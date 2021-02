Torna il nostro report quotidiano sui risultati dei principali tornei di poker online, concentrandoci su PokerStars dove continuano le Carnival Series.

Riprendiamo dall'evento #29 delle Carnival Series che attira 5.955 giocatori ma il prizepool non si sposta dal garantito di €30.000. Alla fine la spunta animalunga1 che incassa €1.924 di prima moneta + €817 di taglie. Il runner up è TimeToBrokeee, completa il podio Alessandro "Ale.KJ24" Meloni che si fa spazio anche nei tornei minori.

Fermo al garantito da 40K anche l'evento #30 al quale partecipano 832 giocatori. Deal a due con berno0895 che vince e incassa €5.865, mentre il runner up cobranise si accontenta di poco meno, €5.065.

Carnival Series #30 3-Stacks €40.000

Buy-in: €50

Entries: 832

Montepremi Totale: €40.000,00

1- berno0895

2- cobranise

3- tisciali

4- 97bOmberAmanO

5- torrese22

6- SvolpiKK

7- Satoshy66

8- PALMER1700

9- Parakulo69

Si arriva invece a €66.618 di montepremi con i 7.402 iscritti all'evento #31, il Classic-10 che viene vinto da lamorrese1 che incassa €2.741 + €2.073 dopo un deal con ScappiePK, Giupo27 e yellowbaFir.

Carnival Series #31 Classic-10 €50.000

Buy-in: €10

Entries: 7402

Montepremi Totale: €66.618,00

1- lamorrese1

2- ScappiePK

3- Giupo27

4- yellowbaFir

5- presidentess

6- heter73

7- solobellagente

8- alexpersico

9- C4gn4zZo80

Si è giocato anche il day1 dell'evento #32, il Thursday Festival da 100K garantiti. Hanno partecipato in 466 che hanno pagato il buy-in da €250. Al termine della prima giornata abbiamo 37 players left (già a premio visto che erano 89 gli ITM) con il regular S.F.C.D.P che ha già incassato quasi €1.500 i taglie. In 2° posizione abbiamo kekko9221 e poi a seguire SEKKA4EVA, Nicola “JhonCheever” Cappellesso e Cahateaux85.

Carnival Series #32 Thursday Festival €100.000

Buy-in: €250

Entries: 466

Montepremi Totale: €104.850,00

TOP CHIPCOUNT

1- S.F.C.D.P 2.867K

2. kekko9221 1.655K

3- SEKKA4EVA 1.422K

4- JhonCheever 1.035K

5- Cahateaux85 914K

6- lombasimo86 911K

7- zarate1984 897K

8- federusher 870K

9- STOPPA-REG 727K

All'evento #33 arriva il colpo importante di Federico “IFOLDACES4U” Piroddi che batte una concorrenza di 1.001 giocatori iscritti che hanno prodotto un prizepool di €45.045. Si chiude con un deal a 2 che premia IFOLDACES4U con €6.389 mentre Vmetatarso è 2° e incassa €5.889. Al tavolo finale riconosciamo anche Antonio “frakkalagan” Fragale e mariocrys.

Carnival Series #33 Giga Turbo €40.000

Buy-in: €50

Entries: 1001

Montepremi Totale: €45.045,00

1- IFOLDACES4U

2- Vmetatarso

3- carognamatta

4- antomax87

5- frakkalagan

6- SOSimo007

7- mariocrys

8- JamesB10fcp

9- BUONSAI

All'evento #34 abbiamo altri 1.180 iscritti per un prizepool da €31.860. La vittoria va a camy-2495 che incassa €2.060 di prima moneta e altri €2.434 di taglie. Il 2° posto lo occupa law-it94. Da segnalare anche VentoDallEst, Jn.Frusciante e RickyKaka'90 in un final table molto interessante.

Carnival Series #34 WTB Turbo €30.000

Buy-in: €30

Entries: 1180

Montepremi Totale: €31.86,00

1- camy-2495

2- law-it94

3- BUJI@DO08

4- VentoDallEst

5- lollo2204

6- Jn.Frusciante

7- delfo182

8- RickyKaka'90

9- lorenz1574

L'ultimo evento Carnival Series del giorno è stato l'evento #35, che ha visto 1.271 iscritti ma il prizepool non ha superato i 30K. Da segnalare il mega deal che ha coinvolto i primi 7 giocatori, con vittoria di dallealdealer95 che già l'altro giorno vinceva l'evento #16 delle Carnival Series (leggi qui). Ai 7.380 euro totali dell'altro giorno se ne aggiungono altri €2.337 della vittoria di ieri, davanti al runner up DANY_MAS90, altro nick name noto sulla room della picca rossa. Al final table c'è anche I_owned_u_87 che ha fatto parte dell'accordo.

Carnival Series #35 Deep Hyper €30.000

Buy-in: €20

Entries: 1271

Montepremi Totale: €30.00,00

1- dallealdealer95

2- DANY_MAS90

3- G1veMeYourChips

4- erpupone3

5- tanywolf

6- I_owned_u_87

7- Delmoooo

8- aleoo444

9- manuella9119

Facciamo un passo indietro al pomeriggio con la programmazione normale e l'Afternoon on Stars da 191 iscritti (rimane ai 10K garantiti di montepremi) con vittoria i ManaCerace91 che incassa €1.886. Il runner up è magociccio che incassa €1.406, completa il podio Almeg2020 pe €1.049.

Come sempre chiudiamo col Need For Speed e anche qui non viene superato in garantito da 10K, con 102 iscritti. Final table di altissimo livello che si chiude con un deal a due con protagonisti Andrea “Andreacigna” Pini e Igor “SMagicS-84” Saia che portano a casa lo stesso premio di €2.011. Sul podio c'è anche Davide 'davidecalva' Calvaresi. Ancora final table per B3tter_RuN che sembra ormai abbonato a questo torneo dove troviamo anche SEKKA4EVA (3° pure nel chipcount del Thursday Festival) e Giuseppe “peppruocc” Ruocco.