E' stata la domenica del Main Event delle Bounty Builder Turbo Series, vinto da Gioan9, ma anche dell'High Roller in cui ha trionfato Jackson ‘DJackMpkr’ Genovesi, e come sempre al lunedì andiamo a vedere i risultati di tutti il fine settimana di tornei di poker online su Pokerstars.

VENERDI. Ci eravamo lasciati al evento #74, l'Early Battle, delle Bounty Builder Turbo Series, che ha aperto il venerdì di tornei di poker online con 822 giocatori, 152 dei quali a premio per un prizepool da €36.990. La vittoria è andata a CAPITANMORGAN che ha incassato €2.528 + €2.814, davanti al runner up Lelik53 e a highR76 a completare il podio.

L'evento #75, la Battle Royale, è stato il più ricco del venerdì con i suoi 50K garantiti che in questo caso non sono stati superati dai 455 iscritti. La vittoria è andata a DevilMezavil che si è meritato €4.269 di prima moneta e altri €3.120 in taglie. Al 2° posto DTuccio davanti a kash’mir1985.

Bounty Builder #75 - Battle Royale €50.000

Buy-in: €100

Entries: 455

Montepremi Totale: €50.000,00

1- DevilMezavil

2- DTuccio

3- kash’mir1985

4- spaceballons

5- lollos7

6- FABER77RM

7- zlale

8- Aqquator

9- s3rchioMarquinha

All'evento #77, il Daily Cooldown, abbiamo altri 491 iscritti a darsi battaglia per un montepremi da €22.095 e a vincere è stato il noto reg, Alessandro “alesiena17” Siena che si è assicurato €1.585 + €1.704 di premio. L'ultimo ad arrendersi è stato Meliodas1717, completa il podio Calypso_Boys199.

SABATO. Anche al sabato iniziamo dall'evento #80 Early Battle che ha registrato 642 entries per un prizepool fermo ai 30K garantiti e con 119 ITM, il migliore dei quali è stato caniero66 che ha vinto il torneo incassando €2.191 + €2.906 e lasciando al secondo posto Cocablack che si accontenta di €2.190 + €248. Completa il podio smilzo08 al quale vanno €1.311 + €122.

Passiamo al torneo più ricco di giornata, anche in questo caso l'evento #81 Battle Royale da 477 iscritti, ma anche in questo caso non si supera il garantito da 50K. La vittoria è andata a El_Karpintero che ha incassato in tutto circa €9.000 dopo aver battuto MrSmith360 al head up finale. Completa il podio ZACONGIO che si lascia alle spalle due nomi noti come Simone “simopascu96” Pascucci e Mauro “Romauro96” Alessi.

Bounty Builder #81 - Battle Royale €50.000

Buy-in: €100

Entries: 477

Montepremi Totale: €50.000,00

1- El_Karpintero

2- MrSmith360

3- ZACONGIO

4- simopascu96

5- Romauro96

6- blastoise70

7- g0ld_fish97

8- bitto 1993

9- OnMyStreet

All'evento #83, il Daily Cooldown, è fabiogin312 a trionfare per più di 3.000 euro di premio. Il vincitore ha avuto la meglio su un Field da 482 iscritti. 89 di loro sono finiti in the money spartendosi il prizepool da €21.690. In 2° posizione ha chiuso Jison20, davanti a *F13RoM4n. Final table anche per Ettore 'pro-fumato87' Esposito che ha chiuso in 6° posizione.

DOMENICA. Passiamo alla giornata più attesa, quella del Main, ma andiamo con ordine e iniziamo come sempre facendo un accenno ai tornei standard di Pokerstars, come il Sunday Starter che a seguito del Afternoon on Stars (vinto da alessi99m che ha battuto un Field da 105 giocatori incassando una prima moneta da €1.742) ha richiamato 518 giocatori ai tavoli virtuali. Il garantito da 7.5K non è stato superato, ma la prima moneta ha comunque ripagato il vincitore, G.Alfieri, con €1.260.

Al Sunday Warm Up le cose si iniziano a fare serie con 280 iscritti che hanno pagato il buy-in da €50 producendo un prizepool da €12.600 divido tra 233 ITM. La vittoria è andata al regular Gianluigi “speach_90” Ortu che ha incassato per la precisione €2.272 dopo aver battuto il runner up CHANEL0817. Completa il podio MircoNovantotto.

Al Sunday Omaha abbiamo solo 35 giocatori a darsi battaglia per €2.000 di prizepool e la vittoria è andata a freat98 su GYOKERS e xerin95. In 4° posizione riconosciamo mahlzeitinLA. Anche il Sunday 6 Max non ha superato il garantito da 7.5K con 118 iscritti, e il migliore è stato paopa89 che ha incassa €1.631. Si accontenta di €1.195 il 2° classificato, Vop4 che si sta piazzando davvero spesso negli ultimi giorni, come SEKKA4EVA che ha completa il podio di un torneo dove in top-10 troviamo anche Alberto “Everbrun1” Cigliano al 6° posto, e ritroviamo anche Gianluigi “speach_90” Ortu in 8° posizione.

Al Sunday Supersonic invece i 677 iscritti permettono di arrivare ad un prizepool di €12.186, con vittoria di RenatoINT che si merita i €2.194 della prima moneta, dopo aver battuto ZetaTiKappa. Al final table ci sono anche l'immancabile Excels1oR al 6° posto e dietro di lui Jackson ‘DJackMpkr’ Genovesi.

Chiudiamo i tornei regolari col solito Need For Speed che nei giorni precedenti aveva avuto due vittorie eccellenti, quella di Alberto “Everbrun1” Cigliano al sabato, e quella di fabryng davanti ad Emiliano “IfAc2gUd2Win” Conti al venerdì. Non che la vittoria della domenica sia di meno valore, ma il vincitore, SVENEZ, non era mai finito nei nostri report, e nella notte ha messo in fila 135 iscritti (molti dei quali regular come al solito nel torneo per nottambuli su Stars) meritandosi la fetta grossa del prizepool da €12.150, ovvero i €2.531 di prima moneta che ha incassato senza deal dopo aver fatto fuori IMuCkTheNut e song o re. In top-10 solita sfilza di nomi noti come Cerozz911, MoChuisle7, oisselino, Alessandro ‘Ale.KJ24’ Meloni, Ettore 'pro-fumato87' Esposito e Riccardo “Overbet91” Bonelli in fila dal 5° al 10° posto.

Passiamo ora al piatto forte, i tornei Bounty Series domenicali, iniziati con l'evento #85, il 50 Special da 1.391 iscritti e un montepremi da €62.595. Il migliore è stato JamesB10fcp che ha incassato 8.336 euro totali dopo aver battuto edmundooanimal e viproma91 che se ne vanno a casa rispettivamente con 5.170 e 3.415 euro di premi.

Bounty Builder #85 - 50 Special €50.000

Buy-in: €50

Entries: 1391

Montepremi Totale: €62.595,00

1- JamesB10fcp

2- edmundooanimal

3- viproma91

4- Spl1tPot95

5- gallopazzo

6- ylli58

7- Bricio93

8- L.Ligabue

9- great98

Una marea di iscritti, 4.738, anche all'evento #86, il Classic-10 che però in questo caso non supera il garantito da 50K. La vittoria è di anto1990611 che ha fatto un deal con rosanero60 e SilviatiFaMale.

Bounty Builder #86 - Classic-10 €50.000

Buy-in: €10

Entries: 4738

Montepremi Totale: €50.000,00

1- anto1990611

2- rosanero60

3- SilviatiFaMale

4- GIOIeFRANK

5- PokerNapo89

6- SvolpiKK

7- MAOSMEZZY

8- diehard74

9- ProfessoreY

Veniamo al torneo più atteso, l'evento #87, il MAIN EVENT che garantiva ben 250K di montepremi. La risposta è stata buona con 2.382 giocatori iscritti, anche se non ha permesso di superare il faraonico garantito che ha prodotto una prima moneta da €16.974 finita nelle tasche del vincitore, Gioan9, al quale si aggiungono anche gli €11.100 di taglie, per un totale di 28.084 euro. Può essere soddisfatto anche il runner up ginopaolo666 che non è la prima volta che segnaliamo nei nostri report, e che ha incassato 20.898 euro, così come nino4poker che ha completato il podio per 11.850 euro.

Bounty Builder #87 - MAIN EVENT €250.000

Buy-in: €100

Entries: 2382

Montepremi Totale: €250.000,00

1- Gioan9

2- ginopaolo666

3- nino4poker

4- A.Lapini

5- pranda74

6- Kelevra1996

7- flypalomb

8- CGpokers

9- cicciotorc92

Grande spettacolo anche all'evento #88, l'High Roller da €250 di buy-in che ha richiamato 396 giocatori, molti dei quali regular, come il vincitore, Jackson ‘DJackMpkr’ Genovesi che ha incassato la fetta più ricca degli €89.100 di prizepool, ovvero 6.690 di prima moneta + €8.467 di taglie. Si arrende al 2° posto El_pampasito (6.689+€3.675), completa il podio Swidam davanti a ThE_LeGgEnD_X. Al 6° posto riconosciamo anche valeorax, davanti a William "LICANTROPOn1" Olivieri che siamo sempre contenti di segnalare e festeggiare nei suoi piazzamenti in tornei così importanti visto che parliamo di un amico di PIW ormai di vecchia data.

Bounty Builder #88 - High Roller €75.000

Buy-in: €250

Entries: 396

Montepremi Totale: €89.100,00

1- DJackMpkr

2- El_pampasito

3- Swidam

4- ThE_LeGgEnD_X

5- put3c4

6- valeorax

7- LICANTROPOn1

8- dario6990

9- kimone02

Altri 2.850 iscritti all'evento #89, il Daily Cooldown in versione popolare da €10 di buy-in e un montepremi di €25.650. La vittoria in questo caso è andata a Bock1980 che ha incassato €1.507+€1.391 dopo aver battuto il giustiziere ed L-deathnote8.

Bounty Builder #89 - Daily Cooldown €20.000

Buy-in: €10

Entries: 2850

Montepremi Totale: €25.650,00

1- Bock1980

2- il giustiziere

3- L-deathnote8

4- TheroofN

5- DanDyLuZz00

6- tonyaces89

7- Gixygis

8- chiarip

9- Michele.a84

Chiudiamo con l'evento #90, il Money Heist da 1.002 iscritti e un prizepool da €45.090. Vittoria per RsBgd che incassa €2.955+€2.743. Per il runner up Nicshowtime ci sono €2.954+€789. In 6° posizione riconosciamo Stefano 'mazzaferro88' Mazzaferro.

Bounty Builder #90 - Money Heist €30.000

Buy-in: €50

Entries: 1002

Montepremi Totale: €45.090,00

1- RsBgd

2- Nicshowtime

3- RCRSTL92

4- setset26

5- Janfo567

6- mazzaferro88

7- 9sblackpair

8- Mucchialossi

9- GENTECHESPERA