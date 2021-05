Vediamo i risultati più importanti dei tornei di poker online del mercoledì su Pokerstars dove continuano le Bounty Builder Turbo Series dove ieri Kingkong1277 ha messo a segno un incredibile doppietta vincendo un evento dopo l'altro. Successi anche per Raimondo “notorius1997” Marcello, thebest1987 e preferiti90 mentre il regular Domenico “scellone9477” Gala arricchisce la propria bacheca di trofei vincendo per l'ennesima volta il Need For Speed.

Iniziamo dal pomeriggio del Afternoon on Stars con 148 iscritti che non superano il garantito da €7.500. La vittoria va a Nitr07 che porta a casa la prima moneta da €1.554 battendo icenberg2323 per €1.178. Completa il podio Cummaredda67.

Passiamo alle Bounty Builder Turbo Series e al evento #19, il Daily Kick-Off che apre la giornata con un buy-in popolare da €5 che attira 4.942 iscritti che anche in questo caso non superano il garantito da 25K. La vittoria se l'aggiudica noobsaibat90 che incassa €1.587 di prima moneta + €696 di taglie. Il runner up è bukinmmt, completa il podio foxtrot7910.

Passiamo all'evento #20, l'Early Battle, che richiama 873 iscritti a darsi battaglia per un prizepool da €39.285. La vittoria va a Raimondo “notorius1997” Marcello che porta a casa €2.682 + €2.594. L'ultimo ad arrendersi è stato frecius che incassa 2.900 euro circa. Completa il podio enrighost.

Bounty Builder #20 - Early Battle €30.000

Buy-in: €50

Entries: 873

Montepremi Totale: €39.285,00

1- notorius1997

2- frecius

3- enrighost

4- PikyBlinder

5- UnwelcomE5

6- FULL94FLASH

7- KingMAvE911

8- El_Karpintero

9- losqualo63

All'evento #21, la Battle Royale, abbiamo 643 iscritti per un montepremi da €57.060 con vittoria di thebest1987 che si è meritato €8.000 circa di primo premio mentre al runner up CAPITANMORGAN vanno circa 6.500 euro. Completa il podio baf87 per 3.287 euro. Final Table anche per Federico ‘IFOLDACES4U’ Piroddi e viKtorKing88.

Bounty Builder #21 - Battle Royale KO €50.000

Buy-in: €100

Entries: 643

Montepremi Totale: €57.060,00

1- thebest1987

2- CAPITANMORGAN

3- baf87

4- pakis1980

5- Denny9422

6- mazziskin

7- IFOLDACES4U

8- viKtorKing88

9- capaccio28

Passiamo all'evento #22, il Big Ante, dove hanno partecipato in 986 per un prizepool da €26.622 con la prima delle due vittorie della notte di Kingkong1277 che si becca €1.770 + €2.232.. In 2° posizione si ferma nemesi25 mentre al 3° posto ritroviamo un regular molto caldo in queste settimane, I_owned_u_87.

Bounty Builder #22 - Big Ante €25.000

Buy-in: €30

Entries: 986

Montepremi Totale: €26.622,00

1- Kingkong1277

2- nemesi25

3- I_owned_u_87

4- Cmarketz

5- Fasenki

6- ZAPPA10-8ofS

7- yanke17

8- sharkgus88

9- realaddicted66

All'evento #23, il Daily Coldown, cambia il buy-in (€50), gli iscritti (622) e anche il prizepool (€27.990) ma non cambia il vincitore, ancora Kingkong1277 che completa un incredibile doppietta incassando altri €2.860 + €1.961, nemmeno un ora dopo aver trionfato al Big Ante. Si arrende in seconda piazza ManInBlackk, completa il podio nanairo3. In top-10, ai piedi del final table (era un evento 6-Max) ritroviamo Antonello “teamzeus94” Ferraiuolo al 7° posto che aveva già sfiorato il final table anche nell'evento precedente, seguito da pask1993 e da Nicola 'JhonCheever' Cappellesso.

Bounty Builder #23 - Daily Cooldown €25.000

Buy-in: €50

Entries: 622

Montepremi Totale: €27.990,00

1- Kingkong1277

2- ManInBlackk

3- nanairo3

4- u_PruPPu

5- ricor98

6- ilcavalie871

7- teamzeus94

8- pask1993

9- JhonCheever

L'ultimo Bounty Builder di giornata è l'evento #24, il Late Night Quickly da 1.858 iscritti e un prizepool da €25.083. Qui la vittoria va a preferiti90 che incassa €1.496 di prima moneta e praticamente altrettanti in taglie, superando il runner up robby932 e manuella9119 a completare il podio.

Bounty Builder #18 - Late Night Quickly €20.000

Buy-in: €15

Entries: 1858

Montepremi Totale: €25.083,00

1- preferiti90

2- robby932

3- manuella9119

4- Jaysmooth77

5- iMancio90

6- Stany2010

7- delfymito

8- cecchino73

9- Patronus94

Come sempre chiudiamo il report col Need For Speed da soli 99 giocatori ieri, che non superano il garantito da 10K. La vittoria va a Domenico “scellone9477” Gala che ha incassato la prima moneta piena da €2.311, in una giornata praticamente senza deal. Il runner up è sterminat630, poi c'è Positivista94 sul podio. Al final table ritroviamo nanairo3 in 6° posizione, l'immancabile Excels1oR in 8° posizione, e ancora JohnCheever dietro di lui a completare il final table.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 99

Montepremi Totale: €10.000,00

1- scellone9477

2- sterminat630

3- Positivista94

4- flavio090163

5- shawnkemp

6- nanairo3

7- Op.Boomer

8- Excels1oR

9- JohnCheever