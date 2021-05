Vediamo i risultati dei principali tornei di poker online su Pokerstars che al giovedì ha il ricco Night on Stars Super KO Edition dove ha trionfato pretty91, ma dove un caldissimo Marco "Granbasso" Baglioni si è tornato a piazzare. On fire anche Giuseppe “peppruocc” Ruocco che sta imperversando e vincendo praticamente su tutte le principali poker room in Italia, Pokerstars ovviamente compresa, e ieri ha fatto suo ancora una volta il Need For Speed.

Iniziamo come sempre dalla mattina del Morning on Stars con 214 iscritti a darsi battaglia per un montepremi da €3.000. Il migliore è stato aleorsi98 che ha battuto gioakin89 al heads up finale. A completare il podio riconosciamo G.Alfieri. Al Daily Omania partecipano in 45 e la vittoria va a BR1NASP1N dopo un deal con Canelupo96. Sul podio anche facilemitch.

Passiamo ai tornei più importanti iniziando dal Afternoon on Stars che ha richiamato 157 giocatori ai tavoli virtuale, ma anche oggi il garantito da €7.500 non è stato superato. A meritarsi la prima moneta piena da €1.554 è stato Eltora96 che ha battuto nikorapax che si deve accontentare di €1.178. Sul podio anche Nardin468.

Afternoon on Stars €7.500

Buy-in: €50

Entries: 157

Montepremi Totale: €7.500,00

1- Eltora96

2- nikorapax

3- Nardin468

4- AAikido

5- Rubriz89

6- Streetcardo

7- thegramos

8- fran1775

9- GianBuffon98

Passiamo al ricco Night on Stars Super KO Edition del giovedì con 234 iscritti che hanno pagato il buy-in da €250, producendo un prizepool da €52.650 diviso tra 47 posti a premio. Il colpaccio lo fa pretty91 che incassa €3.981 di prima moneta e altri €5.872 di taglie. Il runner up è STARdesire che incassa €3.981+€2.761. In 3° posizione l'immancabile Marco "Granbasso" Baglioni che stiamo citando spesso negli ultimi giorni, al pari di Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni che ritroviamo al 7° posto, e Daniele “bybabyby” Cuomo in 9° posizione dopo aver vinto il Need For Speed la sera prima.

Nigh on Stars Super KO Edition €50.000

Buy-in: €250

Entries: 234

Montepremi Totale: €€52.650,00

1- pretty91

2- STARdesire

3- Granbasso

4- gangstere33

5- G@m€0v€R777

6- CINZIAVINCE

7- TESTADIDONNA

8- santuliotu

9- bybabyby

Chiudiamo proprio col Need For Speed al quale hanno partecipato 130 giocatori producendo un prizepool da €11.700 e una prima moneta da €2.556 che finisce senza deal nelle tasche di Giuseppe “peppruocc” Ruocco che continua a dominare in questo periodo, e non solo su Pokerstars. Al 2° posto c'è robob2908 che incassa €1.895 e poi ritroviamo Biri07501 che anche ieri aveva piazzato il final table col 5° posto in questo stesso torneo. In top-10 riconosciamo anche Davide “davidecalva” Calvaresi, Simone “simopascu96” Pascucci e Michael ‘Kingkong1277’ Crisonà.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 130

Montepremi Totale: €€11.700,00

1- peppruocc

2- robob2908

3- Biri07501

4- gigirix

5- gijinho87

6- davidecalva

7- DEDOPIU

8- simopascu96

9- Kingkong1277