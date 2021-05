Regular scatenati nella notte delle Bounty Builder Turbo Series su Pokerstars dove hanno trionfato Antonello “teamzeus94” Ferraiuolo, Federico “IFOLDACES4U” Piroddi, Andrea 'kaleids' Freda e PokerManzo92. Successi anche per Nitr07 al pomeriggio, e di Domenico “scellone9477” Gala nella notte del Need For Speed.

Continuano le Bounty Builder Turbo Series, ma come sempre iniziamo dal Afternoon on Stars che ha richiamato 152 giocatori che però non hanno permesso di superare il garantito di 7.5K. Torna a vincere Nitr07 che ha incassato la prima moneta da €1.554 battendo il runner up enomisZ9 che si porta a casa €1.178. Completa il podio Michael ‘Kingkong1277’ Crisonà.

Afternoon on Stars €7.500

Buy-in: €50

Entries: 152

Montepremi Totale: €7.500,00

1- Nitr07

2- enomisZ9

3- Kingkong1277

4- rask29

5- luketto500

6- Granhefels

7- SebastianThy

8- sram20

9- letsgosalva

Passiamo alle Bounty Builder con l'evento #55 il Daily Kick-Off che è anche quello dal buy-in più popolare, €5, pagato da 4.870 players che però non hanno schiodato il garantito da 25K. La vittoria è andata ad AleSpawnZeD che si è meritato più di €2.100 totali di premio tra prima moneta e taglie. Il runner up è alex06071993.

Bounty Builder #55 - Daily Kick-Off €25.000

Buy-in: €5

Entries: 4870

Montepremi Totale: €25.000,00

1- AleSpawnZeD

2- alex06071993

3- bostonstewie

4- davair84

5- monzana87

6- vincenzino12

7- Antoin03

8- SteSch9090

9- Ale3pegghy

All'evento #56, l'Early Battle, arriva il primo dei 4 acuti del martedì notte dei regular di Pokerstars, e lo mette a segno Antonello “teamzeus94” Ferraiuolo che incassa €2.850 di prima moneta +€4.061 di taglie, mettendo in fila un Field da 948 iscritti, ultimo dei quali lillo4849 al quale vanno €2.849 + €897. Completa il podio goldodo.

Bounty Builder #56 - Early Battle €35.000

Buy-in: €50

Entries: 948

Montepremi Totale: €42.660,00

1- teamzeus94

2- lillo4849

3- goldodo

4- Culazzon19

5- milleBOLLEblu

6- Batman230373

7- MajinBejita

8- kamaykamay

9- stefwolf1912

L'evento #57, la Battle Royale, vede 553 iscritti che però non superano i 50K garantiti. La vittoria va a Meliodas1717 che incassa €3.575 + €4.433. Il runner up anche in questo caso è un regular abbastanza noto, Gianluigi “speach_90” Ortu, secondo per €3.574 + €523, poi abbiamo anche valeorax che si fa bastare €2.043 + €1.702. Il primo eliminato al final table 6 max è stato Vop4, in top 10 anche un Daniele “bybabyby” Cuomo molto attivo nelle ultime settimane.

Bounty Builder #57 - Battle Royale €50.000

Buy-in: €100

Entries: 553

Montepremi Totale: €50.000,00

1- Meliodas1717

2- speach_90

3- valeorax

4- put3c4

5- KingMAvE911

6- Vop4

7- Clanto24

8- bybabyby

9- merio13

All'evento #58, il Triple Threat, un torneo in modalità 3-handed, abbiamo 705 iscritti a darsi battaglia per 25K. Il migliore di tutti è stato Federico “IFOLDACES4U” Piroddi che ha incassato la prima moneta da €2.176 ai quali aggiunge i €1.569 di taglie. Il runner up è 1million7 e completa il podio u_PruPPu. Top 10 anche per 94pazzini94 in 6° posizione e nuovamente per speach_90 10°.

Bounty Builder #58 - Triple Threat €25.000

Buy-in: €30

Entries: 705

Montepremi Totale: €25.000,00

1- IFOLDACES4U

2- 1million7

3- u_PruPPu

4- Burraco89

5- ottokub

6- 94pazzini94

7- pesceftend

8- DeepKyss

9- primiano10

Veniamo all'evento #59, il Daily Cooldown, con 559 iscritti a darsi battaglia per un montepremi da €25.155. La vittoria è andata ad un altro nick name noto, PokerManzo92 che porta a casa €1.790 + €2.222 dopo essersi sbarazzato di smilzo08 al heads up finale. Sul podio riconosciamo anche SMERALDA06 e poi c'è Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni al 6° posto, subito dietro a merio13 che avevamo ritrovato già al final table della Battle Royale.

Bounty Builder #59 - Daily Cooldown €25.000

Buy-in: €50

Entries: 559

Montepremi Totale: €25.155,00

1- PokerManzo92

2- smilzo08

3- SMERALDA06

4- dissellino

5- merio13

6- TESTADIDONNA

7- Gio92210

8- LateNightGamble

9- carlitoxxii

L'evento #60, il Late Night Quickly, è l'ultimo delle Bounty Builder, e accoglie 1.770 giocatori che hanno prodotto un prizepool da €23.895. Il colpo grosso lo fa Andrea 'kaleids' Freda che incassa €1.468 + €1.011 che ha avuto la meglio su blackjack9K nel testa a testa finale. Vi segnalo anche il 5° posto di Ale3pegghy che aveva aperto la giornata con un final table al Kick-off e l'ha chiusa con un altro tavolo finale.

Bounty Builder #60 - Late Night Quickly €20.000

Buy-in: €15

Entries: 1770

Montepremi Totale: €23.895,00

1- kaleids

2- blackjack9K

3- toni75089

4- law-it94

5- Ale3pegghy

6- M.Molino

7- Cuggy88215

8- andy94milan

9- GiorgioMarco

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che fa 100 iscritti tondi tondi, ma il garantito ovviamente non si sposta dai 10K. La prima moneta è comunque golosa da €2.311 che finisce nelle tasche di Domenico “scellone9477” Gala che ha battuto T-Palleggio che già ieri faceva final table a questo evento notturno (dopo aver vinto le Bounty Builders di Omaha, quindi davvero momento positivo per lui). Sul podio c'è anche Fabrizio ‘Asky16’ Petroni davanti a MrMarlboro94 e a Vop4 che torna a fare capolino anche qui. Final table anche per SEKKA4EVA e Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 100

Montepremi Totale: €10.000,00

1- scellone9477

2- T-Palleggio

3- Asky16

4- MrMarlboro94

5- Vop4

6- pepponzdiana

7- antonio19688

8- SEKKA4EVA

9- POGGIAIOLO