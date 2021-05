Vediamo i risultati dei tornei di poker online del lunedì su Pokerstars dove continuano le Bounty Builder Turbo Series. Anche ieri vincitori eccellenti come Andrea ‘Pramollo‘ Giacchino, T-Palleggio e Michael “Sardo1110” Ibba anche se l'evento più ricco lo porta a casa shawmkemp.

Iniziamo come sempre dal pomeriggio con la programmazione standard di Pokerstars.it che inizia con l'Afternoon on Stars da 179 iscritti e un prizepool da €8.055. La vittoria va a LellaNiki per €1.392, la stessa cifra che incassa Boccaglio dopo il deal.

Le Bounty Builder Tubo Series iniziano con l'evento #49, il Daily Kick-Off da soli €5 di buy-in che attira una folla di 5.165 giocatori che però non superano il garantito da 25K. La vittoria va a ED050820 che porta a casa €1.541 + €964 mentre il runner up g0ld_fish97 si accontenta di poco meno.

All'evento #50, l'Early Battle si gioca per €48.285 di montepremi con 1.073 iscritti. Il migliore è stato Andrea ‘Pramollo‘ Giacchino che ha incassato €3.144 + €3.409, dopo aver battuto anche Nuzzieddu474 al testa a testa finale. Sul podio ritroviamo anche Nicola ‘JhonCheever’ Cappellesso.

Bounty Builder #50 - Early Battle €35.000

Buy-in: €50

Entries: 1073

Montepremi Totale: €48.285,00

1- Pramollo

2- Nuzzieddu474

3- JhonCheever

4- goldodo

5- checkout343

6- lacerando

7- ciromu96

8- stammchinevuai

9- Excels1oR

Altri 744 iscritti all'evento #51, il Battle Royale che è anche il torneo più ricco di giornata con i suoi €66.960 in palio. La vittoria va al regular shawnkemp che incassa €4.641 e €5.000 tondi tondi con le taglie. Al runner up michele00122 vanno invece 4.990 euro totali circa, completa il podio Sp3c7rum1988 per 4.152 euro, davanti a Mario ‘hhrrr’ Pulcini in 4° posizione. Al final Table in 7° posizione c'è anche Matteo “sgrillex” Sarais.

Bounty Builder #51 - Battle Royale €50.000

Buy-in: €100

Entries: 744

Montepremi Totale: €66.960,00

1- shawnkemp

2- michele00122

3- Sp3c7rum1988

4- hhrrr

5- soldino91

6- ruiBL

7- sgrillex

8- Bigodissea

9- Rossonera95

Veniamo all'evento #52, il PL Omaha, dove il migliore tra i 182 iscritti che hanno formato un prizepool da €16.380, è stato il regular T-Palleggio al quale sono andati €1.342 + €2.041, dopo aver battuto un altro volto noto del poker online, Eugenio “Eugol93” Sanchioni, che si dimostra a grandi livelli anche nelle varianti. Completa il podio moramora23 davanti a majiko15. Tra i migliori riconosciamo anche Alessandro ‘Ale.KJ24’ Meloni al 5° posto e KiroiSenko in 8° piazza.

Bounty Builder #52 - PL Omaha €15.000

Buy-in: €100

Entries: 182

Montepremi Totale: €16.380,00

1- T-Palleggio

2- Eugol93

3- moramora23

4- majiko15

5- Ale.KJ24

6- Dislike's

7- Superfiesole

8- KiroiSenko

9- 1/3 ATEAM

All'evento #53, il Daily Cooldown, abbiamo 775 iscritti a darsi battaglia per un prizepool da €34.875. La vittoria va a sbarazoooo che incassa 4.505 euro totali mettendosi alle spalle due regular di livello come loretop12 e Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio.

Bounty Builder #53 - Daily Cooldown €30.000

Buy-in: €50

Entries: 775

Montepremi Totale: €34.875,00

1- sbarazoooo

2- loretop12

3- Il-Giuglia

4- stefwolf1912

5- SUPERCAMOZ

6- nibiru993

7- sapy000

8- Vop4

9- DesireToWin8

L'ultimo torneo Bounty Builder è l'evento #54, il Late Night Quickly, dove vince un altro nome noto, Michael “Sardo1110” Ibba che ha avuto la meglio su un Field di 2.095 giocatori per un prizepool da €28.282. A Ibba vanno €1.619 + €1.592 di premi dopo un deal che ha riguardato gli altri due giocatori sul podio: Pepito6321 e tatotete.

Bounty Builder #54 - Late Night Quickly €25.000

Buy-in: €15

Entries: 775

Montepremi Totale: €28.282,00

1- Sardo1110

2- Pepito6321

3- tatotete

4- Oc4n0n1cv1ol4

5- r_secret_7

6- fugico8823

7- Lebon88

8- Jaloseis

9- SZ231199

Andiamo come sempre a chiudere col Need For Speed che con 122 iscritti supera al pelo il garantito da 10K portando il montepremi totale a €10.980, con una prima moneta da €2.399 che va a Elreal89 senza nessun deal. Alle sue spalle Daniele “bybabyby” Cuomo e baruf24 che lasciano fuori dal podio Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio e Alessandro 'alesiena17' Siena. Final Table anche per Mauro “Romauro96” Alessi e T-Palleggio.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 122

Montepremi Totale: €10.980,00

1- Elreal89

2- bybabyby

3- baruf24

4- Il-Giuglia

5- alesiena17

6- silverpoker1980

7- Romauro96

8- T-Palleggio

9- sterminat630