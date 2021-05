Fine settimana ricco di tornei online su Pokerstars. Al venerdì un super marittiel92 sfiora la doppietta tra NoS e Need For Speed. Al sabato è Alessandro 'alesiena17' Siena l'uomo del giorno col successo al NoS. Alla domenica iniziano le Bounty Builder Turbo Series con i primi 6 eventi. I colpi grossi di Sunday Special e High Roller vanno a Emanuele “barramp9k8” Monari e D1ANDREA99.

Iniziamo dal venerdì con i risultati dei principali tornei. Al Night On Stars torna a vincere El_Karpintero che ha messo in fila un Field di 364 iscritti per un prizepool da €31.140. La prima moneta vale €5.779 mentre al secondo posto per marittiel92 ci sono €4.235. Completa il podio king ross 78 per €3.105.

Al Need For Speed ancora un infuocato marittiel92 va a vincere altri €2.587 battendo la concorrenza di 138 iscritti che hanno prodotto un prizepool di €12.420. Il runner up è car.germano che incassa €1.945 e poi c'è D1ANDREA99 a completare il podio. Da segnalare il 5° posto di un Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio davvero onfire.

Passiamo al sabato dove ci sono altri nomi noti a vincere. Iniziamo dal Saturday Speedway del pomeriggio da 66 iscritti e un montepremi di €5.940. La vittoria va a 7annintribet che si merita €1.811 di prima moneta dopo aver battuto il regular Mi3sVanD3Roh3 che chiude secondo per €1.190. Completa il podio LAFAL10.

Il Night On Stars del sabato va ad Alessandro 'alesiena17' Siena che incassa €4.942 dopo il deal con JD.89K che porta a casa la stessa cifra. Al terzo posto riconosciamo anche I_owned_u_87 che porta a casa €3.064.

Anche al sabato chiudiamo col Need For Speed da 130 iscritti per un prizepool che supera il garantito fino a €11.700. La vittoria va a mateut80 che incassa €2.556 mentre al runner up KEVIN_MAN1A vanno €1.896 in una serata in cui, stranamente, nel torneo dei regular, non troviamo i soliti nickname noti.

Veniamo ora al piatto forte, la domenica con l'inizio delle Bounty Builder Turbo Series, ma prima vediamo come sempre anche i tornei regolari, e iniziamo dal Afternoon on Stars che attira 235 giocatori per un prizepool da €10.575. La vittoria va a pokernugoro che incassa €1.936 battendo Freogan all'head up finale.

Il Sunday Starter non supera il garantito da 10K nonostante 582 iscritti. La vittoria va ad Almeg2020 che incassa €1.675, mentre fariniello74 è runner up per @1.215. Altri 273 iscritti al Sunday Warm Up che invece supera il garantito da 10K arrivando ad un prizepool di €12.285. Deal a tre con vittoria di sentieri75 che incassa €1.710, la stessa cifra che va ad UnwelcomE5 e a Tommy_<3_Grace.

Al Sunday Full KO abbiamo invece la vittoria di Dario 'cifalino91' Barone che porta a casa €1.250 + €1.616. Il runner up è viagra211. Al Sunday Micro abbiamo 577 iscritti e vittoria per trelleborg70 dopo un deal con ssldavide e boombastic1972.

Al Sunday 6 Max torna a fare la voce grossa Donato “whitediabolic” De Bonis che si impone su un field di 167 iscritti per un prizepool da €7.515. Per whitediabolic ci sono €1.443 di prima moneta mentre il runner up nanairo3 si accontenta di €1.066. Completa il podio viKtorKing88 in una top 10 in cui riconosciamo anche MAGIpoker87 7° ed Emanuele 'barramp9k8' Monari 8° che ritroveremo anche più tardi col colpo più ricco della domenica.

Al Sunday Supersonic ritroviamo alla vittoria un regular che non citavamo da un pò, Dionisio 'dioxvi' Antonio, che ha battuto un field di 682 iscritti per un prizepool da €12.276, incassando €1.903 di prima moneta, la stessa che incassa F-35A dopo il deal.

Vittoria eccellente anche al Need For Speed dove partecipano in 135 per €12.150 di prizepool. Il successo da €2.531 va a mahlzeitinLA che ha battuto Ris0_e_P1s3lli che si accontenta di €1.902. Completa il podio vice_airlines.

Passiamo ora agli eventi più attesi, quelli delle Bounty Builder Turbo Series, e nella prima giornata sono già arrivati verdetti e vincitori importanti. Iniziamo dall'Evento #1, il 50 Special PKO 6-Max a cui hanno partecipato 1.508 giocatori per un prizepool di €67.850 e la vittoria di ManuFail che incassa €3.540 di prima moneta + €5.162 di taglie, battendo mrdestiny80 e Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni che completa il podio.

Bounty Builder #01 - 50 Special PKO 6-Max €50.000

Buy-in: €50

Entries: 1508

Montepremi Totale: €67.850,00

1- ManuFail

2- mrdestiny80

3- TESTADIDONNA

4- gerryilprinc

5- M4str4LL1Nd0

6- pask1993

7- grazieatutti

8- matthew793

9- BLONDE_1994

Passiamo all'evento #2, il Turbo PKO Classic da 6.002 giocatori per un prizepool da €54.018. La vittoria va a oraziostr che incassa €3.109+€1.648 battendo SZ231199 e 3B3tta4B3tta.

Bounty Builder #02 - Turbo PKO Classic €50.000

Buy-in: €10

Entries: 6002

Montepremi Totale: €54.018,00

1- oraziostr

2- SZ231199

3- 3B3tta4B3tta

4- Avvocatoson92

5- criky792008

6- Gambler13AA

7- ScappiePK

8- nellino0103

9- HANIBAL0586

L'evento #3 era il più ricco ed atteso della domenica visto che parliamo del Sunday Special PKO che ha attirato 1.479 giocatori per un montepremi da €133.110. La vittoria va a Emanuele “barramp9k8” Monari che incassa 14.660 euro in totale davanti a BisteccaAntica che si consola con 11.950 euro complessivi. Sul podio ritroviamo anche Umberto ‘thelusor89’ Calabrese per 6.910 euro circa.

Bounty Builder #03 - Sunday Special PKO €100.000

Buy-in: €100

Entries: 1479

Montepremi Totale: €133.110,00

1- barramp9k8

2- BisteccaAntica

3- thelusor89

4- Lupen_Diabolik

5- zarate1984

6- Fabiosky23

7- Nicholas0404

8- QJciaki

9- v.appella

Molto ricco anche l'evento #4, il Sunday High Roller PKO che vede 337 giocatori pagare il buy-in da €250 formando un prizepool da €75.825. La vittoria va a D1ANDREA99 che tra prima moneta e taglie incassa 15.740 euro in tutto battendo il runner up Superfiesole al quale vanno 7.390 euro. Completa il podio bobofolle davanti a Nicola ‘JhonCheever’ Cappellesso.

Bounty Builder #04 - High Roller €75.000

Buy-in: €250

Entries: 337

Montepremi Totale: €75.825,00

1- D1ANDREA99

2- Superfiesole

3- bobofolle

4- JhonCheever

5- Kelevra0000

6- Poppins222

7- oicalob17

8- ProfessoreY

9- charlito90

All'evento #5, il Daily Cooldown, abbiamo 3.157 iscritti per €28.413 di prizepool. Deal a tre con vittoria per sfloshaltrip che incassa €2.293 totali. Fanno parte dell'accordo anche thmagic79 e A.Lapini.

Bounty Builder #05 - Daily Cooldown €20.000

Buy-in: €10

Entries: 3157

Montepremi Totale: €28.413,00

1- sfloshaltrip

2- thmagic79

3- A.Lapini

4- KCAASY

5- meggy1k

6- salvafe1989

7- Mask1983

8- 777lore46

9- Teofiore9

Chiudiamo con l'evento #6, il Money Heist, l'ultimo di giornata, vinto da un altro nome noto, Giacomo “James90511” Grossi che incassa €2.998 + €2.285. In 2° posizione si attende kkpvee3, completa il podio s3rchioMarquina.

Bounty Builder #06 - Money Heist €30.000

Buy-in: €50

Entries: 1002

Montepremi Totale: 45.090,00

1- James90511

2- kkpvee3

3- s3rchioMarquina

4- GIOACCHINO34

5- lorz1995

6- dongfansuo

7- spaghetti

8- 23_Gamble_1

9- TAIGI-PROO