Non solo Bounty Builder visto che si sono giocati anche i domenicali di iPoker, People's Poker e Lottomatica che vedranno l'epilogo nel day2 del lunedì, ma sono arrivati anche i colpi vincenti di Giuseppe ‘P3ppruocc2S7’ Ruocco al The Master di Partypoker, e di umbertofet96 che ha battuto Luca 'lucaseba89' Sebastiani al Colpo Grosso Sunday Sale.

Iniziamo dal Explosive Sunday di iPoker, il torneo più ricco che trattiamo nel nostro report. Al via 533 giocatori iscritti che non hanno superato il garantito da 65K, al momento visto che ormai lo sapete, la registrazione tardiva rimane aperta anche per oggi ad inizio day2 che riprenderà con Moneytransfer al comando del chipcount. Al momento si gioca per una prima moneta da 8K. Tra i migliori 10 del chipcount a fine day1 c'è anche pertugio7 che non è la prima volta che finisce nei nostri report.

Explosive Sunday €65.000

Buy-in: €100

Entries: 533

Prizepool: €65.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- Moneytransfer 205K

2- SZ231199 200K

3- homeless93 192K

4- CrtlAltRun 189K

5- Pepusfly63 179K

6- maximino69 176K

7- blackmamba 176K

8- M3tT0R3St0 172K

9- pertugio7 147K

Passiamo a vedere il day1 del Super Sunday di People's Poker che ha visto la partecipazione di 190 giocatori per un prizepool che non ha superato il garantito da 20K. Al termine del day1 abbiamo 68 players left ma solo in 30 andranno a premio. Al comando del chipcount c'è CANNAVACCIOLO_ che con 236K stacca thejoker4 in 2° posizione con 200K.

Super Sunday €20.000

Buy-in: €100

Entries: 190

Prizepool: €20.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- CANNAVACCIOLO_236K

2- thejoker4 204K

3- TeamScomm_Devil83 180K

4- forza bari 171K

5- LAZARESE77 163K

6- Lalino123 133K

7- MDibiase 132K

8- kiingkong 120K

9- paologarib0 120K

Su Lottomatica è andato in scena il GTD FINALE da 244 iscritti e un montepremi che supera il garantito da 20K arrivando a 21.960 euro. Al termine del day1 abbiamo 86 players ma solo 30 andranno a premio. In palio una prima moneta da €4.172. Al comando del chipcount c'è Phen1xXx con 306K. In top 10 ci sono anche vallanzasca69 e ProMidnight che si erano già messi in mostra in passato su Lottomatica.

GTD FINALE €20.000

Buy-in: €100

Entries: 244

Prizepool: €21.960,00

TOP CHIPCOUNT

1- Phen1xXx 306K

2- lucasorbello94 295K

3- marcelloroberto 267K

4- Guildentern 212K

5- piera998 201K

6- vallanzasca69 191K

7- galdix99 175K

8- ProMidnight 161K

9- ingiustamente 150K

Si è già concluso in una singola giornata il domenicale di 888poker, il Colpo Grosso Sunday Sale che aveva il buy-in dimezzato rispetto al solito, ma sempre con 25K garantiti. Il torneo ha richiamato 398 giocatori, 72 dei quali a premio. La vittoria vale €4.573 e va a umbertofet96 che ha avuto la meglio di Luca 'lucaseba89' Sebastiani che incassa comunque €3.315. Completa il podio amazonprime1 per €2.403. Torna a piazzarsi anche RaydenArtist al 5° posto.

Colpo Grosso Sunday Sale €25.000

Buy-in: €55

Entries: 398

Prizepool: €25.000,00

1- umbertofet96

2- lucaseba89

3- amazonprime1

4- Spriggan2k18

5- RaydenArtist

6- AmoreLapino

7- Papino95

8- mirco4791

9- LionOnFire

Chiudiamo su Partypoker col The Master da 103 iscritti che non hanno superato i 10K di garantito. Torna a vincere Giuseppe ‘P3ppruocc2S7’ Ruocco che continua ad imperversare su tutte le poker room italiane, e ha incassato 2.293 euro totali tra prima moneta e taglie, dopo aver battuto Tiremm_Innanz. Sul podio anche Metin2 che si mette alle spalle un altro nome noto, Alessandro ‘aleppp’ Giannelli. Al 6° e 7° posto riconosciamo altri due regular di Party, stesimo e SUB1IM3.

The Master €10.000

Buy-in: €100

Entries: 103

Prizepool: €10.000,00

1- P3ppruocc2S7

2- Tiremm_Innanz

3- Metin2

4- aleeppp

5- Yowatchmenwin8

6- stessimo

7- SUB1IM3

8- Panzerotto94

9- daledaleboca1