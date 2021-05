Continuano le Bounty Builder Turbo Series, andiamo a vedere i principali vincitori della seconda giornata della kermesse su Pokerstars. Vittorie importanti per popeye10324, diacon frost, AnsuFati02 e SimoneTkd oltre ad Alessandro ‘aleppp’ Giannelli che è stato il migliore nel PLO.

Prima di iniziare con i risultati dei tornei Bounty Builder, iniziamo dagli mtt standard, e partiamo dal pomeriggio con l'Afternoon on Stars che richiama 177 giocatori per un prizepool di €7.965 che supera il garantito (abbassato da 10K a 7.5K). La vittoria va ad un nome davvero ricorrente nei nostri report, ThE_LeGgEnD_X che ha vinto questo torneo anche la settimana scorsa (leggi qui). Questa volta il regular ha incassato altri €1.603, battendo il runner up cacuociolo91 al quale vanno €1.216.

Al Need For Speed abbiamo invece 122 iscritti a darsi battaglia per un prizepool da €10.980. La vittoria va a Roberto "masullo.r" Masullo che incassa €2.399, battendo il runner up KiroiSenko, completa il podio Ettore 'pro-fumato87' Esposito. Segnaliamo anche il 5° posto di aleppp che ritroveremo sulla nostra strada in questo report.

Passiamo dunque alle Bounty Builder Turbo Series al via dal evento #7, il Daily Kick-Off da €5 di buy-in che ha attirato 5.553 giocatori per un montepremi che non supera i 25K garantiti. La vittoria va a K_FeaR_K che incassa €1.440 di prima moneta + €980 di taglie, attendo lostregone79 al quale vanno circa €1.500 in tutto.

All'Evento #8, l'Early Battle, si inizia a fare sul serio con un buy-in di €50 e 1.458 entries che hanno prodotto un prizepool di €65.610. La vittoria se la merita popeye10324 al quale vanno 7.260 euro in totale. Runner up importante visto che si tratta dell'attuale torneista più vincente in Italia che arricchisce il proprio bottino, Matteo ‘sgrillex’ Sarais, al quale vanno 5.025 euro complessivi. Completa il podio Lukaku9119 per 2.370 euro e in top-10 ci sono anche Marco ‘Granbasso’ Baglioni e Gaetano 'GAETANO_85z' Preite rispettivamente 6° e 7°.

Bounty Builder #08 - Early Battle €40.000

Buy-in: €50

Entries: 1458

Montepremi Totale: €65.610,00

1- popeye10324

2- sgrillex

3- Lukaku9119

4- suegno6296

5- Pecora93

6- Granbasso

7- GAETANO_85z

8- alefantik73

9- CIPROMCFLY

Passiamo all'evento #9 da €100 di buy-in, il Battle Royale KO, il torneo più grosso con 852 iscritti e un montepremi da €76.680. La vittoria va a diacon frost che incassa un totale di 11.190 euro, e anche qui abbiamo un runner up eccellente come Davide “davidecalva” Calvaresi che incassa €5.232 + €496. Sul podio anche acquasanta79 che beffa il nostro amico William ‘LICANTROPOn1’ Olivieri. In 7° posizione c'è anche Andrea 'Papuasiano' Briganti.

Bounty Builder #09 - Battle Royale KO €50.000

Buy-in: €50

Entries: 852

Montepremi Totale: €76.680,00

1- diacon frost

2- davidecalva

3- acquasanta79

4- LICANTROPOn1

5- juk1979

6- Senzachiagnr

7- Papuasiano

8- mefieul

9- malboroclass

Passiamo all'Evento #10, il PL Omaha da €100 di buy-in che richiama 177 iscritti per un prizepool da €15.930. La vittoria va ad un altro regular che abbiamo già citato, Alessandro ‘aleppp’ Giannelli, che con le 4 carte è il migliore del torneo e incassa €1.330 + €1.397 dopo aver battuto carlo123352 e lucgus95 a completare il podio. Si piazzano al final table anche OCCHIUFORT e 94pazzini94, primi eliminati (era un torneo 6-max).

Bounty Builder #10 - PL Omaha €15.000

Buy-in: €100

Entries: 177

Montepremi Totale: €15.930,00

1- aleppp

2- carlo123352

3- lucgus95

4- esef_94

5- OCCHIUFORT

6- 94pazzini94

7- sharkgus88

8- dugao81

9- Mi3sVanD3Roh3

Passiamo all'evento #11, il Daily Cooldown dove si torna a giocare Texas Hold'em, buy-in €50 e 771 partecipanti che hanno creato un prizepool da €34.695. Vittoria importante di AnsuFati02, abile ad incassare quasi €5.000 dopo aver battuto uno dei giocatori più caldi del momento, Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio. A completare il podio zioermejo davanti ad Antonio “frakkalagan” Fragale.

Bounty Builder #11 - Daily Cooldown €25.000

Buy-in: €50

Entries: 771

Montepremi Totale: €34.695,00

1- AnsuFati02

2- Il-Giuglia

3- zioermejo

4- frakkalagan

5- danicri

6- giannuzzu090

7- jokerfrk

8- NotGambler22

9- mauri_mgm

Ultimo torneo in programma, l'evento #12, il Late Night Quickly che ha attirato ben 2.067 giocatori per un prizepool da €27.904. La vittoria è andata a SimoneTkd che ha incassato €1.700 + €1.266. Il runner up è 07AleGri93, a completare il podio abbiamo manuelojkl.

Bounty Builder #12 - Late Night Quickly €20.000

Buy-in: €15

Entries: 2967

Montepremi Totale: €27.904,00

1- SimoneTkd

2- 07AleGri93

3- manuelojkl

4- DuaPipa

5- max000589

6- M.Manco

7- STOSULPEZZO

8- AleTata1

9- DIRECTOR10J