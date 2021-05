Andiamo a vedere i risultati dei principali tornei di poker online su Pokerstars.it dove nella notte MrMarlboro94 ha vinto l'evento più ricco, il Night on Stars, mentre ad un altro regular, IMuCkTheNut, va il Need For Speed.

La giornata è iniziata col Morning on Stars da 200 iscritti che non superano i 3K garantiti. La vittoria va a imorino86 che ha superato il runner up Sklosh. Completa il podio theJoker0247. Un altro joker vince invece il Daily Omania, parliamo di th.joker13 che ha superato toccavernio al heads up finale. Completa il podio Luked2 davanti a GYOKERS. Uomo bolla, OCCHIUFORT.

Passiamo al pomeriggio con l'Afternoon on Stars dove sono stati in 179 a darsi battaglia per un prizepool da €7.920. La vittoria, senza deal, va a 07AleGri93 e vale €1.549. In 2° piazza c'è Romanov89AP per €1.210, completa il podio SexyGiusty. Il primo eliminato del tavolo finale è stato Arturo "k1ingartur" Pierantoni.

Afternoon on Stars €7.500

Buy-in: €50

Entries: 179

Montepremi Totale: €7.920,00

1- 07AleGri93

2- Romanov89AP

3- SexyGiusty

4- AquiC10

5- barabba170

6- SilviaTiFaiMale

7- pieroscarso

8- T_Thede

9- k1ngarthur

Va a MrMarlboro94 il premio più ricco della nottata, i €5.678 della prima moneta del Night on Stars che metteva in palio in tutto €30.600 grazie a 340 iscritti e 55 posti pagati. In 2° posizione si arrende Cicciotto1986, completa il podio DTuccio davanti ad Alecigna e a Lorenzo ‘lollos7’ D’Antimi. La Marlboro, sponsor dell'evento, piazza anche malboroclass al 7° posto. Scherziamo ovviamente, e vi segnaliamo altri due big al final table Raffaele "raffa_N5" Francese e Nikol “barabbic” Babic.

Nigh on Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 340

Montepremi Totale: €30.600,00

1- MrMarlboro94

2- Cicciotto1986

3- DTuccio

4- Alecigna

5- lollos7

6- i1will9win

7- malboroclass

8- raffa_N5

9- barabbic

Si conferma in un momento estremamente positivo IMuCkTheNut che ha messo in fila un Field da 101 giocatori al Need For Speed e ha incassato la prima moneta piena da €2.101 (anche qui nessun deal) dopo aver battuto ManInBlackk al heads up finale. Al runner up vanno €1.555 mentre per Senzachiagnr, che ha completato il podio, ci sono €1.150. Rimane ai piedi del podio Matteo “sgrillex” Sarais e al final table riconosciamo altri nick name e volti noti come Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani, Alessandro “alesiena17” Siena, danydany51 e Simone “spera91” Speranza.

Need For Speed €7.500

Buy-in: €100

Entries: 101

Montepremi Totale: €9.090,00

1- IMuCkTheNut

2- ManInBlackk

3- Senzachiagnr

4- sgrillex

5- skertel23

6- AA-GIANLU-AA

7- alesiena17

8- danydany51

9- spera91