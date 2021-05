Come ogni inizio mese andiamo a fare il punto della situazione sui migliori, anzi più vincenti, torneisti online in Italia dove Matteo 'sgrillex' Sarais mantiene il primato con 56K di profitto, anche se in calo rispetto a marzo.

In questo 2021 rimane Matteo 'sgrillex' Sarais il torneista più vincente in Italia, anche se rispetto al mese scorso, chiuso con +61K di profitto, è andato un po a calare ad aprile. Chi incrementa invece di quasi 6K è ThE_LeGgEnD_X che si prende la 2° posizione.

Torna a risalire (+5K) anche Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni che scavalca anche loretop12 che invece ha una flessione di -6K circa, e scivola al 5° posto, superato anche da tostovip, uno dei tre regular non di Pokerstars, ma di 888poker, presenti in questa statistica. Uno dei migliori ad aprile è stato RalphCifaretto che chiudeva marzo con +30K di profitto e ritroviamo a fine aprile con 10K in più sul conto. Di seguito la classifica aggiornata a fine aprile, e subito sotto la classifica del mese scorso per vedere tutte le variazioni degli ultimi 30 giorni (dati sharkscope).

CLASSIFICA MTT ITALIA 2021 - AGGIORNAMENTO APRILE

1 sgrillex Italy PokerStars.it €56.128

2 ThE_LeGgEnD_X Italy PokerStars.it €48.479

3 TESTADIDONNA Italy PokerStars.it €47.701

4 tostovip Italy 888Poker.it €45.783

5 loretop12 Italy PokerStars.it €41.874

6 RalphCifaretto Italy PokerStars.it €40.662

7 OCCHIUFORT Italy PokerStars.it €40.260

8 Fantastik55 Italy 888Poker.it €37.113

9 miribale Italy PokerStars.it €36.237

10 GI0_BMW Italy PokerStars.it €34.826

11 picciurro14 Italy 888Poker.it €33.979

12 KiroiSenko Italy PokerStars.it €33.501

13 JD.89K Italy PokerStars.it €33.388

14 mascaracol Italy PokerStars.it €31.996

15 viKtorKing88 Italy PokerStars.it €30.858

16 mazzaferro88 Italy PokerStars.it €30.825

17 Ribo95 Italy PokerStars.it €30.527

18 dario6990 Italy PokerStars.it €27.896

19 MoChuisle7 Italy PokerStars.it €27.454

20 dugao81 Italy PokerStars.it €27.060

CLASSIFICA MTT ITALIA 2021 - AGGIORNAMENTO MARZO

1 sgrillex Italy PokerStars.it €61.043

2 Amnesia.Haze Italy 888Poker.it €51.187

3 loretop12 Italy PokerStars.it €47.732

4 TESTADIDONNA Italy PokerStars.it €42.777

5 ThE_LeGgEnD_X Italy PokerStars.it €42.521

6 KiroiSenko Italy PokerStars.it €41.693

7 miribale Italy PokerStars.it €33.357

8 tostovip Italy 888Poker.it €32.127

9 RalphCifaretto Italy PokerStars.it €30.770

10 mazzaferro88 Italy PokerStars.it €28.984

11 Fantastik55 Italy 888Poker.it €28.079

12 CNB93 Italy PokerStars.it €27.772

13 Sardo1110 Italy PokerStars.it €24.562

14 picciurro14 Italy 888Poker.it €24.402

15 87enzobiond87 Italy PokerStars.it €24.377

16 MasterPapiJr Italy PokerStars.it €24.302

17 MiRaCoLo820 Italy PokerStars.it €21.740

18 zazzinojr Italy PokerStars.it €21.716

19 St3ffolo Italy PokerStars.it €21.546

20 samugiu Italy PokerStars.it €21.385