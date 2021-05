Vediamo anche i risultati dei principali tornei di poker online nel mondo sulle poker room dot com. Il nostro Dario Sammartino si è rimesso in mostra, questa volta al WSOPC High Rollers. Doppio successo per Anton Wigg.

Nel fine settimana si sono giocati gli eventi più importanti del poker online mondiale. Iniziamo da Pokerstars dot com con il $1,050 Sunday High Roller vinto da Anton "Bomber&Granater" Wigg che incassa $38,732 dopo un deal con David "MissOracle" Yan (che però si rifarà anche con la vittoria alle SCOOP Afterparty 54-H: $215 NLHE per $50,810 di premio) e Jans "Graftekkel" Arends.

$1,050 Sunday High Roller Final table Results

1 Anton "Bomber&Granater" Wigg Austria $38,732*

2 David "MissOracle" Yan New Zealand $38,565*

3 Jans "Graftekkel" Arends Austria $36,722*

4 Khun Eduan Japan $21,398

5 diego efe33 Argentina $16,258

6 Dmitry "yurasov1990" Yurasov Belarus $12,352

7 Sam "Str8$$$Homey" Greenwood Canada $9,385

8 ULOSEMFKR!! Estonia $7,130

Al $1,050 Sunday Supersonic la spunta WhatIfGod che vince $20,838 dopo aver battuto Ortega.And al head up finale, e in 3° posizione ritroviamo ancora Anton "Bomber&Granater" Wigg. Da segnalare che WhatIfGod ha vinto altri $21,222 grazie al successo (con deal) al Sunday Cooldown.

$1,050 Sunday Supersonic Final table Results

1 WhatIfGod Sweden $20,838

2 Ortega.And Brazil $15,577

3 Anton "Bomber&Granater" Wigg Austria $11,644

4 Ami "UhhMee" Barer Canada $8,704

5 Olli "Erä_Koira" Ikonen Finland $6,506

6 Pascal "Päffchen" Hartmann Austria $4,863

Passiamo su GGPoker col $525 Sunday High Rollers Fast ma il nome del protagonista principale non cambia, Anton Wigg che vince anche questo e incassa altri $11,729. Final table anche per l'immancabile David Yan mentre il primo ad uscire di scena nell'atto finale è Jonathan "Scopesman" Little.

$525 Sunday High Rollers Fast

1 Anton Wigg Austria $11,729

2 Alexandre "raking-even" Raymond Canada $9,042

3 Felipe Ramos Brazil $6,971

4 Baobaojun2 China $5,374

5 Tyler "TheRayGuy" Cornell Mexico $4,143

6 Rodrigo Selouan Brazil $3,194

7 Gustavo "HashLover710" Castro Brazil $2,462

8 David Yan New Zealand $1,898

9 Jonathan "Scopesman" Little Canada $1,463

Su GGpoker si è giocato anche il WSOPC High Rollers: $3,150 Blade Bounty King ed è qui che il nostro Dario Sammartino si è messo in mostra un altra volta con un 3° posto che tra premio e taglia gli permette di incassare $11,053. L'azzurro ha chiuso davanti ad un certo Elio Fox e dietro ai due canadesi, David Coleman e il vincitore Connor Drinan.

WSOPC High Rollers: $3,150 Blade Bounty King Final Table Results

1 Connor Drinan Canada $14,856 $24,093 $38,949

2 David Coleman Canada $14,846 $4,312 $19,158

3 Dario Sammartino Austria $9,928 $1,125 $11,053

4 Elio Fox Mexico $6,637 $1,875 $8,512

Il nostro Dario Sammartino è stato però sfortunato al GGPoker Super MILLION$ giunto alla 49° edizione, che ha richiamato 159 players che hanno pagato il buy-in da $10,300 per un prizepool da $1,590,000. Il premio minimo era di $20,493, quindi bello pesante, e solo 20 giocatori sarebbero andati a premio, purtroppo non Sammartino che è stato il bubble-man al 21° posto. Al termine del day1 c'è Ramiro Petrone al comando del chipcount davanti a Sam Greenwood e all'immancabile Niklas Astedt.

Super MILLION$ Final Table Chips Counts

1 Ramiro Petrone Uruguay 3,018,332

2 Sam Greenwood Canada 2,904,501

3 Niklas Astedt Sweden 2,892,803

4 Mikita Badziakouski Belarus 2,028,549

5 Mario Mosboeck Austria 1,783,035

6 Elio Fox United States 1,547,496

7 rushaakkandqq Austria 1,202,500

8 Bruno Volkmann Brazil 329,910

9 judd trump China 192,874

Passiamo su PartyPoker dove si è giocato il primo evento delle WPT Online Series Champion il $1,050 Opener dove a trionfare è stato l'inglese Billy Irvine sull'olandese Ronnie Lemmens. Completa il podio un altro britannico, Conor Beresford.

WPT #01 Opener Final Table Results

1 Billy Irvine United Kingdom $39,608 $42,233 $81,841

2 Ronnie Lemmens Netherlands $39,550 $19,483 $59,033

3 Conor Beresford United Kingdom $26,835 $5,406 $32,241

4 Alexander Van Der Swaluw Netherlands $17,729 $8,156 $25,885

5 Joel Nystedt Austria $12,136 $7,253 $19,389

6 Casimir Seire Finland $9,418 $8,767 $18,185

7 Rodrigo Selouan Brazil $6,783 $750 $7,533

Su PartyPoker è andato in scena anche il $5,200 WPT High Roller Turbo che ha richiamato solo 54 giocatori ma di altissimi livello e a vincere è stato un nome a cui siamo ormai abituati, Michael Addamo che ha guadagnato altri $87,459. Tra i migliori anche Artur Martirosian che però è il primo ad uscire di scena a premio.

$5,200 WPT High Roller Turbo Final Table Results

1 Michael Addamo United Kingdom $87,459

2 Alex Foxen Canada $53,715

3 Steve O'Dwyer Netherlands $35,031

4 Chris Brewer Canada $24,288

5 Mikita Badziakouski Slovenia $17,982

6 Joakim Andersson Malta $15,066

7 Artur Martirosian Russia $12,966