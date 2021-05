Il giocatore del momento è Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che nella notte ha vinto il ricco Night On Stars in versione KO del giovedì, un ennesimo grande risultato in questo periodo d'oro per il regular di Pokerstars, e ieri è stata proprio la giornata dei regular con le vittorie anche di ThE_LeGgEnD_X e Cerozz911.

Partiamo dalla mattina col report dei tornei di Pokerstars e con due parole veloci sul Morning On Stars con 198 iscritti, e montepremi fermo ai 3K garantiti. Vittoria (senza deal) per Cocò1947 che ha battuto Biscialais e WOLFMAAN72. Vediamo velocemente anche il Daily Omania che arriva invece a €1.284 di prizepool con 73 iscritti, il migliore dei quali è fritela che batte C.Marco92. Completa il podio badly14.

Passiamo al Aftenoon on Stars dove abbiamo il primo dei tre regular vincenti in questo giovedì di mtt online, ThE_LeGgEnD_X che ha avuto la meglio su un Field esattamente di 200 iscritti per un prizepool di €10.000. Al vincitore vanno €1.886 mentre il runner up NARCISO33 si deve accontentare di €1.406. Completa col podio peppubionde98 per €1.049.

Aftenoon on Stars €10.000

Buy-in: €50

Entries: 200

Montepremi Totale: €10.000,00

1- ThE_LeGgEnD_X

2- NARCISO33

3- peppubionde98

4- pramsi62

5- MircoNovantotto

6- pasq1993

7- ZippoMullinsss

8- alicee_98

9- soldino2000

L'attesa era per il Night On Stars Super KO del giovedì, il torneo più ricco infrasettimanale con 50K garantiti, ma il montepremi arriva fino a €64.350 con 286 iscritti e la vittoria se l'aggiudica un Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio davvero on fire che incassa altri €4.789 di prima moneta + €6.015 in taglie. Battuto al head up finale un altro regular come Simone “simopascu96” Pascucci al quale vanno €4.789 + €1.962. Al final table riconosciamo anche ManInBlackk in 5° posizione e Alessandro ‘aleppp’ Giannelli primo eliminato del tavolo finale al 9° posto.

Night On Stars Super KO €50.000

Buy-in: €250

Entries: 286

Montepremi Totale: €64.350,00

1- Il-Giuglia

2- simopascu96

3- bojelly

4- cozzoletta

5- ManInBlackk

6- iToso

7- Lollox19

8- LAFAL10

9- aleppp

Chiudiamo col Need For Speed e chiudiamo con un altro regular vincente, Cerozz911 che batte la concorrenza di 144 iscritti che si sono dati battaglia per un prizepool da €12.960. Prima moneta piena da €2.700 per Cerozz911 che ha battuto Daniele “bybabyby” Cuomo e texasyoung86 a completare il podio davanti a Eugenio "Eugol93" Sanchioni e a Alberto “Everbrun1” Cigliano.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 144

Montepremi Totale: €12.960,00

1- Cerozz911

2- bybabyby

3- texasyoung86

4- Eugol93

5- Everbrun1

6- AMW91

7- CINZIAVINCENZO

8- pepponzdiana

9- Pellegrinous