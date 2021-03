Nel mondo continuano i più ricchi tornei di poker online e in questi giorni sono le Partypoker MILLIONS Online a rubare la scena con la vittoria di Endrit Geci. Al High Roller vittoria per Ali Imsirovic su Wiktor Malinowski, c'è anche Dario Sammartino al 5° posto.

Si è concluso il ricco Main Event 2021 partypoker MILLIONS Online che ha visto 1.084 giocatori pagare il Buy-in da 5,300 dollari per un prize pool da $5,420,000 e una prima moneta da $774,838 vinta da Endrit Geci dopo un deal col brasiliano Francisco Correia che porta a casa $731,960. Geci iniziava il final table da chipleader e non ha lasciato scampo agli avversari, ad iniziare dal pro di casa, Dzmitry Urbanovich, che si arrende al 4° posto, ai piedi del podio completato da Daniel Dvoress.

1 Endrit Geci United Kingdom $774,838*

2 Francisco Correia Brazil $731,960*

3 Daniel Dvoress Canada $422,422

4 Dzmitry Urbanovich Poland $276,128

5 Hermogenes Gelonezi Brazil $189,320

6 Christian Rudolph Germany $146,300

7 Richard Mullen Canada $115,425

8 Martin Brinkmann United Kingdom $91,542

9 Jonathan Proudfoot United Kingdom $72,260

Riflettori puntati anche sul High Roller Turbo da $2,100 di buy-in e con la partecipazione di 65 giocatori, 11 dei quali a premio. Tra loro anche il nostro Dario Sammartino che continua a primeggiare nei migliori tornei di poker online mondiali, chiudendo al 5° posto per $21,327. La vittoria vale invece $97,516 per Ali Imsirovic che ha battuto il russo Wiktor Malinowski che prossimamente sarà impegnato in una attesa challenge con Fedor Holz (leggi qui).

1 Ali Imsirovic Mexico $97,516

2 Wiktor Malinowski Russia $60,815

3 Daniel Dvoress Canada $39,526

4 Andras Nemeth Hungary $28,279

5 Dario Sammartino Austria $21,327

6 Christoph Vogelsang United Kingdom $16,823

7 Ivan Zufic Croatia $14,073