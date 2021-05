Vediamo i tornei di poker online più importanti del martedì su Pokerstars dove si stanno giocando le Bounty Builder Turbo Series e sono arrivate le vittorie importanti di gerryilprinc, VituzRed, babi7978 e Giuseppe “peppruocc” Ruocco. Momento d'oro anche per un caldissimo D1ANDREA99 che ha vinto il Need For Speed.

Iniziamo il nostro report dal pomeriggio con l'Aftenoon on Stars da 213 iscritti per un prizepool da €9.585 e la vittoria è andata Lodato91 che ha incassato €1.625, la stessa cifra di SexyGiusty dopo il deal. Completa il podio Sonoaldieci che incassa €1.025.

Le Bounty Builder Turbo Series riprendono invece dall'evento #13, il Daily Kick-off che richiama 5.719 giocatori che superano di poco i 25K di garantiti (€25.735). La vittoria se l'aggiudica Lollitaz che incassa €1.439 di prima moneta + €736 di taglie, battendo Prexiso all'heads up finale e sul podio c'è anche GigiBluffon84, nel giorno in cui il vero portiere dice addio alla Juve.

All'evento #14, l'Early Battle, si gioca per un montepremi di €54.450 e un primo premio da €3.455 che va a VituzRed assieme ad altri €2.899 di taglie. Il runner up è 9sblackpair e poi abbiamo cacuociolo91 a completare il podio. Al final table riconosciamo anche sentieri75 in 6° posizione.

Bounty Builder #14 - Early Battle €40.000

Buy-in: €50

Entries: 1210

Montepremi Totale: €54.450,00

1- VituzRed

2- 9sblackpair

3- cacuociolo91

4- aprestige16

5- atapis79

6- sentieri75

7- sturbao

8- 07leslie05

9- Rubi.TR7

L'evento #15, il Battle Royale, era il torneo più ricco con 705 iscritti a darsi battaglia per un prizepool da €63.450. La vittoria va al regular gerryilprinc che incassa €4.324 + €5.623. L'ultimo ad arrendersi è alessio90AA al quale vanno 4.419 euro in tutto, davanti a piunco72 che completa il podio per 3.348 euro, poi arriva il regular Swidam in 4° posizione. In top-10 anche Kingkong1277 in 7° posizione ed Alecigna dietro di lui.

Bounty Builder #15 - Battle Royale KO €50.000

Buy-in: €100

Entries: 705

Montepremi Totale: €63.450,00

1- gerryilprinc

2- alessio90AA

3- piunco72

4- Swidam

5- sergio522017

6- lucaseba89

7- Kingkong1277

8- Alecigna

9- mazzinga78

Passiamo all'evento #16, il Triple Threat che ha richiamato 1.059 giocatori ai tavoli per un prizepool da €28.593 e una prima moneta da €1.914 che finisce nelle tasche di babi7978 assieme ad altre €1.916 di taglie. Il runner up è VaiSempreTu mentre completa il podio Sharks rocco davanti a MoChuisle7.

Bounty Builder #16 - Triple Threat €25.000

Buy-in: €30

Entries: 1059

Montepremi Totale: €28.593,00

1- babi7978

2- VaiSempreTu

3- Sharks rocco

4- MoChuisle7

5- Yoshi388

6- focaroto

7- Marniel7

8- falchetto777

9- GriffithV

Vittoria eccellente all'evento #17, il Daily Coldown ch richiama 679 giocatori per un prizepool da €30.555 e il migliore di tutti è Giuseppe “peppruocc” Ruocco che si porta a casa 4.292 euro totali battendo delfo182 e Shadowkizz, tre regular, e al final table in 4° e 5° posizione riconosciamo anche Cristina "Naples'_Cat" Colò e Stefano 'St3ffolo' Valori.

Bounty Builder #17 - Daily Cooldown €25.000

Buy-in: €50

Entries: 679

Montepremi Totale: €30.555,00

1- peppruocc

2- delfo182

3- Shadowkizz

4- NAPLES'_CAT

5- St3ffolo

6- chalanuts

7- REDFGS

8- eheheh88

9- perina86

L'ultimo torneo di giornata delle Bounty Builder è l'evento #18 Late Night Quickly da 1.967 iscritti e un montepremi da €26.554. La vittoria va a slowplay1889 che incassa €1.269 di prima moneta e altri €1.132 di taglie dopo un deal con coccodrillo5, retta8 e Dredo10. Anche qui in 5° posizione si ferma sentieri75.

Bounty Builder #18 - Late Night Quickly €20.000

Buy-in: €15

Entries: 1967

Montepremi Totale: €26.554,00

1- slowplay1889

2- coccodrillo5

3- retta8

4- Dredo10

5- sentieri75

6- FABIO9393

7- Vecchie macchie

8- fokerfrank86

9- lucaseba89

Non possiamo non concludere col Need For Speed che supera al pelo il garantito con €10.080 prodotti da 112 iscritti. La vittoria è andata ad un regular che negli ultimi giorni abbiamo citato spesso, D1ANDREA99 al quale va la prima moneta piena da €2.329 dopo aver battuto MMAROMA che si accontenta di €1.724. Sul podio anche CNB93 per €1.267, davanti ad Fabrizio ‘Asky16’ Petroni, SEKKA4EVA e Cerozz911.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 112

Montepremi Totale: €10.080,00

1- D1ANDREA99

2- MMAROMA

3- CNB93

4- Asky16

5- SEKKA4EVA

6- Cerozz911

7- Welldonuts88

8- Kelevra0000

9- bugatti84