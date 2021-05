Vediamo i day2 dei domenicali di iPoker, People's Poker e Lottomatica, più il The Gladiator del lunedì sera su Partypoker. I colpi grossi arrivano da DETANKO che ha vinto l'Explosive Sunday, da Lalino123 al Super Sunday e nearjulia al GTD FINALE.

Iniziamo da iPoker col day2 del Explosive Sunday che alla fine ha chiuso con 595 iscritti che non hanno superato il garantito da 65K. E' DETANKO ad esultare e ad incassare una prima moneta da €10.211 dopo aver battuto sbilos2 al quale vanno €6.450.

Explosive Sunday €65.000

Buy-in: €100

Entries: 595

Prizepool: €65.000,00

1- DETANKO

2- sbilos2

3- M3nChAn

4- Davis1992Lupo

5- homeless93

6- IsaiaPanduri

7- Ir0nSid3

8- wolfmaan

9- Life1s4Gamble

Passiamo su People's Poker col Super Sunday che riprendeva con 68 players left al day2. In 30 sono andati ITM e il migliore è stato Lalino123 che ha incassato €4.472. Il runner up è forza bari che incassa €3.214, completa il podio ALADIN al quale vanno €2.246.

Super Sunday €20.000

Buy-in: €100

Entries: 190

Prizepool: €20.000,00

1- Lalino123

2- forza bari

3- ALADIN

4- iMsoOsicK

5- paologarib0

6- _team_senza_team

7- TeamScomm_Devil83

8- DOMYNYC

9- QueiSbatiiiii

Si doveva concludere anche il GTD FINALE su Lottomatica che riprendeva con 86 giocatori ancora in corsa, ma solo 30 ITM. La vittoria va a nearjulia che ha incassato 4.172 euro. Ne vanno €3.370 al runner up halfmanu, completa il podio ingiustament per €2.503. 6° posto per M0rganDexter che abbiamo già incontrato nei nostri report.

GTD FINALE €20.000

Buy-in: €100

Entries: 244

Prizepool: €21.960,00

1- nearjulia

2- halfmanu

3- ingiustament

4- youngmc01

5- reginafe64

6- M0rganDexter

7- Menchi99

8- melozza19

9- fary1991

Chiudiamo col The Gladiator di Partypoker che si è giocato ieri. Non si tratta di un domenicale, e hanno partecipato 68 giocatori per un montepremi da €3.060. La vittoria è andata a Mr.Mushroom che ha incassato €350 di prima moneta e altri €561 in taglie. Il runner up è P1er1no. Piazzamento in 5° posizione anche per il regular stesimo.

The Gladiator €2.500

Buy-in: €100

Buy-in: €100

Prizepool: €21.960,00

1- Mr.Mushroom

2- P1er1no

3- davide furbo

4- Metin2

5- stessimo

6- StereoParty994

7- PallaDiFuoco

8- Youn9Padawan

9- LeonardoR.