843

Montepremi Totale: €75.870,00

1- BigBoss le

2- 11NuovoPoker11

3- ROOR_17

4- mizar09

5- Mi3sVanD3Roh3

6- numberonerr003

7- meksimon92

8- James90511

9- S1mba98

All'evento #19, Ultra KO, abbiamo 703 iscritti e un montepremi da €31.635. La vittoria va a Silemthill077 che incassa 5.714 euro totali. Il runner up è sentieri75 che si era già messo in mostra anche nella giornata di ieri. Al final Table ritroviamo anche l'immancabile ThE_LeGgEnD_X che giusto ieri portava a casa l'High Roller.

Carnival Series #19 Ultra KO €30.000

Buy-in: €50

Entries: 703

Montepremi Totale: €31.635,00

1- Silemthill077

2- sentieri75

3- Bettamosco1996

4- Jn.Frusciante

5- jetmarino_jt

6- maSgalli

7- Zlatan2540

8- mariocrys

9- ThE_LeGgEnD_X

All'evento #20 abbiamo avuto 1.103 entries che si sono dati battaglia per un prizepool da €29.781. Il successo vale €4.508 e finisce nelle tasche di .KingKobr@ che batte xmodax. Ancora final Table col 7° posto per Jn.Frusciante che avevamo ritrovato al 4° posto anche nell'evento precedente.

L'evento #21 è stato l'ultimo di giornata per le Carnival Series, con 1.247 iscritti e un prizepool da €22.446. La vittoria è andata a compagno83 che incassa €1.389 + €1.456 di taglie. Dopo aver vinto l'evento #20, .KingKobr@ ci ha riprovato anche nel #21 ma si è arreso al 10° posto.

La giornata era stata aperta come di consueto al pomeriggio con l'Afternoon on Stars che con 219 iscritti non ha superato nemmeno ieri il garantito di 10K, secondo giorno di fila in cui accade. La vittoria va a pepevone85 per €1.850, senza nessun accordo. Il runner up è Almeg2020 che si deve accontentare di €1.382. Completa il podio danh89 davanti a x-muccio-x.

In chiusura invece non può mancare il Need For Speed anche se hanno partecipato solo 98 giocatori e il garantito è rimasto intaccato a 10K. La prima moneta vale comunque €2.347 e se l'è aggiudicata Emanuele “barramp9k8” Monari davanti ad altri regular come sgheb e Federico “FPokerKK” Cerqua. Ai piedi del podio l'immancabile KiroiSenko che citiamo praticamente ogni giorno (ci preoccuperemmo se un giorno non lo trovassimo nei report di PS). Al final Table ci sono anche Riccardo 'CrazyRich85' Basso e dugao81.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 98

Montepremi Totale: €10.000,00

1- barramp9k8

2- sgheb

3- FPokerKK

4- KiroiSenko

5- picio77

6- MAGICMAN_XVII

7- INFINITIRF

8- CrazyRich85

9- dugao81