Anche sulle altre piattaforme di poker online in Italia si sono conclusi i domenicali e non mancano i grandi nomi. Yes1KnewIT torna a vincere il Super Sunday di People's Poker, NicoCollard bissa il domenicale di Lottomatica che aveva già vinto a marzo, mentre i regular di 888, Fantastik55 e Lukyman777, ci provano al Colpo Grosso del lunedì vinto da NUMERO11. Su iPoker invece vittoria da più di 11K per DEMARTIN62.

Iniziamo con iPoker che doveva terminare il domenicale, l'Explosive Sunday PKO che alla fine ha richiamato ai tavoli 692 giocatori superando il garantito per un prizepool da €62.280. La prima moneta più le taglie per un totale di €11.855 se le aggiudica DEMARTIN62 che batte sascha931 al quale vanno in tutto €4.896. Completa il podio NUOVOACCOUNT per €3.115. Buona prestazione per Nitr07 che non è la prima volta che citiamo su iPoker.

Explosive Sunday €60.000

Buy-in: €100

Entries: 692

Prizepool: €62.280,00

1- DEMARTIN62

2- sascha931

3- NUOVOACCOUNT

4- cesarelomb99

5- NICMAR93

6- ShiPP0TuTteCoS3

7- therealuncledrew

8- Nitr07

9- bhla

C'era da terminare anche il Super Sunday Light di People's Poker che riprendeva con 78 players left ma solo 44 ITM. Alla fine la vittoria è andata ad un regular della piattaforma, Yes1KnewIT al quale vanno €4.675 di prima moneta e che questo torneo domenicale lo aveva già vinto in passato. Il runner up clapio si accontenta di un premio di €3.389.

Super Sunday €20.000

Buy-in: €100

Entries: 250

Prizepool: €22.250,00

1- Yes1KnewIT

2- clapio

3- EnnaAciElle

4- pandino95

6- ZIOSAM00

7- vucinic200

8- thefriend

9- heartqueen88

Si è concluso anche il STS37 FINAL €30.000 e anche su Lottomatica torna ad affermarsi un giocatore che aveva già vinto questo domenicale nel passato recente, lo scorso marzo (leggi qui). Si tratta di NicoCollard che ha incassato una prima moneta da €5.586.

STS37 FINAL €30.000

Buy-in: €100

Entries: --

Prizepool: €34.380,00

1- NicoCollard

2- Fantasista69

3- VelloMan

4- readolf

5- SECRETGAME

6- DonTommasso99

7- melozza19

8- rafmar1966

9- MyLifebeLike

Ieri su 888poker si è giocato anche il Colpo Grosso del lunedì da 12K garantiti con 89 iscritti che hanno portato il montepremi a €12.700. Alla fine, rimasti in heads up, si va per un deal tra NUMERO11 che incassa €3.044, e Fantastik55, presenza fissa su questa room, che porta a casa altri €2.741. In 4° posizione ritroviamo anche Lukyman777 che ieri vinceva il Colpo Grosso domenicale. Insomma, anche su 888poker stanno uscendo una serie di regular che vincono e arrivano con costanza impressionante.

Colpo Grosso Lunedi €12.000

Buy-in: €109

Entries: 89

Prizepool: €12.700,00

1- NUMERO11

2- Fantastik55

3- Dottor.Smith

4- Lukyman777

5- cate5252

6- 7_Seven_7

7- 4SSON4POL1

8- moretto16

9- gabripicci