Prima di giovedì scorso quando vinse il NoS KO, non lo avevamo mai citato. Domenica ha fatto 4° al High Roller e nella notte ha portato a casa il Sunday Special. Negli ultimi giorni sta esplodendo la stella di SoulWeapon91. Al Night on Stars del lunedì sfida tra Pasquale ‘sharkgus88’ Gregorio e Marco ‘pokergus83’ Gemma.

Iniziamo il report andando ovviamente a vedere come si è concluso il ricco domenicale di Pokerstars, il Sunday Special, che è finito nelle tasche di SoulWeapon91 che ha incassato €17.683 senza deal. E' davvero un periodo d'oro per SoulWeapon91 che ieri faceva 4° al High Roller, giovedì scorso vinceva il ricco NoS KO e oggi ha completato la tripletta col torneo più grosso della room. Prima di giovedì scorso SoulWeapon91 non era mai stato citato nei nostri report, davvero una good run. Il runner up è solosment99 che incassa €12.408, completa il podio Labaro1926 per €8.708, appena davanti a BLACKJACKBMW che aveva chiuso la giornata di ieri nettamente al comando del chipcount.

Sunday Special €100.000

Buy-in: €100

Entries: 1333

Montepremi Totale: €119.970,00

1- SoulWeapon91

2- solosment99

3- Labaro1926

4- BLACKJACKBMW

5- lametta91

6- bagdad43

7- federale

8- dandj743

9- CapoDeiCani

Passiamo ai tornei che sono iniziati e si sono conclusi al lunedì e iniziamo dalla mattina con il Morning on Stars da 202 iscritti che questa volta non superano il garantito di 3K. La vittoria va a ChristianDic che batte headbig444 e Tigreblu12. Citazione anche per il Daily Omania che ha richiamato 78 giocatori di PLO con vittoria di Brotherhood dopo un deal con Jezza96sson. Sul podio anche 2.7 BB.

Anche l'Aftenoon on Stars del pomeriggio non supera il garantito da 10K, con 210 iscritti. La vittoria è andata a try2bluffm3noow che ha incassato la prima moneta piena da €1.850, superando kanakkia86 che chiude come runner up per €1.382.

Aftenoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 210

Montepremi Totale: €10.000,00

1- try2bluffm3noow

2- kanakkia86

3- Camarillos23

4- zanne20

5- Errobet

6- Mirko313

7- Jesuz23xxx

8- roma_warr

9- SailonWave

Al Night On Stars invece abbiamo 636 iscritti che portano il prizepool a €57.240 con una prima moneta da €9.932 che viene vinta piena, senza deal, da Pasquale ‘sharkgus88’ Gregorio su Marco ‘pokergus83’ Gemma che porta comunque a casa €7.207 di premio. Completa il podio onlyruss per €5.230. Al tavolo finale riconosciamo anche Vop4 in 5° posizione, Mi3sVanD3Roh3 subito dietro ma anche Ribo95 in 8° posizione.

Night On Stars €50.000

Buy-in: €100

Entries: 636

Montepremi Totale: €57.240,00

1- sharkgus88

2- pokergus83

3- onlyruss

4- NaGioiaMai

5- Vop4

6- Mi3sVanD3Roh3

7- Cummaredda67

8- Ribo95

9- VituzRed

Tanti iscritti rispetto al solito anche al torneo che chiude la giornata di Pokerstars, il Need For Speed da 173 entries che si sono dati battaglia per un montepremi da €15.750. La vittoria è andata al regular mahlzeitinLA che ha incassato €3.120 battendo Bestshowcz che si accontenta di €2.360.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 173

Montepremi Totale: €15.750,00

1- mahlzeitinLA

2- Bestshowcz

3- poker@marado

4- redboss500

5- dax_the_law

6- ciccio97

7- Davidroor

8- pro-fumato87

9- pokerassi318