La rinnovata lobby di 888poker ha rinnovato anche i tornei domenicali, e il primo Colpo Grosso è andato a MastroBrujo. Nel Explosive PKO delle iPoker Series, abbiamo chianchiere1 e hollymolly al comando del chipcount. Al Sunday Light di People's Poker c'è zuchillo88 al comando del chipcount, così come pelatone97 è primo su Lottomatica.

Iniziamo da 888poker con il primo degli unici 2 eventi domenicali conclusi in giornata. Parliamo del nuovo Colpo Grosso, il domenicale più ricco dopo la rivoluzione della lobby. Al primo Colpo Grosso garantiva 30K in premio, hanno partecipato in 258 portando il montepremi a €32.000. La vittoria se la merita MastroBrujo al quale vanno 6.486 euro mentre Gullnuts8 è stato il runner up al quale sono andati €4.688. Al final table ci sono anche i regular _Eiffell_ e Andrea "TTAHITI75" Bertacca.

Colpo Grosso €30.000

Buy-in: €109

Entries: 258

Montepremi Totale: €32.000,00

1- MastroBrujo

2- Gullnuts8

3- 58_Nuts_58

4- Missione007

5- _Eiffell_

6- Urcakamagno

7- tahiti75

8- pescaSqualo

9- Rolex50

L'altro evento concluso è stato il The Master di partypoker con 120 iscritti e un montepremi da €10.800. La vittoria è andata a Lellowo3d che ha incassato €2.646. Al 2° posto spaghettino che incassa €1.890. Completa il podio Tommy_Shelby_ per €1.350.

The Master €10.000

Buy-in: €100

Entries: 120

Montepremi Totale: €10.800,00

1- Lellowo3d

2- spaghettino

3- Tommy_Shelby_

4- nauty

5- Tiremm_Innanz

6- Meliodas88

7- 1LLUSIONIST4

8- BrunoPepeAA777

9- NickDinamite

Su iPoker sono iniziate le iPoker Series, una serie di tornei con in palio 1 milione! Come sempre alla domenica si gioca l'Explosive PKO e come sempre i numeri sono provvisori visto che la late registration rimane aperta per il day2 di questa sera. Si riparte con 198 players left sui 709 al via. Al comando del chipcount abbiamo chianchiere1 seguito da un regular su questa piattaforma, hollymolly.

Explosive PKO €60.000

Buy-in: €100

Entries: 709

Montepremi Totale: €60.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- chianchiere1 224K

2- hollymolly 201K

3- valire92 200K

4- elycrypata 181K

5- reraisemalota 179K

6- tasso666 177K

7- IPUTALL 172K

8- VALVOLINA 164K

9- syrus1 160K

Passiamo su People’s Poker col Sunday Light che ha attirato 373 giocatori per un prizepool da €16.598. In 122 sono passati al day2, 67 andranno a premio. Al comando del chipcount troviamo zuchillo88.

Sunday Light €15.000

Buy-in: €50

Entries: 373

Montepremi Totale: €16.598,00

TOP CHIPCOUNT

1- zuchillo88 279K

2- giuseandri00 272K

3- thebest25 268K

4- poste69 208K

5- JamboJambo65tn 208K

6- kekkaudine99 194K

7- sme1982 189K

8- royalflush1000 172K

9- vsaladino 170K

Andiamo a chiudere con Lottomatica e il GTD FINALE che conta 214 ingressi. 71 di loro sono passati al day2, ma solo 30 andranno ITM. Al comando del chipcount c'è pelatone97 davanti a losifema. In 3° posizione c'è il regular IMuCkTheNut e poco dietro ci sono anche Solid27 e Neverajoy94.

GTD FINALE €20.000

Buy-in: €100

Entries: 214

Montepremi Totale: €20.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- pelatone97 322K

2- losifema 284K

3- IMuCkTheNut 234K

4- BluffOrNot 221K

5- lafrafans 208K

6- Solid27 204K

7- Neverajoy94

8- DETANKO 169K

9- CARDILUCCIO 168K