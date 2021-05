Sono finite le Bounty Builder Turbo Series e su Pokerstars torna la programmazione normale con Afternoon on Stars, Night on Stars e Need For Speed, i tre tornei standard più importanti, tutti vinti da regular e nomi noti: Mario "hhrrr" Pulcini, KiroiSenko e Marco "Granbasso" Baglioni.

Iniziamo velocemente dalla mattina col Moorning on Stars che attira 259 entries per un prizepool da €3.418. A premio ci vanno in 47, il migliore di loro è C4SH27 che vince il torneo dopo aver battuto IvankaTrump99 all'head up finale. Completa il podio Cocò1947.

Passiamo al Afternoon On Stars dove torna a mettersi in mostra il regular KiroiSenko che è uno dei più vincenti nel 2021 dopo essere esploso lo scorso anno. KiroiSenko ha messo in fila un Field da 214 giocatori che si sono dati battaglia per un prizepool da €9.630. Non è l'unico nome noto al final table visto che riconosciamo anche oisselino in 6° posizione.

Afternoon on Stars €7.500

Buy-in: €50

Entries: 214

Montepremi Totale: €9.630,00

1- KiroiSenko

2- Vmetatarso

3- A.Paro.P

4- sfinge26

5- try2bluffm3noow

6- oisselino

7- kanakkia86

8- GENTECHESPERA

9- ruiBL

Il colpo grosso del lunedì lo mette a segno Mario “hhrrr” Pulcini che senza nessun deal si porta a casa la prima moneta piena da €9.201 del Night On Stars al quale partecipano 580 giocatori per un montepremi di €52.200. Si arrende al 2° posto flypalomb, completa il podio VIPICCHIOailive davanti a s3rchioMarquina, Mauro “Romauro96” Alessi e IMuCkTheNut, per un final table di alto livello a questo NoS.

Nigh on Stars €50.000

Buy-in: €100

Entries: 580

Montepremi Totale: €52.200,00

1- hhrrr

2- flypalomb

3- VIPICCHIOailive

4- s3rchioMarquina

5- Romauro96

6- IMuCkTheNut

7- KYKY428

8- fragolone888

9- maxy18.F.

Si chiude come sempre col Need For Speed che dopo alcune edizioni sotto tono, dovute anche alle Bounty Builder, ieri ha attirato 146 iscritti che hanno nettamente superato il garantito da 10K, portando il prizepool complessivo a €13.140, con 23 giocatori ITM, e il migliore è stato anche in questo caso un regular, Marco “Granbasso” Baglioni che ha incassato la prima moneta da €2.738 mentre al runner up paopa89 ne vanno €2.056. Completa il podio Davide “MANTO989” Mantovani, per €1.547 che si è lasciato alle spalle Fabrizio “Asky16” Petroni e Vop4 davvero hot in questi ultimi giorni.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 146

Montepremi Totale: €13.140,00

1- Granbasso

2- paopa89

3- MANTO989

4- Asky16

5- Vop4

6- gerardoris

7- Elreal89

8- SailonWave

9- Kobe929292