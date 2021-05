Sono iniziate le Bounty Builders Turbo Series anche su Pokerstars dot com ed è arrivato il colpo vincente di Yuri Dzivielevski. Bruno Volkmann mette in bacheca il 2° Super MILLION$ di GGPoker. Simon Mattsson batte Wiktor Malinowski al WPT High Roller di Party.

Iniziamo da GGPoker col Super MILLION$, uno dei tornei più ricchi e importanti nel mondo del poker online, vinto da uno dei regular più forti del pianeta, Bruno Volkmann, che entra nel ristretto gruppo di élite di giocatori che hanno vinto più di una volta questo torneo. Il brasiliano aveva già trionfato nel settembre del 2020 e ora ha vinto anche quello dell'ultima settimana, l'edizione 50 di questo torneone che gli è valso una prima moneta da $319,830.

Si arrende al 2° posto Elio Fox, detentore di 2 braccialetti WSOP, che si deve "accontentare" di $253,440. Alle sue spalle i due canadesi David Coleman e Sam Greenwood e poi arriva Antonio Mirotta che si mette alle spalle anche un certo Michael Addamo incassando un premio da $126,107.

Super MILLION$ Final Table Results

1 Bruno Volkmann Brazil $319,830

2 Elio Fox Mexico $253,440

3 David Coleman Canada $200,831

4 Sam Greenwood Canada $159,142

5 Antonio Mirotta Austria $126,107

6 Michael Addamo Canada $99,930

7 Joao Vieira Luxembourg $79,186

8 Joakim Andersson Malta $62,749

9 Zhuang Ruan Japan $49,723

Spostiamoci su Partypoker dot com dove si stanno giocando le WPT Online Series e l'Evento #23, il $10,300 WPT High Roller, è stato vinto da Simon Mattsson che ha aggiunto altri $249,791 alle proprie vincite in carriera. In 2° posizione un altro big come Wiktor Malinowski che incassa $166,429.

WPT Online Series Event #23: $10,300 WPT High Roller Final Table Results

1 Simon Mattsson Sweden $249,791

2 Wiktor Malinowski Poland $166,429

3 Michail Manolakis Greece $116,183

4 Joakim Andersson Sweden $80,047

5 David Peters United States $59,059

6 Sami Kelopuro Finland $46,521

7 Daniel Dvoress Canada $37,676

Dopo averle viste e seguite nel formato italiano, anche su Pokerstars dot com si stanno giocando le Bounty Builder Turbo Series e il torneo più ricco finora giocato, l'evento #7 il $5,200 NLHE 8-Max Titans Event è andato a Yuri “theNERDguy” Dzivielevski che ha incassato una prima moneta totale di $169,760, comprese le taglie. Il runner up è ULOSEMFKR, completa il podio Will "hellzito" Arruda in un final table in cui c'erano anche Martin "M.nosbocaJ" Jacobson, il campione del mondo in carica Damian "pampa27" Salas e Adrian "Amadi_107" Mateos, primo eliminato in 8° posizione per $29,118.

Bounty Builder Turbo Series 07: $5,200 NLHE 8-Max Titans Final Table

1 Yuri "theNERDguy" Dzivielevski Brazil $169,760

2 ULOSEMFKR!! Estonia $71,792

3 Will "hellzito" Arruda Brazil $51,080

4 Martin "M.nosbocaJ" Jacobson United Kingdom $30,073

5 Pascal "Päffchen" Hartmann Austria $32,675

6 Damian "pampa27" Salas Argentina $19,303

7 Lucas "YRWTHMELTHR" Greenwood Canada $17,737

8 Adrian "Amadi_107" Mateos United Kingdom $29,118