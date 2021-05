Come al solito il giovedì dei tornei di poker online su Pokerstars è particolarmente ricco, con l'High Roller delle Bounty Builder vinto da vesuvio08. Vanno a segno anche L-deathnote8, Nitr07, TESTADIDONNA, Azione28 e Spl1tPot95. Giacomo ‘James90511’ Grossi vince il Need For Speed.

Questo giovedì si è aperto con i 170 iscritti all'Afternoon on Stars, a darsi battaglia per un prizepool da €7.650, e una prima moneta da €1.540 che viene vinta da mago1981. Il runner up è TurtleLothar e poi completa il podio Almeg2020.

Passiamo alle Bounty Builder Turbo Series e all'evento #25, il Daily Kick-off che viene vinto da L-deathnote8 che uccide tutti al tavolo da gioco (770 iscritti per un prizepool da €34.650) e incassa €2.399 di prima moneta + €3.159, un bel bottino. L'ultimo ad arrendersi è DioDenaro17 che si accontenta di €2.399 di prima moneta, ma molte meno taglie (€438). Infine completa il podio M.Manco in un final Table dove riconosciamo anche Andrea “Andreacigna” Pini 7°, davanti ugo nespolo, che non dovrebbe essere l'artista, ma mai dire mai (più facile un omonimo).

Bounty Builder #25 - Daily Nick-off €20.000

Buy-in: €50

Entries: 770

Montepremi Totale: €34.650,00

1- L-deathnote8

2- DioDenaro17

3- M.Manco

4- Cicciowinner1

5- instantcall89

6- Pramollo

7- Andreacigna

8- ugo nespolo

9- sergio522017

All'evento @26, Early Battle, abbiamo 4.752 iscritti e torna a vincere Nitr07 che negli ultimi mesi ha spinto tantissimo con diversi risultati positivi e vincite. Questa volta Nitr07 porta a casa 3.823 euro in totale, mettendosi alle spalle carrozza88 (€2.350+€502) e Favolavinc93 (€1.317+€581).

Bounty Builder #26 - Early Battle €25.000

Buy-in: €10

Entries: 4752

Montepremi Totale: €41.148,00

1- Nitr07

2- carrozza88

3- Favolavinc93

4- lukeskywalkerz

5- jvoice

6- parzabo$$3

7- gijinho87

8- gioele94

9- Sisco404

Passiamo al torneo più ricco del giovedì, l'evento #27, il Thursday High Roller, al quale partecipano 383 giocatori che hanno pagato il buy-in massimo di €250, producendo un montepremi da €86.175. La vittoria è andata a vesuvio08 che fa un colpo da 13.436 euro complessivi tra prima moneta e taglie, e non si tratta di un nome sconosciuto, anzi, dall'archivio del nostro sito i primi risultati online sono datati addirittura 2014, ma l'ultimo colpo registrato era risalente al 2020. Il runner up è B4rboncine15 che invece fa capolino spesso nei nostri report da qualche settimana a questa parte, e che incassa altri 8.336 euro. A completare il podio c'è Pellegrinous, in un final Table pieno zeppo di regular, come ogni High Roller che si rispetti. Al 4° posto infatti c'è uno dei grinder più in forma del momento, Luigi ‘Il-Giuglia’ Dalterio, in 7° posizione troviamo Gianluigi ‘AA-GIANLU-AA’ Giuliani e al 8° posto Alessandro ‘aleppp’ Giannelli.

Bounty Builder #27 - Thursday High Roller €75.000

Buy-in: €250

Entries: 383

Montepremi Totale: €86.175,00

1- vesuvio08

2- B4rboncine15

3- Pellegrinous

4- Il-Giuglia

5- CIPROMCFLY16

6- oicalob17

7- AA-GIANLU-AA

8- aleppp

9- zarate1984

Veniamo all'Evento #28, il Win The Button più popolare visto che richiedeva un investimento di €30 di buy-in, pagato da 1.235 giocatori che hanno formato un prizepool da €33.345. La vittoria è andata ad Azione28 che ha portato a casa €2.089 + €2.691 battendo il regular Excels1oR, davvero uno stakanovista sempre presente. Sul podio anche forsebleffo1. Al 4° posto c'è gijinho87 che aveva già fatto final Table un paio di eventi precedenti, e si mette davanti a Salvatore 'scudo1981' Bianco in 5° posizione.

Bounty Builder #28 - Win The Button €25.000

Buy-in: €30

Entries: 1235

Montepremi Totale: €33.345,00

1- Azione28

2- Excels1oR

3- forsebleffo1

4- gijinho87

5- scudo1981

6- Tommy_<3_Gr

7- pingone80

8- MrMarlboro94

9- bannys1

Passiamo all'evento #29, il Daily Coldown da 2.564 iscritti per €23.076 di prizepool. La vittoria va a Spl1tPot95 che ha incassato €1.378 di prima moneta e altri €1.131 in taglie. Il runner up è AKILLERJJ che in tutto incassa poco più di €1.500, poi c'è va87 a completare il podio.

Bounty Builder #29 - Daily Coldown €20.000

Buy-in: €10

Entries: 2564

Montepremi Totale: €23.076,00

1- Spl1tPot95

2- AKILLERJJ

3- va87

4- occhiello

5- AK3L

6- Redcapddf

7- strainu_34

8- TiroVortice

9- nennodj

All'ultimo torneo Bounty Builder in programma al giovedì, l'evento #30 Money Heist, arriva il colpo di uno dei migliori torneisti in Italia, Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni che mette in fila un field di 820 giocatori e incassa €2.521 di prima moneta e altri €2.740 di taglie, lasciandosi alle spalle il runner up robbe65 al quale va comunque una bella cifretta (circa €3.700). Completa il podio 1/3ATEAM.

Bounty Builder #30 - Money Heist €30.000

Buy-in: €50

Entries: 820

Montepremi Totale: €36.900,00

1- TESTADIDONNA

2- robbe65

3- 1/3ATEAM

4- kappadieswit

5- Maravilla011

6- cannibal83

7- MICHELE9911

8- NeverFuckingJoy

9- vaimodexter

Chiudiamo come al solito col Need For Speed che ieri è tornato ai livelli attesi con 130 iscritti per un prizepool da €11.700 e vittoria di Giacomo ‘James90511’ Grossi che senza nessun deal ha incassato la prima moneta da €2.556 dopo aver battuto Donato “whitediabolic” De Bonis, runner up per €1.895. Completa il podio frenk0008 che si accontenta di €1.405, poi abbiamo Emanuele “barramp9k8” Monari davanti a pinkporcel e a vleroy83. Final Table anche per aleppp e per viKtorKing88.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 130

Montepremi Totale: €11.700,00

1- James90511

2- whitediabolic

3- frenk0008

4- barramp9k8

5- pinkporcel

6- vleroy83

7- reedelpoker1

8- aleppp

9- viKtorKing88