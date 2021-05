Vediamo i risultati dei tornei di poker online più importanti andati in scena al martedì su Pokerstars. Da segnalare molti regular vincenti, come Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani che fa il colpo più grosso al NoS ma anche per Stefano 'St3ffolo' Valori, Andrea 'Papuasiano' Briganti e Shadowkizz.

Come è andato il martedì dei tornei di poker online su Pokerstars? La mattina è stata aperta dal consueto Morning on Stars con 208 partecipanti che non hanno superato il garantito da 3K. La vittoria è andata a christiands1900 che ha battuto VituzRed al heads up finale. Completa il podio Deppi94.

Al Afternoon on Stars si inizia a fare sul serio con 223 iscritti che si sono dati battaglia per un prizepool da €10.035. La vittoria, senza deal, è andata al regular Stefano 'St3ffolo' Valori che ha incassato €1.840 battendo Er_Febio all'atto finale. Sul podio riconosciamo anche Alessandro “surini93” Surini. Final Table pure per RenatoINT.

Aftenoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 223

Montepremi Totale: €10.035,00

1- St3ffolo

2- Er_Febio

3- surini93

4- dam3dmn

5- SCIBOB

6- RenatoINT

7- aleorsi98

8- MircoNovantotto

9- NARCISO33

Al Daily Omania c'è un veterano specialista delle varianti come Andrea 'Papuasiano' Briganti a trionfare su GRI'ON_LTD e sul podio c'è un altro grosso nome, quello di mahlzeitinLA che giusto ieri vinceva anche il Need For Speed. Siamo molto contenti che il torneo di PLO cresca e vede in gioco anche protagonisti importanti di Stars.

Ben altra posta in palio al Night On Stars che supera il garantito di 30K grazie a 370 iscritti che arrivano a giocare per un montepremi di €33.300. La vittoria va a Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani, nome noto sulla room della picca rossa, che fa un bel colpo incassando la prima moneta piena da €6.084. Il runner up è crocco214 che porta a casa €4.459 e poi completa il podio un altro regular immancabile, Mi3sVanD3Roh3. In 5° posizione riconosciamo anche Alessandro “A.Cenciarini” Cenciarini.

Night On Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 370

Montepremi Totale: €33.300,00

1- AA-GIANLU-AA

2- crocco214

3- Mi3sVanD3Roh3

4- GAETANO_85z

5- A.Cenciarini

6- mrsableye

7- Strasky1992

8- 1/3 ATEAM

9- ManaCerace91

Chiudiamo col Need For Speed da 117 iscritti e un prizepool da €10.530. Anche qui abbiamo una vittoria eccellente, quella di Shadowkizz che anche in questo caso non fa deal e incassa la prima moneta piena da €2.300, battendo Huda1984 al heads up finale, poi c'è dg290778 a completare il podio davanti a B4rboncine15 e a Domenico ‘scellone9477’ Gala. Al final Table c'è anche Donato “whitediabolic” De Bonis che beffa Roberto "masullo.r" Masullo in 10° posizione.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 117

Montepremi Totale: €10.530,00

1- Shadowkizz

2- Huda1984

3- dg290778

4- B4rboncine15

5- scellone9477

6- nanairo3

7- Positivista94

8- ROGERFAN2

9- whitediabolic