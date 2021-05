Vediamo i risultati dei principali tornei domenicali sui circuiti e le poker room italiane: iPoker con l'Explosive, People's Poker, Lottomatica ma anche 888poker e Partypoker.

Iniziamo come sempre il nostro report da iPoker con l'Explosive PKO delle 1M Series da 60K garantiti. Al momento 558 iscritti (la registrazione tardiva rimane aperta anche per il day2 quindi i numeri definitivi li sapremo domani), 99 andranno a premio, 150 sono passati dal day1 con b1ng0sha3k che domina con 325K, staccando nettamente beatasimona88 che è 2° nel chipcount ma lontana con 273K.

Explosive Sunday €60.000

Buy-in: €100

Entries: 558

Prizepool: €60.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- b1ng0sha3k 325K

2- beatasimona88 273K

3- Deserved2 242K

4- drizzly 234K

5- missen 205K

6- Superstep 197K

7- PAVELLI26 191K

8- SUPERSARRI 185K

9- bigwin171 184K

Passiamo al Super Sunday di People’s Poker da 304 iscritti. Al termine del day1 abbiamo 101 players left. I premi sono ancora lontani visto che solo in 51 andranno ITM e si corre per una prima moneta da 6.102 euro. Al comando del chipcount abbiamo 66falegname66 con 304K, circa 100K in più rispetto a antonbenfa1.

Super Sunday €30.000

Buy-in: €100

Entries: 304

Prizepool: €30.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- 66falegname66 304K

2- antonbenfa1 205K

3- DANIELINO984 192K

4- avanpoker 187K

5- tito03_ 176K

6- Geolier 167K

7- demos94 165K

8- vitosiero00 159K

9- delsi79 152K

Anche su Lottomatica si è giocato il 20.000 GTD FINALE da 233 entries e un montepremi da €20.970. Al termine del day1 abbiamo 85 giocatori ancora in corsa per una prima moneta vicina ai €4.000. Al comando del chipcount abbiamo cst968 con 409K, e anche qui lo stacco col 2° in classifica, samuel198, è importante visto che ha chiuso con 247K.

GTD FINALE €20.000

Buy-in: €100

Entries: 233

Prizepool: €20.970,00

TOP CHIPCOUNT

1- cst968 409K

2- samuel198 247K

3- Cantal02 217K

4- enzuccio3012 192K

5- JaNdRo27 182K

6- Levius97 174K

7- extrovers1976 168K

8- spet946 166K

9- robix1979 156K

Si è invece concluso il domenicale di 888poker, il Colpo Grosso che ha visto 198 iscritti che non hanno permesso di superare il garantito da 25K. La vittoria è andata Fyulip che ha incassato €4.636 dopo il deal con Nanojhon16 al quale vanno 4.496 euro. Piazzamenti in top-10 anche per i regular cate5252 e Raffaele "raffa_N5" Francese.

Colpo Grosso Domenica €25.000

Buy-in: €109

Entries: 198

Prizepool: €25.000,00

1- Fyulip

2- Nanojhon16

3- 38461219282

4- richXmond

5- cate5252

6- raffa_N5

7- Valekj23

8- tantraman89

9- simoncina22

Chiudiamo con PartyPoker e il suo The Masters da 98 iscritti che non superano il garantito da 10K. La vittoria va a NUMBER 11 e vale €2.624. Il runner up è uP4cch1Tom4 che incassa €1.692, completa il podio SUB1M3 per €1.164. Al final table in 7° posizione riconosciamo Antonello “teamzeus94” Ferraiuolo e al 9° posto Giuseppe ‘P3ppruocc2S7’ Ruocco.

The Masters €10.000

Buy-in: €100

Entries: 98

Prizepool: €10.000,00

1- NUMBER 11

2- uP4cch1Tom4

3- SUB1M3

4- Unwelcome55

5- autonomy74

6- XXXYYYY

7- teamzeus94

8- Killuifplay1

9- P3ppruocc2S7