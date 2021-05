Andiamo a vedere i risultati dei tornei di poker online più importanti del mercoledì su Pokerstars dove nelle ultime settimane uno dei giocatori più in forma è risultato essere IMuCkTheNut che dopo la vittoria di martedì al Need For Speed, il mercoledì esagera con un impressionante back to back grazie alla vittoria del NoS. Va invece a Daniele “bybabyby” Cuomo il Need For Speed del mercoledì.

Apriamo la giornata in ordine temporale iniziando dalla mattina del Morning on Stars che ha richiamato 197 giocatori a darsi battaglia per un prizepool da €3.000 che non supera il garantito. Deal 3 con vittoria di DETI9 su Allerrap e andromeda969. Rimangono esclusi dall'accordo MAURICCIOLI e 82Dream82.

Passiamo al Afternoon On Stars del pomeriggio, anche in questo caso non superato il garantito da €7.500 di prizepool, con 153 iscritti e solo 20 a premio. La prima moneta da €1.554 finisce nelle tasche di SilviaTiFaiMale, un giocatore che avevamo segnalato anche nel report di ieri col 6° posto a questo stesso torneo. Il runner up che si aggiudica €1.178 è seaziz, completa il podio GENTECHESPER4.

Afternoon on Stars €7.500

Buy-in: €50

Entries: 153

Montepremi Totale: €7.500,00

1- SilviaTiFaiMale

2- seaziz

3- GENTECHESPER4

4- jesuskhane

5- lucagracchio

6- Rotten2222

7- law-it94

8- panrey

9- cantalupense

Veniamo al piatto forte di giornata, il Night On Stars, ma anche in questo caso i 291 iscritti non permettono di superare il garantito da €30.000. Strepitosa vittoria di IMuCkTheNut che già ieri segnalavamo come uno dei regular più in forma nelle ultime settimane, dopo la vittoria al Need For Speed, e questa volta il back to back è ancora superiore al NoS che gli vale una prima moneta da €5.703 incassata piena senza deal. In 2° posizione c'è laBoccadelVizio che porta a casa €4.180, completa il podio Mauro “Romauro96” Alessi per €3.046. Al final table riconosciamo anche 87enzobiond87 in 6° posizione.

Nigh on Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 291

Montepremi Totale: €30.000,00

1- IMuCkTheNut

2- laBoccadelVizio

3- Romauro96

4- TEMPOCASA1988

5- w3w3fr4ng3

6- 87enzobiond87

7- MCMLLR

8- LAFAL10

9- INFINITIRF

Chiudiamo col Need For Speed che invece supera il garantito di 7.5K arrivando Gino a €9.090 di prizepool grazie a 101 iscritti. La vittoria va a Daniele “bybabyby” Cuomo che incassa €1.887 dopo un deal con Magnaccia95 e con Marco "Granbasso" Baglioni che ormai è una tassa fissa a questo torneo che aveva vinto anche martedì notte.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 101

Montepremi Totale: €9.090,00

1- bybabyby

2- Magnaccia95

3- Granbasso

4- farzanapule

5- Biri07501

6- masino69

7- J.B.DELPIGO

8- cr7fanatic

9- M1ndHunt3r5