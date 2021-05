Andiamo a vedere i principali tornei di poker online tra le maggiori poker room internazionali come GGpoker, Pokerstars e PartyPoker dot com. Ancora italiani in prima fila, in particolare Enrico Camosci che torna a vincere un torneo importante.

Torniamo ad occuparci di poker italiano in giro per il mondo. Questa volta non citiamo il solito Dario Sammartino, ma di un altro protagonista che spesso citiamo in questi report, Enrico Camosci, che ha portato a casa il WSOPC Series: $525 Sunday 250 di GGpoker per $52,645 di primo premio. Camosci ha messo in fila un field di 621 giocatori che aveva prodotto un prizepool da $310,500.00.

La vittoria più importante su GGpoker arriva però da Shawn Daniels che ha vinto il GGMasters High Rollers a cui avevano partecipato 996 players. Per il canadese c'è una prima moneta da $141,384, davanti al runner up DFdS123 che si accontenta di $106,023.

Ancora più alto il primo premio del WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR Main Event che tra prima moneta e taglie premia il brasiliano LeoJose con 171K. Altri nomi noti che hanno vinto nell'ultima notte su GGpoker sono Niklas Astedt che ha vinto $70,751 al WSOPC High Rollers: $5,250 Sunday 250; Elio Fox al quale sono andati $38,046 della vittoria del WSOPC High Rollers: $2,626 Blade Mulligan e Stephen Chidwick che ha vinto e incassato $37,233 dopo un deal al WSOPC High Rollers: $3,150 Bounty King PLO.

GGPOKER - WSOPC Series: $525 Bounty Hunters HR Main Event Final Table Results

1 LoeJose Brazil $62,851 $108,997

2 jomud9ahsorjai Hong Kong $14,558 $60,590

3 Juha Helppi Finland $13,895 $47,621

4 UFCsDanaWit Ireland $15,428 $40,107

5 MrRocket! Austria $7,250 $25,309

6 Stingy Austria $1,031 $14,246

7 Bryan paris Austria $3,347 $13,018

8 WhyYouKillMe Austria $7,275 $14,351

9 HolaComEXtaZ Poland $781 $5,959

Su Partypoker si è messo in luce e un altro giocatore meno noto al grande pubblico, Andrea Laini, che ha vinto il $55 Mini Big Game incassando $16,971. Il colpo grosso lo fa però Barry Hutter che ha vinto l'High Roller Big Game incassando una prima moneta da $60,356, battendo la concorrenza di 102 top players come Juan Pardo Dominguez, l'ultimo ad arrendersi all'head up finale, ma anche Jerry Wong, Andrii Novak e Mike Watson che arrivano al tavolo finale, e Daniel Dvoress, Niklas Astedt, Andras Nemeth, ed Elio Fox a premio.

PARTYPOKER - The High Roller Big Game Final Table Results

1 Barry Hutter Mexico $60,536

2 Juan Pardo Dominguez United Kingdom $43,392

3 Jerry Wong Canada $31,032

4 Andrii Novak Ukraine $22,093

5 Mike Watson Canada $16,412

6 Francois Billard Canada $12,625

7 Kevin Rabichow Canada $10,731

8 Jonathan Proudfoot United Kingdom $8,963

9 Pascal Hartmann Austria $7,575

Vediamo velocemente anche i colpi più importanti su Pokerstars.com. Parker "tonkaaaa" Talbot protagonista assoluto, prima si scalda incassando i $5,898 del Hotter $109, poi vince anche il Sunday Supersonic per altri $24,518, battendo Joris "BillLewinsky" Ruijs. Completa il podio l'immancabile Niklas "Lena900" Astedt.

POKERSTARS - $1,050 Sunday Supersonic 6-Max Final Table Results

1 Parker "tonkaaaa" Talbot Canada $24,518

2 Joris "BillLewinsky" Ruijs Netherlands $18,824

3 Niklas "Lena900" Astedt Sweden $14,452

4 Ami "UhhMee" Barer Canada $11,095

5 AZNInFiLrRat Canada $8,518

6 Pascal "Päffchen" Hartmann Austria $6,540

Chiudiamo con WSOP.com dove si stanno giocando WSOP.com Online Finale Circuit Series, con 12 anelli in palio, e Shawn "Saygoodnight" Daniels ha vinto il suo 2° titolo col successo all'Evento #7 che gli vale $75,034, l'High Roller 6-Max 2x Re-entry da 291 iscritti che hanno prodotto un prizepool di $277,905.

WSOP.com - Online Finale Circuit Series Event #7 Final Table Results

1 Shawn "Saygoodnight" Daniels $75,034

2 Krista "Pollux" Gifford $43,770

3 Tenzin "tc_ownz" Chakzor $25,011

4 "dyagong" $19,453

5 Eric "circleball" Baldwin $16,674

6 Ryan "Hagzzz021" Hagerty $13,895

7 "grebnrets" $10,560

8 Ryan "sychOsId" Hohner $6,669

9 Justin "LappyPoker" Lapka $4,724