Si è giocato il day1 del Thursday Festival alle Carnival Series di Pokerstars dove abbiamo tre grandi nomi: Daniele ‘ZyzzRaver’ Grasso, Alessio ‘AleAsto2’ Astone e Fabrizio ‘Asky16’ Petroni. Ottima serata per Il-Giuglia che vince il Need For Speed.

Riprendiamo dal evento #78 delle Carnival Series che apriva il giovedì, con 5.124 iscritti e un prizepool da 30K. La vittoria va a Donutx97 che incassa €3.721 dopo un deal con simonegiub al quale vanno €3.121. Completa il podio catwoman1904 per €1.916. Final table anche per Bulgaro98 e Giuseppe 'gscordo' Scordo in 9° posizione allo stesso torneo Early Micro dove aveva chiuso 7° anche ieri, non male su tornei con Field superiori ai 5 mila iscritti.

All'evento #79 abbiamo 1.245 iscritti e un montepremi di €56.025. La vittoria va a Quitto_Easy che ieri non ha quittato, anzi ha incassato €3.557 di prima moneta e altre €4.040 di taglie. Il runner up è saleiodato. Final table anche per MrMarlboro94, Gasparotto10 e AKLLERJJ.

Carnival Series #79 WTB €40.000

Buy-in: €50

Entries: 1245

Montepremi Totale: €56.025,00

1- Quitto_Easy

2- saleiodato

3- ZZEEUUSS67

4- MrMarlboro94

5- Gasparotto10

6- doppiaDi

7- bart.b88

8- AKILLERJJ

9- realaddicted66

Ben 7.275 iscritti hanno affollato l'evento #80, il Classic 10, con €65.475 di montepremi. La vittoria va a eroioc23 che vince €3.760 di prima moneta + €2.526 di taglie. Il runner up è Lebron88, completa il podio Ettore15865.

Carnival Series #80 Classic-10 €40.000

Buy-in: €10

Entries: 7275

Montepremi Totale: €65.475,00

1- eroioc23

2- Lebron88

3- Ettore15865

4- jesuskhane

5- upazzuD

6- KARMA200991

7- sasyderric10

8- gerardino66

9- YossDam

Il torneo più atteso e ricco era l'evento #81, il Thursday Festival 6-Max KO al quale partecipano 425 iscritti ma il garantito da 100K non è stato superato. Torneo diviso in due giorni, al termine del day 1 abbiamo ancora 33 players left con un trio di grandi nomi al comando del chipcount. Si tratta di Daniele ‘ZyzzRaver’ Grasso, Alessio ‘AleAsto2’ Astone e Fabrizio ‘Asky16’ Petroni.

Carnival Series #81 Thursday Festival 6-Max KO €100.000

Buy-in: €250

Entries: 425

Montepremi Totale: €100.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- ZyzzRaver 1.359K

2- AleAsto2 1.352K

3- Asky16 1.278K

4- o_O-anthrax 1.217K

5- IwasPretty 1.176K

6- lupen3000 1.074K

7- @rm@ndo90 933K

8- MiNiPoNi1 898K

9- 3N.M0 819K

All'evento #82 abbiamo 1.505 iscritti per un prizepool da €40.635. La vittoria va a Senzachiagnir che incassa la prima moneta piena da €5.886. Il runner up è Dirac84 al quale vanno €4.047 e poi c'è SEKKA4EVA che giusto ieri vinceva il Need For Speed. Buoni piazzamenti anche qui per Ettore15865 e per Il-Giulia.

Carnival Series #82 GigaTurbo 40.000

Buy-in: €30

Entries: 1505

Montepremi Totale: €40.635,00

1- Senzachiagnir

2- Dirac84

3- SEKKA4EVA

4- wolf501

5- Ettore15865

6- Il-Giulia

7- CALABRIA-POKER

8- ANSU-FATI96

9- lapolapo

Non viene superato il garantito da 40K all'evento #83 che attira 804 giocatori. 152 di loro sono andati a premio e la vittoria è andata a LetMePlayStar che ha incassato €2.994 di prima moneta + €2.256 di taglie. Il runner up è stato esef_94. Final table per Antonio “frakkalagan” Fragale al 6° posto.

L'ultimo torneo di giornata alle Carnival Series era l'evento #84 che ha attirato 1.336 iscritti che hanno combattuto per un prizepool da 30K. Tutto si conclude con un deal a due tra kikoman88 e admin00. In 7° posizione fa capolino Pjro66 che abbiamo conosciuto tra i migliori grinder sit&go in questo inizio di 2021.

Nella programmazione normale al pomeriggio vince FumaaaCiccio che al Afternoon on Stars mette in fila un Field da 212 giocatori che hanno combattuto per €10.000 garantiti. C'è un deal con dodik88 e i due incassano €1.616 a testa. Completa il podio Amsterda93. Al final table in 5° posizione ritroviamo anche Gasparotto10.

Si chiude come sempre col Need For Speed che richiama 102 giocatori au tavoli virtuali, per un montepremi da €10.000. La vittoria va a Il-Giuglia che dopo il 6° posto alle Carnival Series, incassa altri €2.311 con la vittoria al Need For Speed, battendo PaoliniL all'head up finale. Bene anche VentoDallEst, Ris0_e_p1s3lli, KiroiSenko e Simone 'simopascu96' Pascucci, rispettivamente piazzati dal 4° al 7° posto, e c'è anche Marco “Granbasso” Baglioni 9°.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 102

Montepremi Totale: €10.000,00

1- Il-Giuglia

2- PaoliniL

3- battino66

4- VentoDallEst

5- Ris0_e_p1s3lli

6- KiroiSenko

7- simopascu96

8- Er_Febio

9- Granbasso