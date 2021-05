Vediamo i risultati degli mtt online di mercoledì su Pokerstars con le vittorie importanti di valerynik69 e DoctorKing16 ma negli ultimi due giorni si è confermato alla grande anche Shadowkizz mentre Stefano 'St3ffolo' Valori ci riprova ma questa volta si ferma al 4° posto del Afternoon on Stars vinto da ilDado1975.

Iniziamo dall'Afternoon on Stars che anche mercoledì non ha superato il garantito da 10K, con 199 giocatori a darsi battaglia e la vittoria di ilDado1975 che incassa €1.556 dopo un deal con Kingkong1277 che però incassa una cifra maggiore, €1.735. Completa il podio 0Prof davanti a Stefano 'St3ffolo' Valori che aveva vinto questo stesso torneo il giorno prima. Ci ha preso gusto anche RenatoINT che ha fatto a sua volta Final Table due giorni di fila nel torneo pomeridiano di Pokerstars.

Aftenoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 199

Montepremi Totale: €10.000,00

1- ilDado1975

2- Kingkong1277

3- 0Prof

4- St3ffolo

5- stocazz16a

6- IlNano95

7- ioticallo

8- piramidii

9- RenatoINT

Passiamo al torneo più ricco di giornata, il Night On Stars da 375 entries per un prizepool da €33.750. La vittoria da €6.166, senza accordi, se l'è meritata valerynik69 che batte ermixth all'head up finale e per il runner up ci sono €4.520 di premio e parliamo di due giocatori che mai prima di oggi erano finiti nei nostri report e nei nostri archivi, quindi complimenti doppi. Sul podio anche Umberto 'thelusor89' Calabrese che invece nei nostri report mtt ci è finito spesso. Al final Table riconosciamo I_owned_u_87 in 5° posizione e Shadowkizz al 6° posto, con quest'ultimo regular molto caldo negli ultimi giorni visto che aveva vinto il Need For Speed del martedì e non è l'unica volta in cui lo incrociamo nel report di oggi.

Night On Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 370

Montepremi Totale: €33.300,00

1- valerynik69

2- ermixth

3- thelusor89

4- R4ISE4INFO

5- I_owned_u_87

6- Shadowkizz

7- ImB0sc495

8- skimizzi

9- grigolo65

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che richiama 128 giocatori che si sono dati battaglia per un montepremi da €11.250. La vittoria va a DoctorKing16 che incassa €2.517 mentre per il runner up pepponzdiana ci sono €1.867. Lo avevamo già citato al NoS, aveva vinto questo stesso torneo il giorno prima, e si conferma anche qui con un altro 5° posto, parliamo di Shadowkizz.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 128

Montepremi Totale: €11.250,00

1- DoctorKing16

2- pepponzdiana

3- danko02

4- skaprince

5- Shadowkizz

6- redboss500

7- marittiel92

8- MARVELOUS710

9- IFOLDACES4U