Davvero tante cose da dire dopo il fine settimana di tornei di poker online su Poker Stars dove continuano le Carnival Series. Andiamo a vedere i risultati più importanti da venerdì a domenica.

Iniziamo come sempre facendo un passo indietro al venerdì e si doveva completare anche il day2 dell'evento #32, il più ricco del giovedì, il Thursday Festival che alla fine viene vinto da mago1981 al quale vanno €7.521 di prima moneta e altri €9.087 di taglie. Il runner up è SEKKA4EVA. Al 5° posto ritroviamo Ettore 'pro-fumato87' Esposito mentre S.F.C.D.P che aveva chiuso al comando del chipcount a fine day1, arriva al 8° posto finale.

L'evento #36 ha attirato ai tavoli virtuali 6.564 giocatori per €29.538 e la prima moneta da €1.687 + €1.088 di taglie vanno a Shadowkizz.

All'evento #37 accorrono in 1.497 per €40.419 di prizepool e qui la vittoria vale €5.882 e va a B-B-CIAO.

All'evento #38 ci sono 7.548 iscritti e un prizepool di €67.932. Tutto si conclude con un deal a 5 e il vincitore, che è anche quello che porta a casa più soldi, €6.030, è scoldi.

Il torneo dal buy-in più alto era l'evento #39 con 790 giocatori che hanno pagato l'iscrizione di €100 producendo un prizepool da €71.100. La vittoria a a BAAARTIGAN che incassa €4.923 di prima moneta ma altri €4.615 di taglie. Il runner up è INFINITIRF e poi c'è miribale a completare il podio.

All'evento #40 vittoria di *F13RoM4n cheta meritato €5.010 di prima moneta con devvid runner up per €3.445. Sul podio anche Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani.

All'evento #41 abbiamo 1.149 giocatori iscritti per €31.023 con vittoria di a.matha89 che incassa €4.651.

L'ultimo torneo Carnival Series del venerdì è stato l'evento #42 che ha visto 1.445 entries e la vittoria di LillanaK45 che ha incassato €1.994 + €1.019.

Al sabato la serata è stata aperta dall'evento #43 da 5.153 iscritti e vittoria di melArossA per €3.136.

All'evento #44 altri 2.315 iscritti per un ricco prizepool da €62.505. Vittoria per Pippo301189 che si mette alle spalle Donato “whitediabolic” De Bonis.

E' epedretti77 a mettere in fila un Field da 7.096 giocatori all'evento #45. Per lui ci sono €4.512 dopo un mega deal a 6 giocatori.

E' un nome importante, quello di Mario “coinflip21” Carrascon a vincere la prima moneta da €8.448 dell'evento #46, il 3-Stacks al quale hanno partecipato 480 giocatori. Ai piedi del podio anche Alberto “Everbrun1” Cigliano.

All'evento #47 abbiamo 788 iscritti con un montepremi da €35.460. La fetta grossa da €2.397 la porta a casa upipistrello al quale vanno anche €2.704 di taglie.

All'evento #48 non viene superato il garantito da 30K con 1.097 iscritti. La vittoria vale comunque €4.581 e va ad un nickname noto, MrMarlboro94.

Il sabato si è concluso con l'evento #49 al quale hanno partecipato 1.317 players che hanno contribuito a formare un prizepool da €23.706. Vittoria per hagakhan al quale vanno €1.460 di prima moneta e altri €1.328 di taglie.

Arriviamo finalmente alla domenica che ha preso il via con l'evento #50 da 1.781 giocatori ma un prizepool fermo a 50K. Il torneo si conclude con un deal a due tra toomy0108 che vince e incassa €6.631, e B4rboncine15 che vince esattamente 1K in meno. Sul podio anche Bestshowcz.

Si è giocato il day1 dell'evento #51, il 50 Special che ha attirato 3.248 giocatori ai tavoli virtuali e 251 sono passati al day2. Stanno giocando per il ricco prizepool di €146.160. Al comando del chipcount c'è baluwins88.

Carnival Series #51 50 Special €100.000

Buy-in: €50

Entries: 3248

Montepremi Totale: €146.160,00

TOP CHIPCOUNT

1- baluwins88 1.877K

2- longteam 1.772K

3- totupa 1.763K

4- only_bluff91 1.671K

5- kunt888 1.658K

6- TApaoloviTA 1.637K

7- minello82 1.613K

8- cladigia 1.567K

9- yugotm98596 1.548K

All'evento #52 arriva un nuovo acuto vincente di Andrea ‘thecogo’ Cogo che si è portato a casa l'intero primo premio da 11.083 euro mettendo in fila un Field vastissimo da 9.389 giocatori.

Carnival Series #52 Classic-10 €75.000

Buy-in: €10

Entries: 9389

Montepremi Totale: €84.501,00

1- thecogo

2- Alless1

3- fil6

4- schiag7

5- lollo2204

6- cometo.com

7- NanniReload

8- N0Tt0d4y

9- caputo valerio

Si deve completare anche l'evento #53 che ha visto 2.008 iscritti e 239 si ritroveranno questa sera per giocarsi i €200.000 garantiti di un prizepool che non è stato superato. Il vincitore del UltraDeep porterà a casa la bellezza di 28.400 euro. Al comando del chipcount abbiamo Stilobate.

Carnival Series #53 UltraDeep €200.000

Buy-in: €100

Entries: 2008

Montepremi Totale: €200.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- Stilobate 2.993K

2- Enne98 2.659K

3- siriachiado7 2.630K

4- Skarkyo 2.586K

5- MattDivin 2.163K

6- JAMY8702 1.999K

7- Gigggi55 1.983K

8- bigSandrone 1.959K

9- cacioricotta

Anche per l'evento #54, l'HIGH ROLLER, dovremo aspettare domani per scoprire il vincitore. Ripartiranno in 76 players left sui 423 iscritti che anche in questo caso non hanno permesso di superare il garantito da 100K. Al comando del chipcount Alessandro ‘Ale.KJ24’ Meloni, unico sopra al milione in chips. Al 2° posto abbiamo VIPICCHIOailive e tra i migliori ritroviamo anche Davide ‘davidecalva’ Calvaresi.

Carnival Series #54 HIGH ROLLER €100.000

Buy-in: €250

Entries: 423

Montepremi Totale: €100.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- Ale.KJ24 1.139K

2- VIPICCHIOailive 881K

3- AleCigna 712K

4- Silemthill077 670K

5- ciotolina548 633K

6- davidecalva 627K

7- raveon23888 625K

8- grandeguru 613K

9- OmarWhite71 578K

Stessa sorte all'evento #55 che non supera il garantito da 50K visto che partecipano in 1.021. Il migliore è Hurrymnastiff al quale vanno €1.630 di prima moneta, ma soprattutto si pappa tutte le taglie incassando la bellezza di €5.703.

Carnival Series #55 Turbo Ultra KO €50.000

Buy-in: €50

Entries: 1021

Montepremi Totale: €50.000,00

1- Hurrymnastiff

2- Budinoskin

3- scudo1981

4- 87enziobiond87

5- lucagui26

6- Trazaman

7- ROSSBOOMB

8- DavidViola89

9- vice_airlines

L'ultimo torneo domenicale delle Carnival Series è stato l'evento #56 dove è arrivata un altra vittoria di *F13RoM4n a due giorni di distanza dal successo all'evento #40. Per *F13RoM4n sono arrivati altri €4.088 di primo premio dopo il deal con Donutx97 al quale vanno €3.226. Ai piedi del podio anche Francesco “ilmessia84” Favia.

Carnival Series #56 Deep Hyper €30.000

Buy-in: €20

Entries: 1537

Montepremi Totale: €30.000,00

1- *F13RoM4n

2- Donutx97

3- nicoboris14

4- ilmessia84

5- perfectdream1

6- Mc17x

7- RORObrother

8- dedoverdehaze

9- BeAtrix2018

Vediamo anche la normale programmazione domenicale iniziando dal Afternoon on Stars con 262 giocatori e un prizepool da €11.790. Vittoria per MarekZeD che incassa €2.147. Il runner up è atapis79 al quale vanno €1.600. Completa il podio P4nz3tt92.

Al Sunday Starter abbiamo 699 giocatori che non superano i 10K di garantito. La vittoria va a Hurrymnastiff che incassa altri €1.200 dopo un deal a 4 giocatori. Davvero una domenica speciale per Hurrymnastiff che avevamo già visto vincere l'evento #55 delle Carnival Series.

Al Sunday Warm Up un prize pool da €12.105 sul garantito da 10K, con 269 players. La vittoria va a Luca 'lucaseba89' Sebastiani che vince €2.201 mettendosi alle spalle il runner up VentoDallEst. Final table anche per Nikol “barabbic” Babic al 7° posto.

Al Sunday Full KO partecipano in 598 per €15.996 e la vittoria va a G.Fabris95 che incassa €1.073 di prima moneta + €1.334 di taglie. Il runner up è il regular Riccardo 'CrazyRich85' Basso.

Altri 634 iscritti al Sunday Supersonic con €11.412 in palio. Alla fine marcovolponi e Labaro1926 optano per un deal da €1.774 a testa.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed vinto da Giuliano ‘giuli90’ Bendinelli che batte la concorrenza di 116 iscritti e incassa €2.413. Il runner up è maco90 che si accontenta di €1.786. In 5° posizione P4nz3tt92 che avevamo già notato sul podio nel pomeriggio.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 116

Montepremi Totale: €10.440,00

1- giuli90

2- maco90

3- SpeedOne1

4- T@Aristotele@T

5- P4nz3tt92

6- Overbet91

7- Ris0_e_P1s3lli

8- Stefs791

9- delfo182