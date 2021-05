Vediamo i risultati dei tornei di poker online più importanti nei maggiori circuiti italiani. Su 888poker MastroBrujo torna a vincere il Colpo Grosso dopo che a marzo era stato il primo vincitore del nuovo torneo della room.

Iniziamo da iPoker con l'Explosive Sunday che ha richiamato 635 giocatori iscritti. Al momento i 60K di garantito non sono ancora stati superati, ma le registrazioni tardive rimangono aperte per il day2 che riprenderà con 178 player left e Runit2ice al comando del chipcount con oltre 275mila chips, davanti a Marco “zebrone94” Dell’Unto che riprenderà con 228K e che ha già vinto questo torneo a fine marzo.

Explosive Sunday €60.000

Buy-in: €100

Entries: 614

Prizepool: €60.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- Runit2ice 275K

2- zebrone94 228K

3- Killuifuplay1 223K

4- gabrielebic 219K

5- v0g3lfAlle 206K

6- grayskull87

7- manparn13

8- perdosempre

9- Aliscafo6

Passiamo su People’s Poker col day1 del Super Sunday che questa settimana, con 224 iscritti, non supera il garantito di 20K dopo diverse settimane positive per il domenicale di Betaland e delle altre room che fanno parte di questo circuito. Al termine del day1 abbiamo 83 giocatori ancora in ballo, ma solo 37 andranno ITM. Al comando del chipcount c'è therealZamp con poco meno di 170K, davanti a NEVERwin2994 ma li vicino c'è anche un regular che arriva spesso in questo torneo, TopDogg.

Super Sunday €20.000

Buy-in: €100

Entries: 224

Prizepool: €20.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- therealZamp 169K

2- NEVERwin2994 158K

3- TopDogg 157K

4- Apelebbra10 155K

5- cronoser45 137K

6- gennaperre0 130K

7- cipolla953 130K

8- alessandro_99 128K

9- SANTAMARIA75 125K

Su Lottomatica si è giocato il day1 del 20.000 GTD FINALE con 255 iscritti, 30 dei quali a premio ma lo scoppio della bolla è ancora lontano visto che oggi al day2 si riprenderà ancora con 97 player left comandati da Maddalena163 con poco meno di 300K.

GTD FINALE €20.000

Buy-in: €100

Entries: 233

Prizepool: €20.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- Maddalena163 297K

2- Talebbaermis 253K

3- paolomeli 216K

4- VelloMan 204K

5- Macchietta71 196K

6- Cantal02 183K

7- garzello48 177K

8- dontouchmyblinds 177K

9- ProMidnight 173K

Veniamo ora ai tornei iniziati e già finiti nella giornata di domenica, come il Colpo Grosso Sunday di 888poker che con 193 iscritti ma un montepremi che non supera i 25K garantiti. Torna a vincere MastroBrujo, regular di questa room dove ha già vinto spesso, e tra le sue vittorie a marzo ci fu proprio la prima edizione del nuovo torneo Colpo Grosso dove ha concesso il bis da 5.307 euro di premio nella notte. Ad aprile ha vinto anche la PKO Battle Sunday sempre su 888. Riconosciamo anche nel runner up, tostovip, un giocatore che arriva spesso a questi tornei e che domenica ha incassato altri €3.825. Completa il podio NK9292 per 2.795 di premio.

Colpo Grosso Sunday €25.000

Buy-in: €109

Entries: 233

Prizepool: €25.000,00

1- MastroBrujo

2- tostovip

3- NK9292

4- FolderGO

5- p0ch0sbirr0

6- CERaminga67

7- ilbuontempo

8- sberlocchio

9- seiunbaffo

Chiudiamo col The Master di Partypoker da 131 iscritti per un montepremi da €11.790 che supera i 10K garantiti. La vittoria vale €1.444 + 1.683 di taglie, e va a invesor mentre il runner up è RoodmAn che si accontenta di €929 + €242.

The Masters €10.000

Buy-in: €100

Entries: 131

Prizepool: €11.790,00

1- invesor

2- RoodmAn

3- SonnyCrockett98

4- Only4Money

5- StereoParty994

6- CharlyB76

7- Lellow3d

8- Ever BanneD

9- RaydenArt