Si sono conclusi per ben tre tornei domenicali con le vittorie di 89vasquez89, babi7978 e mazzaferro88. Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni vince ancora nel evento #57. Luca "losqualo63" Giovannone vince invece il Monday Carousel.

C'erano ben tre domenicali da concludere. Iniziamo dal day2 del evento #51, il 50 Special KO che riprendeva con 251 players left. La vittoria è andata a 89vasquez89 che ha incassato circa 15.600 euro totali tra prima moneta e taglie. Il runner-up è Silicernium2 che si accontenta di 10.230 euro. Final table anche per i regular Daniele 'discepolo78' Di Iesu al 6° posto subito davanti a Matteo 'sgrillex' Sarais.



Carnival Series #51 50 Special €100.000

Buy-in: €50

Entries: 3248

Montepremi Totale: €146.160,00

1- 89vasquez89

2- Silicernium2

3- mckayn9191

4- Pellegrinous

5- spillo9spill

6- discepolo78

7- sgrillex

8- STOPPA-REG

9- aletom99

Si riprendeva con 239 player left anche all'evento #53, l'UltraDeep che finisce con un deal a 5. Il vincitore è babi7978 che incassa €17.942 mentre alo runner up è cacioricotta al quale vanno €13.992. La fetta grossa da €18.794 va a MrFlanagnan. Fanno parte del accordo maxy18.F. e SKRODAN.

Carnival Series #53 UltraDeep €200.000

Buy-in: €100

Entries: 2008

Montepremi Totale: €200.000,00

1- babi7978

2- cacioricotta

3- MrFlanagnan

4- maxy18.F.

5- SKRODAN

6- bluffman741

7- enrighost

8- siriachiado7

9- papagiova57

Stefano 'mazzaferro88' Mazzaferro porta a casa l'evento #54, l'HIGH ROLLER incassando circa 16.410 euro tra prima moneta e taglie. Bella prova anche per il runner up samoro3 che porta a casa 11.656 euro. Sul podio VIPICCHIOailive e al final table c'è anche Jackson ‘DJackMpkr’ Genovesi al 5° posto e Riccardo ‘CrazyRich85’ Basso in 8° posizione.

Carnival Series #54 HIGH ROLLER €100.000

Buy-in: €250

Entries: 423

Montepremi Totale: €100.000,00

1- mazzaferro88

2- samoro3

3- VIPICCHIOailive

4- McM4nus4

5- DJackMpkr

6- grandeguru

7- JGWhite

8- CrazyRich85

9- gabrielepat

Vediamo ora i tornei iniziati e partiamo dal evento #57 dove è tornato a mettere la sua firma Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni che ha incassato €4.058 battendo Eka2811 all'head up finale.

Carnival Series #57 Early Micro €30.000

Buy-in: €5

Entries: 5813

Montepremi Totale: €30.000,00

1- TESTADIDONNA

2- Eka2811

3- ZAPPA10-8ofS

4- U-vaccaru

5- DR4X3L

6- cristiansbt

7- Miskojvic

8- Eldiablo674

9- Nuvola1987

All'evento #58 abbiamo 975 iscritti per un prizepool che non supera i 50K garantiti. La vittoria va a vice_airlines che incassa €7.764. Il runner up è un altro regular, vleroy83 che porta a casa €5.338. Ai piedi del podio c'è Bulgaro98 e in top-10 ritroviamo anche Mi3sVanD3Roh3.

Carnival Series #58 3 Stacks €50.000

Buy-in: €50

Entries: 975

Montepremi Totale: €50.000,00

1- vice_airlines

2- vleroy83

3- Capsula101

4- Bulgaro98

5- Tinoz532

6- flavescens1

7- KingDelPoker

8- Mi3sVanD3Roh3

9- Cummaredda67

All'evento #59, il Classic-10 dove partecipano in 7.255 giocatori per un prizepool da €65.259. Tutto si chiude con un mega deal a 6 e la vittoria va a Falchetto19 che vince €4.828 ma il premio maggiore lo porta a casa il runner up DG0790 che ha vinto €5.447.

Carnival Series #59 Classic-10 €50.000

Buy-in: €10

Entries: 7255

Montepremi Totale: €65.259,00

1- Falchetto19

2- DG0790

3- Luca_Pro_Im

4- cirimelito

5- walking370

6- MISTERTOPIC

7- effebi2018

8- fabrys671

9- danieledefeo

Passiamo all'evento #60 dove è Luca ‘losqualo63’ Giovannone a mettere in fila un Field da 1.251 giocatori incassando in tutto 15.660 euro. Il runner up è zioermejo. Completa il podio Alessandro 'Deneb93' Pichierri.

Carnival Series #60 Monday Carousel €100.000

Buy-in: €100

Entries: 1251

Montepremi Totale: €112.590,00

1- losqualo63

2- zioermejo

3- Deneb93

4- Th3Secr3t

5- _DEN_755

6- serlui71

7- Khr0x

8- Chateaux87

9- lemondeourien

All'evento #61 abbiamo altri 1.151 iscritti con un prizepool da €51.795. La prima moneta vale €7.893 e viene vinta piena e senza accordi da Stely.80 davanti a SiriusBlack? che incassa €5.557.

Carnival Series #61 GigaTurbo €40.000

Buy-in: €50

Entries: 151

Montepremi Totale: €51.795,00

1- Stely.80

2- SiriusBlack?

3- ducatimon1

4- fofo65

5- pan.ciock

6- gabry87

7- umbys84

8- wizard_ky390

9- LORDPOKER698

L'evento #62, quello di PL Omaha, attira 452 giocatori per un prizepool da €12.204. La vittoria va a VentoDallEst che ha la meglio su The-DwOonK.

Nella normale programmazione Gigggi55 vince l'Afternoon on Stars battendo un Field da 205 entries che non hanno superato il garantito da 10K. La vittoria vale €1.886 per Gigggi55 che ha battuto cantalupense che si accontenta di €1.406.

Chiudiamo col Need For Speed che attira 131 giocatori che si sono dati battaglia per un prizepool da €11.790. La prima moneta da €2.575 va a raveon23888 che batte Francesco “ilmessia84” Favia.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 131

Montepremi Totale: €11.790,00

1- raveon23888

2- ilmessia84

3- WhyAlw4ysM3

4- edofatto

5- oblomov1993

6- KenzoMorimoto

7- JD.89K

8- luckystars40

9- Shadowkizz