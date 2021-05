Abbiamo un intero weekend di risultati da andare a vedere per quanto riguarda Pokerstars dove continuano le County Builder Turbo Series. Andiamo a vedere i risultati dei maggiori mtt da venerdì 14 a domenica 16 maggio 2021.

VENERDI. Si inizia con l'evento #32, l'Early Battle del Bounty Builder da 967 giocatori e un montepremi da €43.515 con vittoria per WOLFMAAN72 che ha incassato €2.907 + €3.351, battendo all'head up finale il regular Ettore “pro-fumato87” Esposito.

All'evento #33, il Battle Royale abbiamo registrato 665 iscritti per un prizepool da €59.850. Qui la vittoria da €4.215 + €6.362 se l'è meritata stevemek che si è messo alle spalle Daniele “bybabyby” Cuomo al quale sono andati €4.215 + €806.

Saltiamo all'evento #35, il Daily Cooldown dove abbiamo la vittoria di Matteo “sgrillex” Sarais che ha regolato un Field da 620 iscritti incassando €1.981 + €2.662. Il runner up è Gibozza che si accontenta di €1.980 + €481. Completa il podio DonK4llisto che ritroveremo tra i protagonisti anche al sabato.

Segnaliamo infine che al Need For Speed ha vinto Riccardo “CrazyRich85” Basso che si è imposto su 93 iscritti portando a casa la prima moneta piena, senza deal, da €2.375. Sul podio ALCOOL1976 e pippo2018 davanti a Ettore “pro-fumato87” Esposito che aveva aperto il venerdì con un bel piazzamento, così come l'ha chiuso.

Bounty Builder #35 - Daily Cooldown €20.000

Buy-in: €50

Entries: 620

Montepremi Totale: €27.900,00

1- sgrillex

2- Gibozza

3- DonK4llisto

4- IFOLDACES4U

5- jimmybal

6- Boccaglio

7- fusostar

8- piedeamaro72

9- Aleimpe22

SABATO. Si continua con le Bounty Builder e con l'evento #38 che richiama 876 giocatori per un prizepool da €39.420. Qui la vittoria è andata a A.Paro.P che ha incassato €2.691 + €3.870 mentre al runner up Puntotutto63 spettano €2.690 + €654 che ritroveremo anche alla domenica a fare un grande colpo, questa volta vincente.

All'evento #39, il Battle Royale, abbiamo altri 616 iscritti a darsi battaglia per un montepremi da €55.440. La vittoria è andata a renatinokk che ha incassato un totale di quasi 10K. In 2° posizione elgaucho081, completa il podio gepetto23.

All'evento #41, il Daily Cooldown, dove ad avere la meglio su un Field di 506 giocatori è stato Davide “DonK4llisto” De Luca che incassa €1.600 + €1.910. Si ferma in 2° posizione la corsa di put3c4 che si accontenta di €1.601 + €910.

In chiusura solita citazione al Need For Speed che non supera neanche questa volta il garantito da 10K per via di 99 iscritti, e anche questa volta abbiamo un regular noto a vincere i €2.311 del primo premio, mahlzeitinLA.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 99

Montepremi Totale: €10.000,00

1- mahlzeitinLA

2- Davis_ITA

3- danydany51

4- Robin82021

5- pasemal1973

6- alex19922444

7- Mi3sVanD3Roh3

8- IFOLDACES4U

9- zazza1974

DOMENICA. Veniamo finalmente agli appuntamenti domenicali più attesi, iniziamo dai tornei standard e parleremo solo alla fine dei Bounty Builder. Partiamo come sempre dal pomeriggio del Afternoon on Stars dove tra 211 giocatori è ama_culo ad esultare con vittoria per €1.849, davanti a dago6990 che si accontenta di €1.370, poi c'è 07AleGri93 che completa il podio per €1.015.

Passiamo al Sunday Starter dove abbiamo 615 iscritti per un prizepool di €8.118. La vittoria va a SZ231199 che non accetta deal e incassa la prima moneta piena da €1.339, superando MrFlanagan al heads up finale. Al Sunday Warm Up si sale a €12.915 di prizepool con 287 iscritti e qui a vincere i €2.329 della prima moneta è sweerweedlady che supera watwat1 al head up finale, e sul podio c'è anche Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani, davanti a CrazyRich85 che abbiamo già visto vincere al venerdì. Segnaliamo anche Cicciowinner1 al 6° posto, che negli ultimi tornei è arrivato con regolarità ai final table.

Sunday Warm Up €10.000

Buy-in: €50

Entries: 287

Montepremi Totale: €12.915,00

1- sweerweedlady

2- watwat1

3- AA-GIANLU-AA

4- CrazyRich85

5- MARIETTOZENA

6- Cicciowinner1

7- gabber2791

8- MeLLowYeLL0w

9- SailonWave

Passiamo al Sunday 6-Max che richiama 177 giocatori per quasi 8K di prizepool. Vittoria per enrighost che incassa €1.529, battendo Gianluigi 'speach_90' Ortu che si accontenta di €1.130. Sul podio anche M.Manco. Al Sunday Supersonic abbiamo 656 iscritti e un prizepool da €11.808. Qui la vittoria da €2.126 se la merita JokeR86GR che batte stedi045 all'heads up finale. Podio per VaiSempreTu in 3° posizione.

Sunday Supersonic €10.000

Buy-in: €20

Entries: 656

Montepremi Totale: €11.808,00

1- JokeR86GR

2- stedi045

3- VaiSempreTu

4- pietroc98

5- M3ssiD10s

6- suegno6296

7- Ortensio9

8- giannuzzu090

9- th.joker13

Alla domenica anche il Need For Speed supera il garantito da 10K, grazie ai 131 iscritti che si sono dati battaglia per un prizepool da €11.790. La vittoria da €2.575 è andata ad alex1992444 che la sera prima, allo stesso torneo, chiudeva in 6° posizione. Questa volta lo ha vinto battendo vice_airlines, runner up per €1.910. Sul podio anche Sir.Apix che incassa €1.416, lasciandosi alle spalle nick name noti come quelli di: Alberto “Everbrun1” Cigliano ed Alessandro ‘Ale.KJ24’ Meloni.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 131

Montepremi Totale: €10.000,00

1- alex1992444

2- vice_airlines

3- Sir.Apix

4- Everbrun1

5- Ale.KJ24

6- pingone80

7- alex269766

8- put3c4

9- Bomberinho9

Veniamo ora ai tornei delle Bounty Builder Turbo Series e iniziamo dall'evento #43, lo HugeStack che ha richiamato 1.658 giocatori per un Prize pool da €74.610. Vittoria per zazzinojr che tra prima moneta e taglie porta a casa in tutto 7.781 euro dopo aver battuto il runner up marcosao84.

Bounty Builder #43 - HugeStack €50.000

Buy-in: €50

Entries: 1658

Montepremi Totale: €74.610,00

1- zazzinojr

2- marcosao84

3- I.R.D.C.999

4- clif007

5- CINZIAVINCE

6- ramafesa

7- malboroclass

8- pingone80

9- DARKDEVIL1

Ci sono in ballo quasi 60K di montepremi anche all'evento #44, il The Classic 10 da €10 di buy-in con un Field enorme di 6.610 iscritti. Il più bravo e fortunato è risultato essere coppino che tra prima moneta e taglie ha incassato quasi €5.500, lasciando ad Assilsaan la 2° piazza e a luked27 la 3°.

Bounty Builder #44 - The Classic 10 €50.000

Buy-in: €10

Entries: 6610

Montepremi Totale: €59.940,00

1- coppino

2- Assilsaan

3- luked27

4- gara89919

5- Tripi5820

6- Lop3_95

7- 19JAHJAH92

8- Dourgroud

9- fly9999

All'evento #45, l'UltraStack, abbiamo 1.507 iscritti che si sono dati battaglia per un montepremi da €135.630, il più ricco della domenica. La vittoria vale oltre 12.600 euro e va al regular BLF0RZ4INT3R che alla fine supera tomaslucas28 al quale va un premio di poco minore di 11.245 euro mentre a completare il podio c'è Matteo ‘SpeedOne1’ Liparulo al quale vanno €4.837 + €2.872.

Bounty Builder #45 - UltraStack €100.000

Buy-in: €100

Entries: 1507

Montepremi Totale: €135.630,00

1- BLF0RZ4INT3R

2- tomaslucas28

3- SpeedOne1

4- bobofolle

5- gallopazzo

6- g.g2705

7- Devil0010

8- riv3r_$fig4

9- scricciolo85

Bell'azione anche all'evento #46, l'High Roller dove abbiamo 348 giocatori che hanno pagato il buy-in da €250, producendo un prizepool da €78.300. 63 giocatori a premio, ma solo un vincitore, Puntototto63 che ha incassato 8.918 euro di sola taglia alla quale aggiunge altri €5.983 di prima moneta. Il 2° posizione si arrende Marco '1Pantelleria' D'Amico per 5.983 + €2.558. Completa il podio il regular M3ssiD10s che si era già messo in mostra questa domenica col final table al Sunday Supersonic.

Bounty Builder #46 - High Roller €75.000

Buy-in: €250

Entries: 348

Montepremi Totale: €78.300,00

1- Puntototto63

2- 1Pantelleria

3- M3ssiD10s

4- Elreal89

5- thebest1987

6- SEKKA4EVA

7- vice_airlines

8- FortuneStreet

9- guendel86

All'evento #47, il Daily Coldown, partecipano in 3.171 per un prizepool da €28.539. Vittoria per Alessio “fivebet565” Quintavalle che incassa €1.645 + €1.197 dopo aver superato l'ultimo ostacolo rappresentato da fil6, runner up per €1.642 + €418.

Bounty Builder #47 - Daily Coldown €20.000

Buy-in: €10

Entries: 3171

Montepremi Totale: €28.539,00

1- fivebet565

2- fil6

3- eli6300

4- MCMLLR

5- elifra97

6- roby75.s

7- Giampaolo999

8- ElSamsy95

9- JapoAbba

L'ultimo Bounty Builder della domenica è stato l'evento #48, il Money Heist da 30K garantiti che diventano €42.255 grazie a 939 iscritti. Si chiude col botto, e con la vittoria di Giovanni 'gioriz' Rizzo che ha incassato €3.495 + €2.822. Il runner up è kriki666 che si accontenta di circa €3.100. In 3° posizione Manusara13 e poi Simone 'Ilcreativo85' Raccis con un passato nella PIW School, la nostra scuola di poker.

Bounty Builder #48 - Money Heist €30.000

Buy-in: €50

Entries: 939

Montepremi Totale: €42.255,00

1- gioriz

2- kriki666

3- Manusara13

4- Ilcreativo85

5- Chateaux87

6- ildruido23

7- blz2412

8- IfAc2gUd2WiN

9- oicalob17