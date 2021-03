Nel martedì sera su Pokerstars sono continuati gli eventi Carnival Series e il grande protagonista è stato Alessandro ‘Ale.KJ24’ Meloni che ha portato a casa il Thursday Circus. Vittorie anche per Cerozz911 e jonnymex negli eventi principali.

Con le Carnival Series ci eravamo lasciati con l'ultimo torneo giocato lunedì notte e oggi riprendiamo dall'evento #64 da 5.110 iscritti per un prizepool che rimane fermo al garantito da 25K. La vittoria va a ceressina che porta a casa €3.381 battendo asslu88 che si accontenta di €2.323 di premio. Completa il podio Satoshy66 al quale vanno €1.597.

Superato ampiamente invece il garantito da 40K all'evento #65, il DeepStack che attira 1.319 giocatori iscritti per un prizepool da €59.355. La vittoria va a Cerozz911 che tra prima moneta e taglie incassa 8.200 euro circa in tutto. Al 2° posto abbiamo Raimondo ‘notorius1997’ Marcello e subito dietro altri nick noti come Mauro ‘MauroTranky’ Tranchedone, MrMarlboro94 e Riccardo 'CrazyRich85' Basso.

Carnival Series #65 DeepStack €40.000

Buy-in: €50

Entries: 1319

Montepremi Totale: €59.355,00

1- Cerozz911

2- notorius1997

3- MauroTranky

4- MrMarlboro94

5- AleAsto2

6- COCOMERINO

7- CrazyRich85

8- cannibal83

9- pinkporcel

Montepremi da €55.368 al evento #66, il Classic-10 che ha attirato 6.152 entries e la vittoria è andata a jonnymex che ha vinto 6.805 euro dopo un deal con Armatabranca al quale vanno 6.005 euro.

Carnival Series #66 Classic-10 €40.000

Buy-in: €10

Entries: 6152

Montepremi Totale: €55.368,00

1- jonnymex

2- Armatabranca

3- holyjburton

4- RiBaltman

5- pmike0

6- gianni80887

7- beppe8for

8- p0kermanu

9- nerone2222

Il torneo più ricco è stato l'evento #67, il Thursday Circus che ha visto 810 iscritti e un prizepool da €72.900. La vittoria è andata a Alessandro ‘Ale.KJ24’ Meloni, spesso protagonista in queste Carnival Series. Per Meloni ci sono 10.521 euro di vincite tra prima moneta e taglie. Il runner up è assistaforte e non riconosciamo altri nickname al final table di questo importante torneo, final table sfiorato da Mi3sVanD3Roh3 al 10° posto.

Carnival Series #67 Thursday Circus €70.000

Buy-in: €100

Entries: 810

Montepremi Totale: €72.900,00

1- Ale.KJ24

2- assistaforte

3- PALMER1700

4- d00m3r76

5- Dario_Ercole

6- STARdesire

7- YLL4

8- SpZZoLinO

9- AllaCass4

Non viene superato alò garantito da 40K all'evento #68 dove abbiamo 1.474 iscritti. La vittoria se la merita malandrino9987 al quale vanno €5.815 dopo aver battuto Stilobate al quale vanno poco meno di 4K. Sul podio anche miribale subito davanti a Matteo 'sgrillex' Sarais.

All'evento #69 abbiamo 730 iscritti messi in fila da Hidden91 che ha incassato €1.922 + €3.853 di taglie. In 2° posizione ritroviamo l'onnipresente Mi3sVanD3Roh3 che si accontenta di €1.911 + €1.922.

L'ultimo tornei Carnival Series del martedì è stato l'evento #70 che ha visto 1.253 iscritti e un prizepool di €22.554 rispetto ai 20K garantiti. La vittoria va a endribf che incassa quasi 3K tra prima moneta e taglie. Runner up la cont.SERBELLONI.

Nella normale programmazione iniziamo come sempre dal pomeriggio con l'Afternoon on Stars vinto da NightinWhite che incassa €1.850 battendo Jurij ‘Gliaglia80’ Naponiello che si accontenta di €1.382. Final table dove ritroviamo anche Luca ‘steva10’ Stevanato al 5° posto.

Need For Speed ieri snobbato con appena 86 iscritti che ovviamente non hanno permesso di superare il garantito di 10K. La vittoria è andata a ultras267 che porta a casa €2.434, battendo Biri07501 che si fa bastare €1.818.