Vediamo i risultati dei ptincipali mtt online in giro per il mondo. Al High Rollers su GGpoker vince Steve O'Dwyer, niente da fare per Enrico Camosci che però piazza un altra bandierina importante col 3° posto finale. Vittoria importante anche per Christian Rudolph. Connor Drinan chiude al comando dopo il day1A del WPT Online Series Main Event che si sta giocando su Partypoker dot com.

Su GGpoker continuano le WSOPC Series, ed è andato in archiovo l'High Rollers $1,050 Sunday Heater che ha visto un Field abbastanza ristretto con 193 entries, ma pieno zeppo di regular e lo vediamo anche dal vincitore, Steve O'Dwyer che tra prima moneta e taglie ha portato a casa un totale di $35,023 dopo aver fatto fuori il runner up Danaikak! che si accontenta di $21,550. Un altro piazzamento importante per il nostro Enrico Camosci che chiude in 3° posizione per $14,170, lasciandosi alle spalle Sergio Aido.

WSOPC High Roller: $1,050 Sunday Heater Final Table Results

1 Steve O'Dwyer Ireland $35,023

2 Danaikak! Slovenia $21,550

3 Enrico Camosci Turkey $14,170

4 Sergio Aido Macau $13,791

5 Lucas Greenwood Canada $13,097

6 Andreas "Duckzzz" Nasman Finland $9,871

7 meow41 Canada $7,045

8 Gytis Lazauninkas Poland $5,645

9 Pulkit Goyal India $3,465

Nella notte è arrivato anche un altro colpo vincente di Christian Rudolph che ha trionfato al WSOPC Series $525 Sunday 250 battendo un Field da 567 iscritti, con 80 ITM che si sono spartiti un prizepool da $283,500 e una prima moneta da $49,825 finita nelle tasche di Christian Rudolph che ha battuto Manfred "MissGranger" Hermann al quale vanno $37,363.

WSOPC Series: $525 Sunday 250 Final Table Results

1 Christian Rudolph Austria $49,825

2 Manfred "MissGranger" Hermann Austria $37,363

3 Neel "Neel" Joshi India $28,018

4 Pavlo Veksler Israel $21,010

5 ElGuaopTime Mexico $15,756

6 Maxim Mamonov Russia $11,815

7 Jon "Notsure1f" De Antonana Estonia $8,860

8 Babi-Pangang Luxembourg $6,644

9 PieOMy Vietnam $4,982

Nel ricco weekend di GGpoker non sono mancati altri colpi importanti. La vincita più importante l'ha fatta Jeffrey "jumping gn" Reardon che ha vinto il GGMasters High Roller $1,050 per $141,384 di premio. Ad imS0Lucky vanno i $114,081 (dopo un deal) del WSOPC Series $525 Bounty Hunters HR Main Event.

Non manca mai nemmeno judd trump che ha vinto il WSOPC High Roller $5,250 Bounty Hunters SHR per $98,615 (anche qui con deal). Blake "Beast2018!" Bohn si è meritato la prima moneta piena da $96,801 al WSOPC High Rollers $5,250 Sunday 250. Infine vi segnaliamo il successo di Siarhei "PALblCH" Chudapal al GGMasters $150 per $57,481, e David Coleman che ha vinto il WSOPC High Rollers $3,150 Blade Bounty King per $55,109.

Passiamo su Partypoker dove si sta giocando il WPT Online Series Main Event da 521 iscritti e al termine del Day1A rimangono in corsa solo 78 giocatori. In ballo ci sono $3,000,000 garantiti e c'è ancora il day1B da registrare in programma per domenica prossima. Al momento il migliore della prima giornata è stato Connor Drinan che ha un 8° posto da 102K al WPT Bay 101 Shooting Star del 2016 come principale risultato in carriera.

WPT Online Series Main Event Day 1A Top Ten Chip Counts

1 Connor Drinan Canada 3,847,386

2 Tom Kunze Austria 3,830,846

3 Paul Hong New Zealand 3,266,071

4 Andras Nemeth Hungary 3,025,203

5 Michiel Brummelhuis Netherlands 2,966,027

6 Andre Abreu Brazil 2,953,564

7 Erik Lemarquand Canada 2,941,559

8 Yuan Yuan Li Canada 2,887,600

9 Thomas Boivin United Kingdom 2,695,794

10 Timothy Cavallin Canada 2,662,685