Vediamo i risultati dei tornei domenicali sulle principali poker room italiane con i day2 che sono andati in archivio con le vittorie di SUB1IM33 su iPoker, CARLETTOTISNAPPA su People's Poker, NOESAVARESE su Lottomatica e anche Tommy_Shelby_ su party.

Iniziamo come sempre dal torneo più importante, il domenicale di iPoker, l'Explosive Sunday, che alla fine arriva a contare 614 iscritti con 99 di essi a premio. A godere più di tutti, con una prima moneta da €5.091 + €6.231 di taglie, è stato SUB1IM33. Il runner-up è beatasimona88 che incassa 5.000 euro in tutto. Arriva al 7° posto b1ng0sha3k che aveva chiuso il day1 al comando del chipcount, e finisce dietro all'amico di PIW, Pasquale '19paco72' Plevano.

Explosive Sunday €60.000

Buy-in: €100

Entries: 614

Prizepool: €60.000,00

1- SUB1IM33

2- beatasimona88

3- BaDrUnNeR

4- 603198002

5- DESTINY78

6- 19paco72

7- b1ng0sha3k

8- fiordifragola

9- drizzly

Passiamo su People’s Poker al Super Sunday che è stato vinto da CARLETTOTISNAPPA che ha incassato 6.102 euro dopo aver battuto LA_RIVOLUZIONE all'head up finale, e al quale vanno 4.434 euro. Sul podio anche Music710 per 3.123 euro. Al final table riconosciamo anche Geolier in 5° posizione, gallobelo9 in 8° posizione e demos94 dietro di lui.

Super Sunday €30.000

Buy-in: €100

Entries: 304

Prizepool: €30.000,00

1- CARLETTOTISNAPPA

2- LA_RIVOLUZIONE

3- Music710

4- saviciro57

5- Geolier

6- contentino89

7- thearka80

8- gallobelo9

9- demos94

Si doveva concludere anche il domenicale di Lottomatica, il 20.000 GTD FINALE andato a NOESAVARESE che ha incassato la prima moneta da poco meno di 4K, mentre al runner up Markan99 vanno €3.218. Completa il podio caiaxso. Final table anche per vallanzasca69 e fabrywct46.

GTD FINALE €20.000

Buy-in: €100

Entries: 233

Prizepool: €20.970,00

1- NOESAVARESE

2- Markan99

3- caiaxso

4- vallanzasca69

5- CarFermine

6- youngmc01

7- Phen1xXx2

8- chiarichiari12

9- fabrywct46

Chiudiamo col The Gladiator, il torneo del lunedì su PartyPoker che ha richiamato 70 giocatori ai tavoli virtuali, a darsi battaglia per un montepremi da €3.150. La vittoria va a Tommy_Shelby_ che incassa €361+€563. Il runner up è L3onarD4vinc1. Al 6° posto Mustacchione10 che incassa €84+€48, non crediamo sia Kanit :)

The Gladiator €3.000

Buy-in: €50

Entries: 70

Prizepool: €3.150,00

1- Tommy_Shelby_

2- L3onarD4vinc1

3- Gioattak92

4- NealCaffreyy97

5- GraVity_road

6- Mustacchione10

7- gargamella2211

8- Quixotemanchego

9- SENZA1LIRA_