Andiamo a vedere i vincitori dei principali tornei di mercoledì su Pokerstars dove continuano le Bounty Builder. Ieri colpi vincenti per Mario “hhrrr” Pulcini, Zap75, PLAYBOY445, TopDogg2.0, Positivista94, Caluz78 e anche BATISTUTA253.

Iniziamo come sempre dal pomeriggio del Afternoon on Stars da 176 giocatori, che torna a superare il garantito con €7.920 di prizepool e la vittoria che va a Baruwary che incassa la prima moneta piena da €1.594, dopo aver battuto LellaNiki che porta a casa €1.209. Completa il podio francybell.

Afternoon on Stars €7.500

Buy-in: €50

Entries: 176

Montepremi Totale: €7.920,00

1- Baruwary

2- LellaNiki

3- francybell

4- AAikido

5- de.or.sen

6- Granhefes

7- renzuto73

8- Stayaltoppe

9- Jigen81

La giornata di Bounty Builder inizia come sempre con l'evento #61, il Daily Kick-off che richiama 3.491 che hanno pagato €5 di buy-in, ma il montepremi non si sposta dal garantito da 25K nemmeno oggi in questo caso. La vittoria va a Zap75 che incassa €1.974 + €502 di taglie. Il runner up è benztm89, completa il podio 968rob.

Bounty Builder #61 - Daily Kick-Off €25.000

Buy-in: €5

Entries: 3491

Montepremi Totale: €25.000,00

1- Zap75

2- benztm89

3- 968rob

4- enrica611

5- vittoleo1308

6- Caio15-3

7- crazy7979

8- mbuttunata64

9- texwiller1959

Passiamo all'evento #62, l'Early Battle da 833 iscritti che si sono dati battaglia per un prizepool da €37.485. Vittoria per PLAYBOY445 che incassa 5.572 euro in totale mentre il runner up Davidemadeee si accontenta di 3.193 euro. Completa il podio thebest1987 che non è l'unico regular a chiudere nella top-10 di questo torneo visto che al 5° posto c'è anche Mario “coinflip21” Carrascon davanti a Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga e a sentieri75. In 10° posizione c'è pure Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni.

Bounty Builder #62 - Early Battle €35.000

Buy-in: €50

Entries: 833

Montepremi Totale: €37.485,00

1- PLAYBOY445

2- Davidemadeee

3- thebest1987

4- jonnymex

5- coinflip21

6- WhyAlw4ysM3_

7- sentieri75

8- delubomber

9- sgiulioj

Il torneo più ricco del mercoledì è l'evento #62, la Battle Royale, che però non supera il garantito da 50K con 525 iscritti. La vittoria va al regular Mario “hhrrr” Pulcini che non accetta deal e incassa in tutto 8.430 euro circa tra prima moneta e taglie. In seconda posizione riconosciamo un altro nickname noto, *F13RoM4N al quale vanno €4.700 circa. Completa il podio AvadaKdavra28 e al 7° posto riconosciamo anche gerryilprinc.

Bounty Builder #63 - Battle Royale €50.000

Buy-in: €100

Entries: 525

Montepremi Totale: €50.000,00

1- hhrrr

2- *F13RoM4N

3- AvadaKdavra28

4- rober0568

5- jetmarino_jr

6- pakis1980

7- gerryilprinc

8- F0rTh58B0ys

9- John Bred

Passiamo all'evento #64, il Big Ante che invece supera il garantito da 20K, arrivando a €24.894 di prizepool con 922 iscritti, il migliore dei quali è stato TopDogg2.0 che ha incassato €1.699 + €1.835. In 2° posizione si arrende Madeinbluff2020 che incassa circa 2K, completa il podio BATISTUTA253. Final table col 6° posto anche per Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani.

Bounty Builder #64 - Big Ante €20.000

Buy-in: €30

Entries: 922

Montepremi Totale: €24.894,00

1- TopDogg2.0

2- Madeinbluff2020

3- BATISTUTA253

4- cicciofan1

5- Giuze13

6- AA-GIANLU-AA

7- T4k3V3nG3r

8- olistico

9- rease 7 8

L'evento #65, il Daily Cooldown, rimane fermo al palo dei 25K garantiti, con 553 giocatori che hanno pagato il buy-in da €50. Vittoria "filosofica" con Positivista94 che mette tutti in fila e si merita 4.507 euro in tutto. In 2° piazza si arrende jonnymex mentre completa il podio 77masterita. Ancora un piazzamento per Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani, abbonato ai 6° posti ieri.

Bounty Builder #65 - Daily Cooldown €25.000

Buy-in: €50

Entries: 553

Montepremi Totale: €25.000,00

1- Positivista94

2- jonnymex

3- 77masterita

4- morris2055

5- zlale

6- AA-GIANLU-AA

7- AXOFIRTS

8- F-35A

9- lupo_etneo

L'ultimo Bounty Builder di giornata è stato l'evento #66, il Late Night Quickly che attira 1.453 giocatori, ma anche qua si rimane fissi ai 20K garantiti e a vincere è stato Caluz78 che ha incassato €1.251 + €998. Il runner up è Enne98, completa il podio R4RR che chiude davanti a Fabio "backdoorAK" Peluso.

Bounty Builder #66 - Late Night Quickly €20.000

Buy-in: €15

Entries: 1453

Montepremi Totale: €20.000,00

1- Caluz78

2- Enne98

3- R4RR

4- backdoorAK

5- RobinHood128

6- F0zzAiNdA5

7- Whit3M4mb4

8- erbella76

9- yanke17

Chiudiamo come al solito col Need For Speed che porta il suo garantito da 10K a 7.5K che non vengono comunque superati dai soli 72 giocatori iscritti. Lo spettacolo e i grandi poker pro a darsi battaglia in questo torneo che alla fine ha premiato BATISTUTA253 che ha incassato €2.215 di prima moneta, dopo aver fatto già podio col 3° posto al Big Ante delle Bounty Builder. In 2° posizione c'è lunix1994, completa il podio VituzRed. Da segnalare al final table anche Cerozz911 al 5° posto, davanti all'immancabile Vop4 e a Salvatore 'scudo1981' Bianco.

Need For Speed €7.500

Buy-in: €100

Entries: 72

Montepremi Totale: €7.500,00

1- BATISTUTA253

2- lunix1994

3- VituzRed

4- dax_the_law

5- Cerozz911

6- Vop4

7- scudo1981

8- C&AF 28

9- domenlan