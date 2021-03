Vediamo i risultati del mercoledì sera con i tornei di poker online. Su Pokerstars continuano le Carnival Series e il colpo principale lo mette a segno Michael ‘Sardo1110’ Ibba che vince la Wednesday Parade KO.

Riprendiamo dal evento #71 delle Carnival Series dove abbiamo 5.413 iscritti a combattere per un garantito da 25K. La vittoria va a iljog che incassa €1.478 di prima moneta e altri €955 di taglie. Il runner up è un caldissimo *F13RoM4N. Al final table ritroviamo anche Giuseppe 'gscordo' Scordo in 7° posizione.

Veniamo all'evento #72, il DeepStack dove partecipano 898 giocatori per un prizepool da €40.410. La vittoria va a grandeslem che incassa una prima moneta piena da €6.318. Il runner up è va87, completa il podio elbrus90. In 5° posizione Andrea ‘thecogo’ Cogo.

Carnival Series #72 DeepStack €40.000

Buy-in: €50

Entries: 898

Montepremi Totale: €40.410,00

1- grandeslem

2- va87

3- elbrus90

4- sacobjd

5- thecogo

6- Moppy68

7- teamzeus94

8- ERFREDOP77

9- miribale

Passiamo all'evento #73, il Classic-10 al quale partecipano 5.543 giocatori per un montepremi da €49.887. La vittoria va a lorz1995 che si merita la prima moneta da €6.742. Battuto Sup3rDonk al heads up finale, completa il podio karim0255.

Carnival Series #73 Classic-10 €40.000

Buy-in: €10

Entries: 5543

Montepremi Totale: €49.887,00

1- lorz1995

2- Sup3rDonk

3- karim0255

4- Barnaba@03

5- bloodylupin

6- origini86

7- peppe.fex

8- Picanto18

9- Francescotop1

Altri 687 iscritti al evento #74, il Wednesday Parade KO che ha prodotto un prizepool da €61.830. La vittoria se la merita Michael ‘Sardo1110’ Ibba che incassa 9.376 euro in totale tra prima moneta e taglia. Il runner up è gerryilprinc, completa il podio laBoccadelVizio.

Carnival Series #74 Wednesday Parade KO €60.000

Buy-in: €100

Entries: 687

Montepremi Totale: €61.830,00

1- Sardo1110

2- gerryilprinc

3- laBoccadelVizio

4- beksman73

5- realaddicted66

6- Indignato94

7- pierpaolo0290

8- makemef0ld

9- VIPICCHIOailive

Passiamo al evento #75, il Deep-Turbo da 916 iscritti e un montepremi da €41.220 diviso tra 167 posti pagati ITM. La vittoria va a giogia8993 che incassa €2.719 + €3.021 dopo aver battuto lapello al heads up finale.

All'evento #76 non viene superato il garantito da 30K con 887 iscritti e una prima moneta da €4.777 vinta da STARdesire. In 2° posizione chiude Gibozza per €3.421, completa il podio OTG5/1 che incassa €2.451.

A chiudere c'è l'evento #77 da 1.108 iscritti e un garantito di 20K che non viene superato. Tra i 203 ITM chi gode maggiormente è Kingkong1277 che incassa €1.264 di prima moneta ai quali si aggiungono €1.470 di taglie. Il runner up è JF1897, completa il podio maxy18.F.

Nella programmazione normale al pomeriggio abbiamo l'Afternoon on Stars che attira 203 giocatori e anche in questo caso il garantito da 10K non viene superato. La vittoria va a L-deathnote8 che incassa €1.886. Il runner up è ilDado1975 davanti a Stefano “Br0ns3di” Atzei.

Come sempre si chiude col Need For Speed da 90 iscritti e prizepool da €10.000. Vittoria per SEKKA4EVA che incassa €2.374. Il runner up è adrian101abc e sul podio c'è anche ManInBlackk. Appena giù dal podio c'è anche loretop12 e in 6° posizione l'immancabile Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 90

Montepremi Totale: €10.000,00

1- SEKKA4EVA

2- adrian101abc

3- ManInBlackk

4- loretop12

5- alex91997

6- TESTADIDONNA

7- barramp9k8

8- FPokerKK

9- 10R.BaggioFL