Andiamo a vedere come si sono conclusi gli eventi domenicali su iPoker, People's Poker e Lottomatica con i day2 del lunedì che hanno visto trionfare streccumuscasa al EXPL Sunday, CPA7000 al Super Sunday e Fabdema86 al GTD Finale.

Iniziamo come sempre dal torneo più ricco che si doveva concludere dopo il day1 della domenica, ovvero l'Explosive Sunday di iPoker che manteneva aperte le iscrizioni tardive anche per il day2 e che alla fine richiama in tutto 681 giocatori che anche questa volta permettono di superare il garantito da 60K, per un prizepool da €61.290. La vittoria è andata a streccumuscasa che tra prima moneta e taglie si porta a casa 11.437 euro totali. Si arrende in 2° posizione Marco “zebrone94” Dell’Unto e poi abbiamo carminpoker a completare il podio. Anche qui ritroviamo Alessandro "Cicciowinner1" De Leo in 6° posizione.

Explosive Sunday €60.000

Buy-in: €100

Entries: 681

Prizepool: €61.290,00

1- streccumuscasa

2- zebrone94

3- carminpoker

4- Doppelga

5- Nuts4Nuts

6- Cicciowinner1

7- tuttonelbr

8- ITRPAYOU

9- lp1010

Vediamo ora il finale del Super Sunday di People's Poker dove si riprendeva con 83 players left e solo 37 ITM. La vittoria è andata a CPA7000 che ha incassato un premio di €4.374 dopo aver superato cipolla953 che chiude in 2° posizione per €3.140. Completa il podio ‘CL0D0MIR0D’ per 2.210 euro.

Super Sunday €20.000

Buy-in: €100

Entries: 224

Prizepool: €20.000,00

1- CPA7000

2- cipolla953

3- CL0D0MIR0D

4- trappolaXpolli

5- berticuss

6- vArdaM78

7- Calva111

8- super2530

9- cavallaro42

Al 20.000 GTD FINALE di Lottomatica sono 30 i giocatori premiati, e quello che esulta maggiormente è Fabdema86 che si è meritato i 4.360 euro della prima moneta. Completano il podio ‘Talebbaermis’ e ‘ciccionoc96’.

GTD FINALE €20.000

Buy-in: €100

Entries: 233

Prizepool: €20.000,00

1- Fabdema86

2- Talebbaermis

3- ciccionoc96

4- Stefanuccio97

5- CarFemine

6- paolomeli

7- fralong96

8- SadLory

9- Fabdema86